"Шахеди" атакували Київщину: пошкоджено будинки у Бориспільському районі

У ніч на суботу, 26 квітня 2025 року, війська РФ здійснили чергову атаку із застосуванням ударних БпЛА на Київщину.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київскої ОВА.

Як зазначається, в області працювали сили ППО. Є збиті ворожі цілі.

"Постраждалих серед населення немає. Влучань в об’єкти критичної інфораструктури не допущено", - наголошують в ОВА.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Наслідки атаки

У Бориспільському районі внаслідок ворожої атаки пошкоджено 5 приватних будинків та автомобіль.

Оперативні служби продовжують роботи з виявлення та ліквідації наслідків ворожої атаки.

Повітряна тривога триває. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине.