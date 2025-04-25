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Новини Посол РФ без запрошення на заході в Німеччині
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Посол РФ у Німеччині Нечаєв без запрошення прийшов на захід, присвячений Другій світовій війні: його освистали

Посол Росії у Німеччині Сергій Нечаєв без запрошення прийшов на захід, присвячений Другій світовій війни

Російський посол у Німеччині Сергій Нечаєв відвідав без запрошення урочистості в місті Торгау з нагоди 80-ї річниці знаменитого рукостискання американських і радянських солдатів на річці Ельба 25 квітня 1945 року. Йому не дали виступити, а перед цим освистали. 

Про це пише Tagesschau, передає Цензор.НЕТ.

Незадовго до цього заходу посол України Олексій Макєєв вимагав не допустити участі російського дипломата.

"Голуб миру був убитий російською крилатою ракетою. За це Росія заслуговує на наручники, а не на рукостискання", - наголошував він.

Натомість місцева влада не запросила Нечаєва виступити, але і не перешкоджала його присутності. 

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Нечаєв все ж прибув на місце вшанування, та в оточенні журналістів і місцевих сказав, що "ми повинні згадати полеглих солдатів, тому цей день дуже важливий для нас".

На захід російський посол прийшов з георгіївською стрічкою, яку вважають одним із символів російської пропаганди.

Журналісти запитали його про неприйняття на урочистостях і той відповів: "Я так не відчуваю. Мені комфортно".

А на те, що йому не дали слова, росіянин зазначив, що "у нас є можливість донести свою позицію".

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Водночас прем'єр-міністр Саксонії Міхаель Кречмер, який виступав на заході, звернувся до посла Нечаєва: "Це Росія почала війну проти України, порушивши міжнародне право. Не у 2022 році, а ще у 2014 році. І саме Росія, і тільки Росія має припинити цю війну".

Кречмер також визнав величезні втрати СРСР у Другій світовій війні, у якій загинули не лише росіяни, а й українці, білоруси та грузини.

"Було б приємніше, доцільніше, якби з нами були також представники України, Грузії чи Білорусі. Те, що вони не приїдуть, напевно, якось пов’язано з присутністю російського колеги", - додав саксонський прем'єр.

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Автор: 

Друга світова війна (292) Німеччина (7362) посол (1101) росія (65238)


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Топ коментарі
+13
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25.04.2025 22:11
+12
нахабна потвора
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25.04.2025 22:12
+11
Мабуть, московіт хотів, про ЖЕРТВ таборів ГУЛАГУ розповісти??
Чи про про Пакт Рібентропа - молотова щодо війни проти Польщі, розповісти???
Бо прутін, засекретив усі АРХІВИ СРСР, аж до 2045 року!
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25.04.2025 22:18
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а мали обісц@ти
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25.04.2025 22:11 Відповісти
Краще кувалдой по кацапській морді 👹
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25.04.2025 22:46 Відповісти
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25.04.2025 22:11 Відповісти
нахабна потвора
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25.04.2025 22:12 Відповісти
Этих уродов нужно гнать со всех стран на земле, их место в аду, пусть горят синим пламенем!
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25.04.2025 22:17 Відповісти
Мабуть, московіт хотів, про ЖЕРТВ таборів ГУЛАГУ розповісти??
Чи про про Пакт Рібентропа - молотова щодо війни проти Польщі, розповісти???
Бо прутін, засекретив усі АРХІВИ СРСР, аж до 2045 року!
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25.04.2025 22:18 Відповісти
Де наша діаспора ? Треба було його чимось закидати ...
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25.04.2025 22:20 Відповісти
наприклад,бруківкою чи цеглою.
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25.04.2025 23:27 Відповісти
Старий збочинец, на парашу його і головою в унітаз, і стрічку колорадську нехай з"їсть.
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25.04.2025 22:22 Відповісти
Надо было его заставить петь песню, путин-ху*ло...
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25.04.2025 22:26 Відповісти
Вати там багато.
А треба всьому світові нагадувати що сталінська московія була ініціатором другої світової!! І дуже підтримувала ранній Райх в його промисловому і ВПК-розвитку
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25.04.2025 22:30 Відповісти
Знищуйте колорадських жуків!
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25.04.2025 22:42 Відповісти
Кацапура наглючий ,як танк , поперся на захід ,
куди його не запросили , а потім освистали !
Але наглюче комуняцьке падло знаходилось на тому заході ,
так як кацапи нікого не поважають в світі і нікого
не бояться , бо відразу почнуть всіх стращати
ядерним попелом 🤬
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25.04.2025 22:44 Відповісти
Ну начебто, мали би вже звикнути, але знову й знову вражає- як же ці потвори нагло, цинічно, геть не соромлячись сують своє, свинособаче хайло куди їм заманеться, та ще й тягнуть свого, свинячого руськомирського лахміття з собою. Ота сама "колорадка" вона ж для німців нічого не значить, а для "полеглих солдатів" це ще й образа... Для кого ж ця потвора її натягнула- та для ***** звичайно ж а не полеглих. І головне- ці нелюди чудово розуміють, що іньші бачать та розуміють їхні брехні, але все одно брешуть без зупину.
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25.04.2025 22:46 Відповісти
Нічого дивного. Звичайна поведінка звичайного кацапа
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25.04.2025 22:49 Відповісти
Обісцяти скотиняку
До речі, треба визнавати їх терористами! Тоді "смишльониє" резиденти догадаються сидіти тихо, щоб не нарватися на міжнародний трибунал.
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25.04.2025 23:01 Відповісти
неонацист прийшов на захід проти нацистів
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25.04.2025 23:14 Відповісти
сюпер)))
Попускати, попускати, і іще раз попускати.
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25.04.2025 23:25 Відповісти
 
 