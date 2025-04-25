Мир не може бути продиктований за рахунок України, суверенітет країни треба зберегти, - представниця ФРН Гоффманн

Німеччина проти миру, продиктованого Україні. Суверенітет країни має бути збережений і гарантований потужною армією.

Про це заявила заступниця речника німецького уряду Крістіне Гоффманн на брифінгу 25 квітня, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Нам зрозуміло, що це не може бути продиктований мир за рахунок України і що суверенітет України має бути збережений - це найважливіше. Важливо також, що Україні в майбутньому знадобляться сильні збройні сили, це найважливіша гарантія безпеки, яку може мати Україна. І це буде вирішальним навіть після укладання мирної угоди", - сказала Гоффманн.

Вона також наголосила, що шлях до Європейського Союзу залишатиметься відкритим для України. Берлін підтримуватиме мир, який буде справедливим, а не продиктованим.

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Заступниця урядового речника додала, що тепер черга російської влади та її лідера взяти на себе ініціативу.

"Мирні зусилля були б надійними, якби він (Путін) спочатку погодився на безумовне припинення вогню. Це перше, що має статися зараз: зброя має замовкнути. А це означає передусім, що Росія мусить припинити свою агресію проти України. Зараз ми ведемо переговори про те, як знайти рішення. І, звичайно, в наших інтересах, щоб зброя замовкла і щоб можна було досягти довгострокової мирної угоди", - сказала Гоффманн.

Водночас вона підкреслила неприпустимість уникнення Путіним і Росією покарання за агресію проти України.

"Йому не можна дозволити уникнути покарання за його агресивні плани. Це наша позиція", - заявила Гоффманн.

За її словами, з цих позицій ведуться переговори, під час яких Німеччина дуже тісно співпрацює в межах формату Є3 (ФРН, Франція та Велика Британія), зі США та з Україною для вироблення спільних позицій.

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За словами речника МЗС ФРН Себастьяна Фішера, добре, що американська сторона бере участь у переговорах.

"Ми були в Парижі минулого тижня і в Лондоні цього тижня, де три європейські країни провели дуже тісні переговори з Україною та США, щоб знайти спільну мову та досягти прогресу на шляху до мирного врегулювання", - сказав Фішер.

Дипломат наголосив, що Україна, як чітко заявив її президент, готова до негайного припинення вогню без попередніх умов і сигналізувала про готовність до переговорів. Москва ж натомість "наполягає на максимальних вимогах, пропонує виправдання, тягне час і неодноразово та жорстоко атакує Україну", сказав Фішер, згадавши про масовану повітряну атаку на Київ.

"І цьому немає передбачуваного кінця. Водночас … пан Лавров (міністр закордонних справ РФ. - Ред.) висловив готовність до співпраці, але при цьому говорив про дрібніші деталі, які ще потребують уточнення. І це ми постійно чуємо від Росії: в принципі, ми готові, але багато речей ще потрібно уточнити й ми не відступаємо від наших максимальних вимог", - зауважив речник МЗС.