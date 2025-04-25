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Новости помощь от ООН Украине
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ООН будет предоставлять украинцам уязвимых категорий дополнительные выплаты до конца мая, - Минсоцполитики

оон,резолюция

Всемирная продовольственная программа ООН продлила выплаты дополнительной финансовой помощи украинцам из уязвимых категорий до конца мая.

Об этом сообщило Министерство социальной политики Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Речь идет о пенсионерах, лицах с инвалидностью и других гражданах, проживающих в зонах активных или потенциальных боевых действий, имеющих низкие доходы и не получающих помощь от других международных организаций. Проект был запущен в августе 2023 года в сотрудничестве с Пенсионным фондом Украины.

Как отмечается, помощь предоставляется в размере, компенсирующем разницу между фактической пенсией или социальной выплатой и суммой ₴3 250. Например, если человек получает ₴2 700, ему дополнительно выплачивают ₴550.

По данным Минсоцполитики, уже более 507 тысяч украинцев получили помощь на общую сумму ₴272 миллиона. Отдельно обращаться за ее возобновлением не нужно - выплаты начисляются автоматически тем же способом, которым получаются пенсии или социальные выплаты (через банковскую карту или Укрпочту).

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Автор: 

выплаты (647) ООН (4169) война в Украине (3902)


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Верещук з трубіцинм і єрмаком, будуть цими грошима ОПІКУВАТИСЯ??
Як і з гумДопомогою, 650 партій допомоги від Західних Партнерів, пішли, як 650 вагонів, у НЕБУТТЯ??! І тиша, аж від кордону з митницею, від ОПУ, і аж до керівника ГПУ….!?!?
Чорна діра!?!?
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25.04.2025 17:43 Ответить
ООН не може надати виплати. Тому що Україна внесок не внесла. Ось вам теперішній "світовий порядок" .
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25.04.2025 17:46 Ответить
рудий шизоїд сказав, що рознесе цю багадєльню вдрєбєзгі пополам!
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25.04.2025 17:52 Ответить
 
 