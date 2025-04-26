"Шахеды" атаковали Киевщину: ранен мужчина на Белоцерковщине, повреждены дома в Бориспольском районе (обновлено). ФОТОрепортаж
В ночь на субботу, 26 апреля 2025 года, войска РФ совершили очередную атаку с применением ударных БпЛА на Киевщину.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.
"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфораструктуры не допущено", - отмечают в ОГА.
Последствия атаки
В Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены 5 частных домов и автомобиль.
Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.
Впоследствии в Киевской ОВА уточнили, что в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги.
Также последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.
В Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. В Бучанском и Белоцерковском районах повреждено по одному частному дому.
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