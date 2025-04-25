Оккупанты атаковали дроном Орехов Запорожской области: ранен мужчина
В пятницу, 25 апреля, российские захватчики атаковали дроном Орехов в Запорожской области. Ранения получил мужчина.
Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.
"67-летний мужчина ранен вследствие атаки вражеского дрона на Орехов. Мужчина госпитализирован", - написал чиновник.
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