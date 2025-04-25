ООН надаватиме українцям вразливих категорій додаткові виплати до кінця травня, - Мінсоцполітики
Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплати додаткової фінансової допомоги українцям із вразливих категорій до кінця травня.
Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, інформує Цензор.НЕТ.
Йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю та інших громадян, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, мають низькі доходи та не отримують допомогу від інших міжнародних організацій. Проєкт був запущений у серпні 2023 року у співпраці з Пенсійним фондом України.
Як зазначається, допомога надається у розмірі, що компенсує різницю між фактичною пенсією чи соціальною виплатою і сумою ₴3 250. Наприклад, якщо людина отримує ₴2 700, їй додатково виплачують ₴550.
За даними Мінсоцполітики, вже понад 507 тисяч українців отримали допомогу на загальну суму ₴272 мільйони. Окремо звертатися за її поновленням не потрібно - виплати нараховуються автоматично тим же способом, яким отримуються пенсії або соціальні виплати (через банківську карту або Укрпошту).
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Як і з гумДопомогою, 650 партій допомоги від Західних Партнерів, пішли, як 650 вагонів, у НЕБУТТЯ??! І тиша, аж від кордону з митницею, від ОПУ, і аж до керівника ГПУ….!?!?
Чорна діра!?!?