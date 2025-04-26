"Шахеди" атакували Київщину: пошкоджено будинки у Бориспільському районі
У ніч на суботу, 26 квітня 2025 року, війська РФ здійснили чергову атаку із застосуванням ударних БпЛА на Київщину.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київскої ОВА.
Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.
"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфораструктури не допущено", - наголошують в ОВА.
Наслідки атаки
У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.
Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.
Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине.
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