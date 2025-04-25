РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7077 посетителей онлайн
Новости
1 048 19

Победа Путина невозможна, потому что это будет провал США как мирового лидера, - Зеленский

Владимир Зеленский

Победа РФ в войне в Украине невозможна, поскольку это будет провал США как мирового лидера.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Победа Путина невозможна, потому что это будет провал Соединенных Штатов как мирового лидера, а это уже политика. Это влияет на многие вещи, на вашу валюту, на вашу экономику, на стабильность и силу американского доллара, на присутствие вашей валюты в мире, на ваш бизнес. Следовательно, это влияет на все это, на цены, на источники энергии, а многие страны мира базируют свою экономику на источниках энергии", - сказал Зеленский.

Кроме того, по мнению президента Украины, если Путин достигнет успеха, это будет большим риском для США и союзников, поскольку в Тихоокеанском регионе есть определенные лидеры, "которые находятся у власти много лет", и смотрят на Путина.

"Поэтому если он достигнет успеха, то они думают, почему бы им не попробовать еще раз?", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о заявлениях Белого дома о "разочаровании" Трампа: Терпение лопнет именно у украинцев

Автор: 

Зеленский Владимир (20390) путин владимир (31280) США (26701)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+5
а той на Байдена і усі разом Рейгана.
показать весь комментарий
25.04.2025 23:17
+4
Очередная глупость, Америка давно уже не является мировым лидером, а с приходом трампа, она

вообще превратилась в страну изгой, её проклинают все, пока шепотом, но совсем скоро об этом

будут кричать во весь голос!
показать весь комментарий
25.04.2025 23:18
+3
Вали все на Трампа
показать весь комментарий
25.04.2025 23:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вали все на Трампа
показать весь комментарий
25.04.2025 23:14 Ответить
а той на Байдена і усі разом Рейгана.
показать весь комментарий
25.04.2025 23:17 Ответить
Трамп сказав шо там Барак ше такого *********** - шо він щей досі розгрібає
показать весь комментарий
25.04.2025 23:20 Ответить
та той взагалі...
і барака зачепимо - нікого до Вашингтона не обминемо!
показать весь комментарий
25.04.2025 23:26 Ответить
Очередная глупость, Америка давно уже не является мировым лидером, а с приходом трампа, она

вообще превратилась в страну изгой, её проклинают все, пока шепотом, но совсем скоро об этом

будут кричать во весь голос!
показать весь комментарий
25.04.2025 23:18 Ответить
Саме так. До чого тут америка??? Як писав Василь Симоненко - хай мовчать америки й росії, коли я з тобою говорю...
показать весь комментарий
25.04.2025 23:21 Ответить
Піди підлизни білці дупу.
показать весь комментарий
25.04.2025 23:31 Ответить
Этот "лидер современности", до сих пор не понял, что для Трампа противником/соперником является Китай, а не рф. И он будет делать все что угодно, что бы перетянуть на свою сторону рф, в потенциальном конфликте с Китаем. Если надо будет - он легко выполнит пожелания х***а и отдаст Украину. Как впрочем и "партнеры" из ЕС. Как только Украина станет им не нужна, для сдерживания рф, они легко прекратят поддержу.

P.s. К сожалению, Украина уже давно стала "пешкой" в геополитической игре...
показать весь комментарий
25.04.2025 23:27 Ответить
Ти так і не зрозумів, що Китай не дасть перетягнути ***** на бік піндосії.
показать весь комментарий
25.04.2025 23:33 Ответить
Це що жарт? Яке світове лідерство? Країна гарант Будапештського меморандуму пропонує дерибанити землі України, все ми почули достатньо. Тут питання вже про лідера України який по факту відсутній. Якщо це неподобство залишиться надалі то країна щезне, а українці розчиняться де інде.
показать весь комментарий
25.04.2025 23:31 Ответить
У Трампа свои понятия "лидерства".
показать весь комментарий
25.04.2025 23:41 Ответить
США перестали бути світовим лідером, коли Трамп осквернив Білий дім. Під час свого першого президентства. Цю позицію так і не було відновлено.
показать весь комментарий
25.04.2025 23:46 Ответить
Перемога Путіна неможлива, тому що це буде провал США як світового лідера, - Зеленський "ЗЕ" США, одна із найбільш лицемірних, брехливих країн світу, котра вже давно не є світовий лідер,а скоріш всього світова шмата ,до котрої куйло витирає вже давно ,свої окровавлені від української(та людської крові) "клешні"
показать весь комментарий
25.04.2025 23:51 Ответить
Зеленський тролить руду стару тварюку, що ж, можливо, до часу поки Україна отримувала рештки допомоги, що продавили за Байдена, це була найкраща стратегія, але коли шантажист прикидається божевільним і висуває до України божевільні вимоги, нічого з США не можна підписувати, за нинішніх обставин ця країна вже не друг, а ворог і спільник русофашистів.
показать весь комментарий
25.04.2025 23:53 Ответить
Трампу байдуже, хто переможе. Головне - перестать стрєлять. Тоді він оголосить себе видатним миротворцем і вимагатиме нобелівську премію.
показать весь комментарий
25.04.2025 23:53 Ответить
Ой дебіл ..мало ти ***** наговорив ,так ще добавляешь.кожне твое чорнороте слово добивае Україну
показать весь комментарий
25.04.2025 23:57 Ответить
США не раз терпели поражение даже там, где были задействованы на прямую(на вскидку Вьетнам и Афганистан). И остались США. Что станет с Украиной после правления этого любителя интервью, вопрос...
показать весь комментарий
25.04.2025 23:57 Ответить
ЧТО ТАКОЕ ПРОВАЛ И НА КАКОЕ ВРЕМЯ !!!???
показать весь комментарий
26.04.2025 00:06 Ответить
 
 