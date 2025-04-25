Мир не может быть продиктован за счет Украины, суверенитет страны нужно сохранить, - представительница ФРГ Гоффманн

Германия против мира, продиктованного Украине. Суверенитет страны должен быть сохранен и гарантирован мощной армией.

Об этом заявила заместитель спикера немецкого правительства Кристине Гоффманн на брифинге 25 апреля, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Нам понятно, что это не может быть продиктованный мир за счет Украины и что суверенитет Украины должен быть сохранен - это самое важное. Важно также, что Украине в будущем понадобятся сильные вооруженные силы, это самая важная гарантия безопасности, которую может иметь Украина. И это будет решающим даже после заключения мирного соглашения", - сказала Гоффманн.

Она также подчеркнула, что путь в Европейский Союз будет оставаться открытым для Украины. Берлин будет поддерживать мир, который будет справедливым, а не продиктованным.

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Заместитель правительственного спикера добавила, что теперь очередь российской власти и ее лидера взять на себя инициативу.

"Мирные усилия были бы надежными, если бы он (Путин) сначала согласился на безусловное прекращение огня. Это первое, что должно произойти сейчас: оружие должно замолчать. А это означает прежде всего, что Россия должна прекратить свою агрессию против Украины. Сейчас мы ведем переговоры о том, как найти решение. И, конечно, в наших интересах, чтобы оружие замолчало и чтобы можно было достичь долгосрочного мирного соглашения", - сказала Гоффманн.

В то же время она подчеркнула недопустимость избежания Путиным и Россией наказания за агрессию против Украины.

"Ему нельзя позволить избежать наказания за его агрессивные планы. Это наша позиция", - заявила Гоффманн.

По ее словам, по этим позициям ведутся переговоры, во время которых Германия очень тесно сотрудничает в рамках формата Е3 (ФРГ, Франция и Великобритания), с США и с Украиной для выработки общих позиций.

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По словам представителя МИД ФРГ Себастьяна Фишера, хорошо, что американская сторона участвует в переговорах.

"Мы были в Париже на прошлой неделе и в Лондоне на этой неделе, где три европейские страны провели очень тесные переговоры с Украиной и США, чтобы найти общий язык и достичь прогресса на пути к мирному урегулированию", - сказал Фишер.

Дипломат подчеркнул, что Украина, как четко заявил ее президент, готова к немедленному прекращению огня без предварительных условий и сигнализировала о готовности к переговорам. Москва же вместо этого "настаивает на максимальных требованиях, предлагает оправдания, тянет время и неоднократно и жестоко атакует Украину", сказал Фишер, вспомнив о массированной воздушной атаке на Киев.

"И этому нет предсказуемого конца. В то же время ... господин Лавров (министр иностранных дел РФ. - Ред.) выразил готовность к сотрудничеству, но при этом говорил о более мелких деталях, которые еще требуют уточнения. И это мы постоянно слышим от России: в принципе, мы готовы, но многие вещи еще нужно уточнить и мы не отступаем от наших максимальных требований", - отметил представитель МИД.