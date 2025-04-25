Перемога Путіна неможлива, тому що це буде провал США як світового лідера, - Зеленський

Перемога РФ у війні в Україні неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перемога Путіна неможлива, тому що це буде провал Сполучених Штатів як світового лідера, а це вже політика. Це впливає на багато речей, на вашу валюту, на вашу економіку, на стабільність і силу американського долара, на присутність вашої валюти у світі, на ваш бізнес. Отже, це впливає на все це, на ціни, на джерела енергії, а багато країн світу базують свою економіку на джерелах енергії", - сказав Зеленський.

Окрім того, на думку президента України, якщо Путін досягне успіху це буде великим ризиком для США та союзників, оскільки у Тихоокеанському регіоні є певні лідери, "які перебувають при владі багато років", і дивляться на Путіна.

"Тож якщо він досягне успіху, то вони думають, чому б їм не спробувати ще раз?", - додав Зеленський.

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