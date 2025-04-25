Победа Путина невозможна, потому что это будет провал США как мирового лидера, - Зеленский

Победа РФ в войне в Украине невозможна, поскольку это будет провал США как мирового лидера.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Победа Путина невозможна, потому что это будет провал Соединенных Штатов как мирового лидера, а это уже политика. Это влияет на многие вещи, на вашу валюту, на вашу экономику, на стабильность и силу американского доллара, на присутствие вашей валюты в мире, на ваш бизнес. Следовательно, это влияет на все это, на цены, на источники энергии, а многие страны мира базируют свою экономику на источниках энергии", - сказал Зеленский.

Кроме того, по мнению президента Украины, если Путин достигнет успеха, это будет большим риском для США и союзников, поскольку в Тихоокеанском регионе есть определенные лидеры, "которые находятся у власти много лет", и смотрят на Путина.

"Поэтому если он достигнет успеха, то они думают, почему бы им не попробовать еще раз?", - добавил Зеленский.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский о заявлениях Белого дома о "разочаровании" Трампа: Терпение лопнет именно у украинцев