Оккупанты атаковали дроном Орехов Запорожской области: ранен мужчина

В пятницу, 25 апреля, российские захватчики атаковали дроном Орехов в Запорожской области. Ранения получил мужчина.

Об этом в телеграм сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров, сообщает Цензор.НЕТ.

"67-летний мужчина ранен вследствие атаки вражеского дрона на Орехов. Мужчина госпитализирован", - написал чиновник.

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