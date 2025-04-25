Посол РФ в Германии Нечаев без приглашения пришел на мероприятие, посвященное Второй мировой войне: его освистали

Российский посол в Германии Сергей Нечаев посетил без приглашения торжества в городе Торгау по случаю 80-й годовщины знаменитого рукопожатия американских и советских солдат на реке Эльба 25 апреля 1945 года. Ему не дали выступить, а перед этим освистали.

Об этом пишет Tagesschau, передает Цензор.НЕТ.

Незадолго до этого мероприятия посол Украины Алексей Макеев требовал не допустить участия российского дипломата.

"Голубь мира был убит российской крылатой ракетой. За это Россия заслуживает наручники, а не на рукопожатие", - подчеркивал он.

Местные власти не пригласили Нечаева выступить, но и не препятствовали его присутствию.

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Нечаев все же прибыл на место чествования, и в окружении журналистов и местных сказал, что "мы должны вспомнить павших солдат, поэтому этот день очень важен для нас".

На мероприятие российский посол пришел с георгиевской лентой, которую считают одним из символов российской пропаганды.

Журналисты спросили его о неприятии на торжествах и тот ответил: "Я так не чувствую. Мне комфортно".

А на то, что ему не дали слова, россиянин отметил, что "у нас есть возможность донести свою позицию".

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В то же время премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер, который выступал на мероприятии, обратился к послу Нечаеву: "Это Россия начала войну против Украины, нарушив международное право. Не в 2022 году, а еще в 2014 году. И именно Россия, и только Россия должна прекратить эту войну".

Кречмер также признал огромные потери СССР во Второй мировой войне, в которой погибли не только русские, но и украинцы, белорусы и грузины.

"Было бы приятнее, целесообразнее, если бы с нами были также представители Украины, Грузии или Беларуси. То, что они не приедут, наверное, как-то связано с присутствием российского коллеги", - добавил саксонский премьер.

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