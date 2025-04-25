Окупанти атакували дроном Оріхів Запорізької області: поранено чоловіка
У п'ятницю, 25 квітня, російські загарбники атакували дроном Оріхів у Запорізькій області. Поранень зазнав чоловік.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, повідомляє Цензор.НЕТ.
"67-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона на Оріхів. Чоловіка ушпиталено", - написав посадовець.
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