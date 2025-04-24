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Новости Украинский Крым Оккупация Крыма
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Вопрос о статусе Крыма сейчас не ко времени, - Макрон

Макрон ответил на тарифные угрозы Трампа

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос статуса оккупированного Россией украинского Крыма пока не является предметом для обсуждения.

Об этом сообщает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос о статусе полуострова пока не ко времени, и не нам его решать", - отметил Макрон.

Комментарий французского лидера прозвучал на фоне заявления Трампа в соцсети Truth Social, где тот написал, что "Крым был потерян много лет назад", а слова президента Украины Владимира Зеленского, мол, "вредят мирным переговорам". В Кремле уже успели поддержать высказывания Трампа.

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По мнению Макрона, Дональд Трамп "описывает ситуацию де-факто", однако это не означает, что мир должен мириться с российской агрессией.

"Означает ли это, что мы должны дать России свободу действий? Нет", - подчеркнул президент Франции.

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что Зеленского не просят признавать Крым российским, поскольку тот "был потерян много лет назад".

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Автор: 

Крым (26397) Макрон Эмманюэль (1304)


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Топ комментарии
+5
О,хоч одни ще тримаецця.А то Дула вже хоче на підтанцовку до трампа.Хоча,трамп кіне Дуду і не залицить війск у Польщи.Дуда,буде і війна і ганьба.
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24.04.2025 17:21
+3
Взагалі то - Крим завжди начасі
А європейцям зайвий раз нагадати , що світ ніколи не визнає окупованих територій , це зараз - дати ще один козир українцям в цій боротьбі
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24.04.2025 17:23
+2
Якщо віддати Крим, то дуже начасі постає доля країн Балтії, які були окуповані з 40го до 91го.
Але ж трампон ідіот і не дивиться хоч на крок вперед.
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24.04.2025 17:29
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О,хоч одни ще тримаецця.А то Дула вже хоче на підтанцовку до трампа.Хоча,трамп кіне Дуду і не залицить війск у Польщи.Дуда,буде і війна і ганьба.
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24.04.2025 17:21 Ответить
Дуду волинська рєзня під'їла. І взагалі після рольніков їх майбутнє в надійних руках! Нехай цей милий дуда бодро крокує на бодрий ґуй.
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24.04.2025 17:27 Ответить
Ну Мелоні не словом, а ділом ломанулася лизати трумпу мінєта і шо? В нього давно не стоїть, йому би шльондрами з масви обісцятися, а тут то італійка, то дуда, то Макрон!
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24.04.2025 17:30 Ответить
Взагалі то - Крим завжди начасі
А європейцям зайвий раз нагадати , що світ ніколи не визнає окупованих територій , це зараз - дати ще один козир українцям в цій боротьбі
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24.04.2025 17:23 Ответить
Якщо віддати Крим, то дуже начасі постає доля країн Балтії, які були окуповані з 40го до 91го.
Але ж трампон ідіот і не дивиться хоч на крок вперед.
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24.04.2025 17:29 Ответить
Які вони всі розумні і сміливі, але тільки до того як мова заходить про миротворців або іншу особисту участь у стримуванні агресора.
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24.04.2025 17:32 Ответить
жабоед ссыкливый,а что ко времени?когда русня твою францию проглотит?!
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24.04.2025 18:08 Ответить
русня у "жабоєда" хіба що відсмоктати може, в нього ядерка.
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24.04.2025 18:54 Ответить
Крым это Украина юридически, и рано или поздно вернётся в состав Украины физически.
А параша рано или поздно физически будет уничтожена со всеми её свинособаками.
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24.04.2025 18:11 Ответить
Чому всі ЗМІ пишуть , що від України США вимагає юридично визнати Крим російським? Трамп вчора по телебачанню заявив , що не вимагав від Зеленського юридично визнати окупацію.
Юридично визати окупацію навіть США не буде.
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24.04.2025 18:17 Ответить
Якби б Україна визнала, краснов міг би на цій підставі запустити визнання в Конгресі. Трамп вочевидь вимагав від Зеленського визнати окупацію юридично, а вчора по телебаченню набрехунькав, що нібито не вимагав.

Без визнання Україною у Трампа б було зіро шансів пропихнути це визнання через Конгрес і будь-яка спроба це зробити щє б гірше вжарила по і без того шаткому його положенню у білому будинку.
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24.04.2025 18:59 Ответить
Сьогодні виступав колишній посол України в США і говорив, що США не вимагають і не вимагали визнання Криму юридично від України. І розкритикував всіх зелених переговорників.
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24.04.2025 22:46 Ответить
Вірно Макроне. За що боролися у 1854 році!
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24.04.2025 18:57 Ответить
Наразі??!!! Щоб вам добре було..... , як нам!
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24.04.2025 19:12 Ответить
Ху-ло все затіяв в першу чергу за Крим.
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24.04.2025 21:10 Ответить
 
 