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Новости Посол РФ без приглашения на мероприятии в Германии
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Посол РФ в Германии Нечаев без приглашения пришел на мероприятие, посвященное Второй мировой войне: его освистали

Посол России в Германии Сергей Нечаев без приглашения пришел на мероприятие, посвященное Второй мировой войне

Российский посол в Германии Сергей Нечаев посетил без приглашения торжества в городе Торгау по случаю 80-й годовщины знаменитого рукопожатия американских и советских солдат на реке Эльба 25 апреля 1945 года. Ему не дали выступить, а перед этим освистали.

Об этом пишет Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

Незадолго до этого мероприятия посол Украины Алексей Макеев требовал не допустить участия российского дипломата.

"Голубь мира был убит российской крылатой ракетой. За это Россия заслуживает наручники, а не на рукопожатие", - подчеркивал он.

Местные власти не пригласили Нечаева выступить, но и не препятствовали его присутствию.

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Нечаев все же прибыл на место чествования, и в окружении журналистов и местных сказал, что "мы должны вспомнить павших солдат, поэтому этот день очень важен для нас".

На мероприятие российский посол пришел с георгиевской лентой, которую считают одним из символов российской пропаганды.

Журналисты спросили его о неприятии на торжествах и тот ответил: "Я так не чувствую. Мне комфортно".

А на то, что ему не дали слова, россиянин отметил, что "у нас есть возможность донести свою позицию".

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В то же время премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который выступал на мероприятии, обратился к послу Нечаеву: "Это Россия начала войну против Украины, нарушив международное право. Не в 2022 году, а еще в 2014 году. И именно Россия, и только Россия должна прекратить эту войну".

Кречмер также признал огромные потери СССР во Второй мировой войне, в которой погибли не только русские, но и украинцы, белорусы и грузины.

"Было бы приятнее, целесообразнее, если бы с нами были также представители Украины, Грузии или Беларуси. То, что они не приедут, наверное, как-то связано с присутствием российского коллеги", - добавил саксонский премьер.

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Автор: 

Вторая мировая война (418) Германия (6962) посол (1800) россия (95580)


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Топ комментарии
+6
нахабна потвора
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25.04.2025 22:12
+3
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25.04.2025 22:11
+3
Надо было его заставить петь песню, путин-ху*ло...
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25.04.2025 22:26
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а мали обісц@ти
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25.04.2025 22:11 Ответить
Краще кувалдой по кацапській морді 👹
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25.04.2025 22:46 Ответить
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25.04.2025 22:11 Ответить
нахабна потвора
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25.04.2025 22:12 Ответить
Этих уродов нужно гнать со всех стран на земле, их место в аду, пусть горят синим пламенем!
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25.04.2025 22:17 Ответить
Мабуть, московіт хотів, про ЖЕРТВ таборів ГУЛАГУ розповісти??
Чи про про Пакт Рібентропа - молотова щодо війни проти Польщі, розповісти???
Бо прутін, засекретив усі АРХІВИ СРСР, аж до 2045 року!
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25.04.2025 22:18 Ответить
Де наша діаспора ? Треба було його чимось закидати ...
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25.04.2025 22:20 Ответить
Старий збочинец, на парашу його і головою в унітаз, і стрічку колорадську нехай з"їсть.
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25.04.2025 22:22 Ответить
Надо было его заставить петь песню, путин-ху*ло...
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25.04.2025 22:26 Ответить
Вати там багато.
А треба всьому світові нагадувати що сталінська московія була ініціатором другої світової!! І дуже підтримувала ранній Райх в його промисловому і ВПК-розвитку
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25.04.2025 22:30 Ответить
Знищуйте колорадських жуків!
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25.04.2025 22:42 Ответить
Кацапура наглючий ,як танк , поперся на захід ,
куди його не запросили , а потім освистали !
Але наглюче комуняцьке падло знаходилось на тому заході ,
так як кацапи нікого не поважають в світі і нікого
не бояться , бо відразу почнуть всіх стращати
ядерним попелом 🤬
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25.04.2025 22:44 Ответить
Ну начебто, мали би вже звикнути, але знову й знову вражає- як же ці потвори нагло, цинічно, геть не соромлячись сують своє, свинособаче хайло куди їм заманеться, та ще й тягнуть свого, свинячого руськомирського лахміття з собою. Ота сама "колорадка" вона ж для німців нічого не значить, а для "полеглих солдатів" це ще й образа... Для кого ж ця потвора її натягнула- та для ***** звичайно ж а не полеглих. І головне- ці нелюди чудово розуміють, що іньші бачать та розуміють їхні брехні, але все одно брешуть без зупину.
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25.04.2025 22:46 Ответить
Нічого дивного. Звичайна поведінка звичайного кацапа
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25.04.2025 22:49 Ответить
 
 