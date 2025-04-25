Победа Путина невозможна, потому что это будет провал США как мирового лидера, - Зеленский
Победа РФ в войне в Украине невозможна, поскольку это будет провал США как мирового лидера.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому журналисту Бену Шапиро, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Победа Путина невозможна, потому что это будет провал Соединенных Штатов как мирового лидера, а это уже политика. Это влияет на многие вещи, на вашу валюту, на вашу экономику, на стабильность и силу американского доллара, на присутствие вашей валюты в мире, на ваш бизнес. Следовательно, это влияет на все это, на цены, на источники энергии, а многие страны мира базируют свою экономику на источниках энергии", - сказал Зеленский.
Кроме того, по мнению президента Украины, если Путин достигнет успеха, это будет большим риском для США и союзников, поскольку в Тихоокеанском регионе есть определенные лидеры, "которые находятся у власти много лет", и смотрят на Путина.
"Поэтому если он достигнет успеха, то они думают, почему бы им не попробовать еще раз?", - добавил Зеленский.
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і барака зачепимо - нікого до Вашингтона не обминемо!
вообще превратилась в страну изгой, её проклинают все, пока шепотом, но совсем скоро об этом
будут кричать во весь голос!
P.s. К сожалению, Украина уже давно стала "пешкой" в геополитической игре...