Масштабный сбой платежных систем в Украине: есть перебои в работе терминалов и Дії, недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева (обновлено)

Утром 26 апреля из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, специалисты банка работают над устранением неисправности.

По данным КВГА, оплатить проезд можно:

◽️ транспортной картой;

◽️ qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;

◽️ бумажным qr-билетом.

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В соцсетях пишут, что по всей Украине зафиксирован масштабный сбой платежных систем - рассчитаться карточкой в магазинах, метро и других местах сейчас невозможно.

Также пользователи сообщают о сбое в "Дія". При попытке входа в приложение появляется сообщение: "К сожалению, произошла ошибка".

Также поступают жалобы на перебои в работе Apple Pay.