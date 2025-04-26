Масштабный сбой платежных систем в Украине: есть перебои в работе терминалов и Дії, недоступна бесконтактная оплата проезда в метро Киева (обновлено)
Утром 26 апреля из-за технического сбоя в "Ощадбанке" временно недоступна бесконтактная оплата проезда на турникетах метро в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Как отмечается, специалисты банка работают над устранением неисправности.
По данным КВГА, оплатить проезд можно:
◽️ транспортной картой;
◽️ qr-кодом, сгенерированным в приложении Киев Цифровой;
◽️ бумажным qr-билетом.
В соцсетях пишут, что по всей Украине зафиксирован масштабный сбой платежных систем - рассчитаться карточкой в магазинах, метро и других местах сейчас невозможно.
Также пользователи сообщают о сбое в "Дія". При попытке входа в приложение появляется сообщение: "К сожалению, произошла ошибка".
Также поступают жалобы на перебои в работе Apple Pay.
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Нал, консерви, сирники, крупи, дрова/керосин/балон газу. Нямка, ліки, батарейки, ліхтарик - от справжня цінність а не оці ваши дія, віса та інше ненадійне)))
Чим більше зеленої кіберберзпеки, тим частіше збої та хакерські атаки рашистів.
Страна просто станет.
Этого хочет Зеленский и его министры?
Этого хотят марионеточные власти всех стран-перевести на цифру,чтоб АБСОЛЮТНО контролировать человечество.
Раззуйте глаза,многие уже давно об этом всё знают,а вы до сих в облаках витаете.
Для общего понимания,что думает народ Украины об этом,почитайте комменты под этим видео на Ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=rUmcSH-fzWQ Готівку забиратимуть? Запроваджують електронні гривні в Україні?
‼️Це не хакерська атака: очікується, що всі сервіси відновляться до 10:00, - пресслужба «Нової пошти»
- Увага на час постінгу даного повідомлення ↓
◽️ транспортною картою;
◽️ qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий - це брехня.
Проїхати можно тільки купивши бумажний квиток за готівкові кошти!!!
Короче, коррупция и рукожопство.