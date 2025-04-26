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Новости Атака шахедов на Киевщину
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"Шахеды" атаковали Киевщину: ранен мужчина на Белоцерковщине, повреждены дома в Бориспольском районе (обновлено). ФОТОрепортаж

Шахед атакует Киевскую область

В ночь на субботу, 26 апреля 2025 года, войска РФ совершили очередную атаку с применением ударных БпЛА на Киевщину.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

Как отмечается, в области работали силы ПВО. Есть сбитые вражеские цели.

"Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфораструктуры не допущено", - отмечают в ОГА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные Силы (обновлено)

Последствия атаки

В Бориспольском районе в результате вражеской атаки повреждены 5 частных домов и автомобиль.

Оперативные службы продолжают работы по выявлению и ликвидации последствий вражеской атаки.

Впоследствии в Киевской ОВА уточнили, что в результате вражеской атаки в Белоцерковском районе пострадал мужчина 1965 года рождения. У него незначительные ранения ноги.

Также последствия вражеской атаки фиксируются в трех районах области.

наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину
наслідки атаки на Київщину

В Бориспольском районе повреждены 5 частных домов и автомобиль. В Бучанском и Белоцерковском районах повреждено по одному частному дому.

Автор: 

Киевская область (4138) Шахед (1003)


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А той, що мав бути з нацією, полетів прощатися з Папою, який прислуговував ворогу.
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26.04.2025 09:39 Ответить
Момент прильоту шаха у Білій Церкві по приватному будинку

https://t.me/sumyliketop/95004
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26.04.2025 10:48 Ответить
Ця влада веде нас до катастрофи.
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26.04.2025 10:50 Ответить
 
 