ООН будет предоставлять украинцам уязвимых категорий дополнительные выплаты до конца мая, - Минсоцполитики
Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплаты дополнительной финансовой помощи украинцам из уязвимых категорий до конца мая.
Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины, информирует Цензор.НЕТ.
Речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью и других гражданах, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий, имеющих низкие доходы и не получающих помощь от других международных организаций. Проект был запущен в августе 2023 года в сотрудничестве с Пенсионным фондом Украины.
Как отмечается, помощь предоставляется в размере, компенсирующем разницу между фактической пенсией или социальной выплатой и суммой ₴3 250. Например, если человек получает ₴2 700, ему дополнительно выплачивают ₴550.
По данным Минсоцполитики, уже более 507 тысяч украинцев получили помощь на общую сумму ₴272 миллиона. Отдельно обращаться за ее возобновлением не нужно - выплаты начисляются автоматически тем же способом, которым получаются пенсии или социальные выплаты (через банковскую карту или Укрпочту).
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Як і з гумДопомогою, 650 партій допомоги від Західних Партнерів, пішли, як 650 вагонів, у НЕБУТТЯ??! І тиша, аж від кордону з митницею, від ОПУ, і аж до керівника ГПУ….!?!?
Чорна діра!?!?