Посол РФ у Німеччині Нечаєв без запрошення прийшов на захід, присвячений Другій світовій війні: його освистали

Російський посол у Німеччині Сергій Нечаєв відвідав без запрошення урочистості в місті Торгау з нагоди 80-ї річниці знаменитого рукостискання американських і радянських солдатів на річці Ельба 25 квітня 1945 року. Йому не дали виступити, а перед цим освистали.

Про це пише Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

Незадовго до цього заходу посол України Олексій Макєєв вимагав не допустити участі російського дипломата.

"Голуб миру був убитий російською крилатою ракетою. За це Росія заслуговує на наручники, а не на рукостискання", - наголошував він.

Натомість місцева влада не запросила Нечаєва виступити, але і не перешкоджала його присутності.

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Нечаєв все ж прибув на місце вшанування, та в оточенні журналістів і місцевих сказав, що "ми повинні згадати полеглих солдатів, тому цей день дуже важливий для нас".

На захід російський посол прийшов з георгіївською стрічкою, яку вважають одним із символів російської пропаганди.

Журналісти запитали його про неприйняття на урочистостях і той відповів: "Я так не відчуваю. Мені комфортно".

А на те, що йому не дали слова, росіянин зазначив, що "у нас є можливість донести свою позицію".

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Водночас прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер, який виступав на заході, звернувся до посла Нечаєва: "Це Росія почала війну проти України, порушивши міжнародне право. Не у 2022 році, а ще у 2014 році. І саме Росія, і тільки Росія має припинити цю війну".

Кречмер також визнав величезні втрати СРСР у Другій світовій війні, у якій загинули не лише росіяни, а й українці, білоруси та грузини.

"Було б приємніше, доцільніше, якби з нами були також представники України, Грузії чи Білорусі. Те, що вони не приїдуть, напевно, якось пов’язано з присутністю російського колеги", - додав саксонський прем'єр.

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