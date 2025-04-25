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Новини допомога від ООН Україні
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ООН надаватиме українцям вразливих категорій додаткові виплати до кінця травня, - Мінсоцполітики

оон,резолюція

Всесвітня продовольча програма ООН продовжила виплати додаткової фінансової допомоги українцям із вразливих категорій до кінця травня.

Про це повідомило Міністерство соціальної політики України, інформує Цензор.НЕТ.

Йдеться про пенсіонерів, осіб з інвалідністю та інших громадян, які проживають у зонах активних або потенційних бойових дій, мають низькі доходи та не отримують допомогу від інших міжнародних організацій. Проєкт був запущений у серпні 2023 року у співпраці з Пенсійним фондом України.

Як зазначається, допомога надається у розмірі, що компенсує різницю між фактичною пенсією чи соціальною виплатою і сумою ₴3 250. Наприклад, якщо людина отримує ₴2 700, їй додатково виплачують ₴550.

За даними Мінсоцполітики, вже понад 507 тисяч українців отримали допомогу на загальну суму ₴272 мільйони. Окремо звертатися за її поновленням не потрібно - виплати нараховуються автоматично тим же способом, яким отримуються пенсії або соціальні виплати (через банківську карту або Укрпошту). 

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Автор: 

виплати (1043) ООН (3348) війна в Україні (3975)


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Верещук з трубіцинм і єрмаком, будуть цими грошима ОПІКУВАТИСЯ??
Як і з гумДопомогою, 650 партій допомоги від Західних Партнерів, пішли, як 650 вагонів, у НЕБУТТЯ??! І тиша, аж від кордону з митницею, від ОПУ, і аж до керівника ГПУ….!?!?
Чорна діра!?!?
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25.04.2025 17:43 Відповісти
ООН не може надати виплати. Тому що Україна внесок не внесла. Ось вам теперішній "світовий порядок" .
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25.04.2025 17:46 Відповісти
Значить через "нє магу" виплачувати збираються.
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25.04.2025 18:21 Відповісти
рудий шизоїд сказав, що рознесе цю багадєльню вдрєбєзгі пополам!
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25.04.2025 17:52 Відповісти
 
 