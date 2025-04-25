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Перемога Путіна неможлива, тому що це буде провал США як світового лідера, - Зеленський

Володимир Зеленський

Перемога РФ у війні в Україні неможлива, оскільки це буде провал США як світового лідера.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв’ю американському журналісту Бену Шапіро, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Перемога Путіна неможлива, тому що це буде провал Сполучених Штатів як світового лідера, а це вже політика. Це впливає на багато речей, на вашу валюту, на вашу економіку, на стабільність і силу американського долара, на присутність вашої валюти у світі, на ваш бізнес. Отже, це впливає на все це, на ціни, на джерела енергії, а багато країн світу базують свою економіку на джерелах енергії", - сказав Зеленський.

Окрім того, на думку президента України, якщо Путін досягне успіху це буде великим ризиком для США та союзників, оскільки у Тихоокеанському регіоні є певні лідери, "які перебувають при владі багато років", і дивляться на Путіна.

"Тож якщо він досягне успіху, то вони думають, чому б їм не спробувати ще раз?", - додав Зеленський.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23857) путін володимир (23831) США (22879)


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Топ коментарі
+5
а той на Байдена і усі разом Рейгана.
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25.04.2025 23:17
+4
Очередная глупость, Америка давно уже не является мировым лидером, а с приходом трампа, она

вообще превратилась в страну изгой, её проклинают все, пока шепотом, но совсем скоро об этом

будут кричать во весь голос!
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25.04.2025 23:18
+3
Вали все на Трампа
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25.04.2025 23:14
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Вали все на Трампа
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25.04.2025 23:14 Відповісти
а той на Байдена і усі разом Рейгана.
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25.04.2025 23:17 Відповісти
Трамп сказав шо там Барак ше такого *********** - шо він щей досі розгрібає
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25.04.2025 23:20 Відповісти
та той взагалі...
і барака зачепимо - нікого до Вашингтона не обминемо!
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25.04.2025 23:26 Відповісти
Очередная глупость, Америка давно уже не является мировым лидером, а с приходом трампа, она

вообще превратилась в страну изгой, её проклинают все, пока шепотом, но совсем скоро об этом

будут кричать во весь голос!
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25.04.2025 23:18 Відповісти
Саме так. До чого тут америка??? Як писав Василь Симоненко - хай мовчать америки й росії, коли я з тобою говорю...
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25.04.2025 23:21 Відповісти
Піди підлизни білці дупу.
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25.04.2025 23:31 Відповісти
Этот "лидер современности", до сих пор не понял, что для Трампа противником/соперником является Китай, а не рф. И он будет делать все что угодно, что бы перетянуть на свою сторону рф, в потенциальном конфликте с Китаем. Если надо будет - он легко выполнит пожелания х***а и отдаст Украину. Как впрочем и "партнеры" из ЕС. Как только Украина станет им не нужна, для сдерживания рф, они легко прекратят поддержу.

P.s. К сожалению, Украина уже давно стала "пешкой" в геополитической игре...
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25.04.2025 23:27 Відповісти
Ти так і не зрозумів, що Китай не дасть перетягнути ***** на бік піндосії.
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25.04.2025 23:33 Відповісти
Це що жарт? Яке світове лідерство? Країна гарант Будапештського меморандуму пропонує дерибанити землі України, все ми почули достатньо. Тут питання вже про лідера України який по факту відсутній. Якщо це неподобство залишиться надалі то країна щезне, а українці розчиняться де інде.
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25.04.2025 23:31 Відповісти
У Трампа свои понятия "лидерства".
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25.04.2025 23:41 Відповісти
США перестали бути світовим лідером, коли Трамп осквернив Білий дім. Під час свого першого президентства. Цю позицію так і не було відновлено.
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25.04.2025 23:46 Відповісти
Перемога Путіна неможлива, тому що це буде провал США як світового лідера, - Зеленський "ЗЕ" США, одна із найбільш лицемірних, брехливих країн світу, котра вже давно не є світовий лідер,а скоріш всього світова шмата ,до котрої куйло витирає вже давно ,свої окровавлені від української(та людської крові) "клешні"
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25.04.2025 23:51 Відповісти
Зеленський тролить руду стару тварюку, що ж, можливо, до часу поки Україна отримувала рештки допомоги, що продавили за Байдена, це була найкраща стратегія, але коли шантажист прикидається божевільним і висуває до України божевільні вимоги, нічого з США не можна підписувати, за нинішніх обставин ця країна вже не друг, а ворог і спільник русофашистів.
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25.04.2025 23:53 Відповісти
Трампу байдуже, хто переможе. Головне - перестать стрєлять. Тоді він оголосить себе видатним миротворцем і вимагатиме нобелівську премію.
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25.04.2025 23:53 Відповісти
Ой дебіл ..мало ти ***** наговорив ,так ще добавляешь.кожне твое чорнороте слово добивае Україну
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25.04.2025 23:57 Відповісти
США не раз терпели поражение даже там, где были задействованы на прямую(на вскидку Вьетнам и Афганистан). И остались США. Что станет с Украиной после правления этого любителя интервью, вопрос...
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25.04.2025 23:57 Відповісти
ЧТО ТАКОЕ ПРОВАЛ И НА КАКОЕ ВРЕМЯ !!!???
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26.04.2025 00:06 Відповісти
 
 