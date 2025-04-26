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Новости Технический сбой плетежных систем
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Масштабный сбой платежных систем в Украине: есть перебои в работе терминалов и Дії, недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева (обновлено)

збій

Утром 26 апреля из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Как отмечается, специалисты банка работают над устранением неисправности.

По данным КВГА, оплатить проезд можно:
◽️ транспортной картой;
◽️ qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
◽️ бумажным qr-билетом.

Также читайте: Разрешение на оружие скоро появится в "Дії", - Федоров

В соцсетях пишут, что по всей Украине зафиксирован масштабный сбой платежных систем - рассчитаться карточкой в магазинах, метро и других местах сейчас невозможно.

Также пользователи сообщают о сбое в "Дія". При попытке входа в приложение появляется сообщение: "К сожалению, произошла ошибка".

Также поступают жалобы на перебои в работе Apple Pay.

Автор: 

Метрополитен (1014) Ощадбанк (219) электронные услуги (98)


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Топ комментарии
+25
Результат 2019
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26.04.2025 09:39
+13
Варто тепер очікувати на ще одну порцію заказних статей про величного Хвьодорова, цифровізацію та те які вони всі кіберзахищені зелені хлопці (і дівчата). І про те як їм терміново потрібно освоїти ще ХХХ мільйонів гривень на захист.
Чим більше зеленої кіберберзпеки, тим частіше збої та хакерські атаки рашистів.
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26.04.2025 09:38
+13
Не зовсім так - це результат постійного розкрадання грошей на кіберзахист, з надією що США допомагатимуть вічно. Але тільки допомогу скасували.......
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26.04.2025 09:40
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Правила форума Совет форумчан
Упали сервіси Нової пошти, ДІЯ не діє. До речі - ДІЯ, я вже забув коли діставав документи з гаманця, отакої.
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26.04.2025 09:10 Ответить
Тільки що сплачувала за моб зв'язок - платіж успішний, а за інет - "помилка призначення платежу"..
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26.04.2025 09:17 Ответить
Мені по НП сплати треба, додаток навіть створеної не бачить, а з компа 404
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26.04.2025 09:20 Ответить
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26.04.2025 09:51 Ответить
Результат припинення допомоги проти хакерів від США((
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26.04.2025 09:29 Ответить
результат допомоги трампона кацапським хакерам
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26.04.2025 09:36 Ответить
І тут довбням трампок насрав,диви як швидко Українських довбнів можна перетворити на кацапів,де всі кругом винні тількі їх сцарь ясне сонечко.
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26.04.2025 10:44 Ответить
Результат 2019
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26.04.2025 09:39 Ответить
ржачно-кривавий результат
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26.04.2025 11:11 Ответить
Не зовсім так - це результат постійного розкрадання грошей на кіберзахист, з надією що США допомагатимуть вічно. Але тільки допомогу скасували.......
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26.04.2025 09:40 Ответить
Ощад ні де не працює. Ані картка ані додаток.
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26.04.2025 09:32 Ответить
Саме так, у двух магазинах Ощадівска картка не спрацювала, також неможливо було увійти в особистий кабінет Ощада, добре, шо розумні люди навчили, не класти всі яйця в один кошик, Приватовські картки спрацювали!
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26.04.2025 11:57 Ответить
.. так в Україні два лайнобанка... Ощад та Укрсіббанк...
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26.04.2025 12:32 Ответить
Якщо в країні все зав'язано на платіжні системи і кожен збій це мільярдні збитки і незручності для громадян то чи не можна ці системи дублювати ? Як наприклад в літаках Боінг , вся електронна система має три дубляжа , одна зависла і переключають на запасну .
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26.04.2025 09:32 Ответить
Є така система! Гроші налом....
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26.04.2025 10:03 Ответить
Угу..Тільки що нею скористався-вернувся додому з магазину за бумажаними грошима,кріпко стискаючи в руках пластикову банківську карту.
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26.04.2025 11:12 Ответить
Може не зручно, але надійно.
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26.04.2025 11:15 Ответить
Спитайте прифронтові міста і хто пережив окупацію та вирвався звідти.
Нал, консерви, сирники, крупи, дрова/керосин/балон газу. Нямка, ліки, батарейки, ліхтарик - от справжня цінність а не оці ваши дія, віса та інше ненадійне)))
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26.04.2025 11:26 Ответить
.. не електронна...))) а гідравлічна..))) А електронна має ДВА незалежні комплекти..які можуть працювати як окремо..так і у поєднанні...)) Це Вам для інформації..)))
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26.04.2025 12:38 Ответить
Не прцюють тільки картки Ощадбанку, чі і іньших банков?
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26.04.2025 09:35 Ответить
Не працюють додатки ПУМБ, Ukrsibbank. (c)
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26.04.2025 09:40 Ответить
Приватовські картки працюють, Ощадівські ні!
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26.04.2025 11:58 Ответить
результат допомоги трампона кацапським хакерам
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26.04.2025 09:37 Ответить
А при Байдене, кто помогал "хакерам"?)
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26.04.2025 09:41 Ответить
При Байдені була допомога в кіберзахисі, при трампоні неає. Що дурнику не так?
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26.04.2025 09:48 Ответить
Добикувались.
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26.04.2025 09:56 Ответить
Варто тепер очікувати на ще одну порцію заказних статей про величного Хвьодорова, цифровізацію та те які вони всі кіберзахищені зелені хлопці (і дівчата). І про те як їм терміново потрібно освоїти ще ХХХ мільйонів гривень на захист.
Чим більше зеленої кіберберзпеки, тим частіше збої та хакерські атаки рашистів.
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26.04.2025 09:38 Ответить
А як інакше, при владі в касаваротках та какошниках
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26.04.2025 09:40 Ответить
А теперь вспомните, как зеленая власть пытается отказаться от налички и перейти на электронные деньги.
Страна просто станет.
Этого хочет Зеленский и его министры?
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26.04.2025 09:40 Ответить
Ще і вибори проведе нажатіем кнопок в ОПі
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26.04.2025 09:42 Ответить
А теперь вспомните, как зеленая власть пытается отказаться от налички и перейти на электронные деньги.
Этого хотят марионеточные власти всех стран-перевести на цифру,чтоб АБСОЛЮТНО контролировать человечество.
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26.04.2025 09:43 Ответить
Шиза
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26.04.2025 09:46 Ответить
Фейспалм.Да вы на Китай гляньте,там уже систему цифровых денег обкатали.Вышел на протест-система распознавания лиц(через камеры) тебя фиксирует,понижает социальный рейтинг до красного и блокирует финансовые счета,что практически ничего не можешь купить,пока не "поумнеешь".Более того,цифровые деньги будут иметь срок годности,не потратил вовремя-пропали.Это будет сделано специально для того,чтоб не смогли накопить ни на машину,ни на квартиру.Всё по заветам Клауса Шваба и его книги "Четвертая промышленная революция",которые звучат так "Чтоб все люди были нищие,но при этом счастливые".
Раззуйте глаза,многие уже давно об этом всё знают,а вы до сих в облаках витаете.
Для общего понимания,что думает народ Украины об этом,почитайте комменты под этим видео на Ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=rUmcSH-fzWQ Готівку забиратимуть? Запроваджують електронні гривні в Україні?
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26.04.2025 10:06 Ответить
Да,забыл добавить немаловажный момент.Эти цифровые деньги вам принадлежать уже не будут,а владельцам серверов,на которых будут храниться данные.
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26.04.2025 10:11 Ответить
Точно впевен , що цього дуже хоче Гетьманців .. тоді вже точно ніхто не укриє податків .
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26.04.2025 11:04 Ответить
точно збій? може хакерська атака?
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26.04.2025 09:47 Ответить
збій у "Дії" то дій у "Збії"...
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26.04.2025 09:54 Ответить
Це вже засекречена інфа, згідно недавніх постанов чи законів.
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26.04.2025 10:03 Ответить
📦У «Новій пошті» також повідомили про проблеми на стороні підрядника. Там зазначили, що мова не йде про хакерську атаку.

‼️Це не хакерська атака: очікується, що всі сервіси відновляться до 10:00, - пресслужба «Нової пошти»

- Увага на час постінгу даного повідомлення ↓
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26.04.2025 10:50 Ответить
на сайт Нової Пошти теж неможливо зайти, щойно пробував
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26.04.2025 09:52 Ответить
то зелені шулєра тестують проведення виборів онлайн із заздалегідь заданими результатами...
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26.04.2025 09:55 Ответить
Жижиталізація ''геніалього'' хвьодорава у дії а Дія лягла і просить прутень у швіст і гриву.Повний треш. Хвьодоров ,готовий все вернуть взад за пару сотень мільйонів😃Геніально.
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26.04.2025 09:55 Ответить
Позвикали до безналових платежів!!!! Так вам й треба!!!! А я з кішені грошикі дістав, відрахував, заплатив й щасливий. А ви нийте й далі.
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26.04.2025 10:09 Ответить
електричним струмом теж не користуєшся?
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26.04.2025 10:57 Ответить
А ти телефон в розетку пхаєш?
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26.04.2025 11:07 Ответить
А як сплачуєти за телефон, інет, комуналку? Чергу в банку стоїте? Чи в автомат гроші пхаєте?
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26.04.2025 10:58 Ответить
Ну ясна річ - постояти в черзі не для тінейджерів. А в який автомат треба гроші пхати? В автомат треба набої "заправляти".
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26.04.2025 11:11 Ответить
То Ви з кварталу 95 походу, гумор однаковий
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26.04.2025 11:12 Ответить
Яке було запитання - така й відповідь.
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26.04.2025 11:14 Ответить
Так перший пост був від комік групи. Тому й питання задала.
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26.04.2025 11:56 Ответить
Якщо пані дивиться квартал, то нема про що говорити...
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26.04.2025 12:18 Ответить
Ми що в мордорі живемо? ХХІ століття зараз! Мені дуже зручно розраховуватися за товари та послуги електроним гаманцем з Смартфона. Навіщо таскати в кишенях папірці, коли у всьому цивілізованому світі це працює, можливо баги виникають, через некомпетентність "потужних" менеджерів при Владі?
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26.04.2025 12:08 Ответить
Таскати гроші важко, а перти смартфон значно легше.
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26.04.2025 12:19 Ответить
парадокс - по всій Україні масштабний збій електронних систем, а на сайті просто нашестя рашистських тролів!
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26.04.2025 10:09 Ответить
тільки що пробував...сайт Ощаду не працює
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26.04.2025 10:12 Ответить
також дивує чому Цензор під час війни не вимкнув коментарі
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26.04.2025 10:55 Ответить
Щоб я бачив, що фанати зебіла нікуди не ділися
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26.04.2025 12:39 Ответить
Ощадбанк не працює .народ стоїть в чергах....на інших терміналах теж...пробував інщі термінали різних банків....жопа...
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26.04.2025 10:10 Ответить
всі якось забули що в країні ВІЙНА четвертий рік йде!
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26.04.2025 10:11 Ответить
А за три роки можна було захистити систему,на захист якої виділяються міліони з бюджету,чи любі злочини,некомпетентність,халатність,брехню можна виправжати що " війна іде"?
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26.04.2025 10:52 Ответить
Приват схоже теж. Не зміг оплатити на олх
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26.04.2025 10:15 Ответить
Приват працює, перевірено в двух магазинах і особистий кабінет працює, а з Ощадом повна жопа всюди! 🤬
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26.04.2025 12:10 Ответить
Важливість кібербезпеки перебільшена- чи не так?)))
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26.04.2025 10:15 Ответить
Усі сервіси тупо прив'язали до одного дата груп і ніхто навіть не подумав про резервний канал. Так припіднесли, що усе надійно. Або зажабили коштів на резерви. Навіть якщо і DDos.
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26.04.2025 10:55 Ответить
Або розікрали
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26.04.2025 11:00 Ответить
Всі сервіси відновлять. А москалям традиційно побажаємо хєр по всьому рилу. Росія повинна бути знищена!
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26.04.2025 10:54 Ответить
За даними КВДА, сплатити за проїзд можна:
◽️ транспортною картою;
◽️ qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий - це брехня.
Проїхати можно тільки купивши бумажний квиток за готівкові кошти!!!
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26.04.2025 10:58 Ответить
Такие датацентры не должны быть без энергии, особенно в такое время. Необходимо использовать Tier IV - полное избыточнее резерввирование по схеме 2N+1. 2 независимые линии электросетей + двойное резервирование, то есть 3 независимых системы электропитания - 3 ИБП, 3 Генератора. Любой отказ оборудования не должен приводить к отакзу системы. Очевидно, что сэкономили и не обеспечили резервирование питания, либо работают полные рукожопы. А в условиях войны подобные датацентры надо дублировать за пределами страны.
Короче, коррупция и рукожопство.
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26.04.2025 11:18 Ответить
люди, ну ви хоч перечитайте що ви пишете...
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26.04.2025 11:22 Ответить
Підніміть зарплати поліціянтам, прокурорам туддям та собі малоймущим можновладцям, а фахівцям з кібербезпеки місце на передовій в якомусь страшному окопі на передовій.
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26.04.2025 11:32 Ответить
Тільки що донатив-монобанк працює.
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26.04.2025 11:51 Ответить
Моно працює, додаток. Але якщо з іншого додатку платити картою моно через якій небудь платіжний сервіс - мене послав. За інет платити пробувала.
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26.04.2025 11:59 Ответить
О раскудахтались знатоки киберзлочинив )) На дата-центре бухой Вася уронил упс при замене на новый и понеслось
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26.04.2025 12:23 Ответить
А Лідор то зможе відосик запостити чи паства залишиться без оприскування очей?
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26.04.2025 12:30 Ответить
 
 