Вопрос о статусе Крыма сейчас не ко времени, - Макрон

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что вопрос статуса оккупированного Россией украинского Крыма пока не является предметом для обсуждения.

Об этом сообщает BFMTV, информирует Цензор.НЕТ.

"Вопрос о статусе полуострова пока не ко времени, и не нам его решать", - отметил Макрон.

Комментарий французского лидера прозвучал на фоне заявления Трампа в соцсети Truth Social, где тот написал, что "Крым был потерян много лет назад", а слова президента Украины Владимира Зеленского, мол, "вредят мирным переговорам". В Кремле уже успели поддержать высказывания Трампа.

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По мнению Макрона, Дональд Трамп "описывает ситуацию де-факто", однако это не означает, что мир должен мириться с российской агрессией.

"Означает ли это, что мы должны дать России свободу действий? Нет", - подчеркнул президент Франции.

Ранее сообщалось, что США ожидают от Украины ответа на "окончательное предложение" американского президента Дональда Трампа, которое включает заморозку линии фронта, гарантии безопасности для Украины, "признание" США Крыма якобы частью РФ, а также отмену санкций против агрессора.

Впоследствии Дональд Трамп заявил, что Зеленского не просят признавать Крым российским, поскольку тот "был потерян много лет назад".

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