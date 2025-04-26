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Новини Технічний збій платіжних систем
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Масштабний збій платіжних систем в Україні: є перебої в роботі терміналів та "Дії", недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва (оновлено)

збій

Зранку 26 квітня через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, фахівці банку працюють над усуненням несправності.

За даними КВДА, сплатити за проїзд можна:
◽️ транспортною картою;
◽️ qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
◽️ паперовим qr-квитком.

Також читайте: Триває відновлення онлайн-сервісів після збою, - "Укрзалізниця"

У соцмережах пишуть, що по всій Україні зафіксовано масштабний збій платіжних систем - розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях наразі неможливо. Зокрема, як зазначається, стався масштабний збій в роботі терміналів по всій країні.

Також користувачі повідомляють про збій у "Дії". Під час спроби входу в застосунок з'являється повідомлення: "На жаль, сталася помилка".

Також надходять скарги на перебої в роботі Apple Pay.

Автор: 

Метрополітен (1416) Ощадбанк (761) електронні послуги (194)


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Топ коментарі
+17
Результат 2019
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26.04.2025 09:39
+10
Варто тепер очікувати на ще одну порцію заказних статей про величного Хвьодорова, цифровізацію та те які вони всі кіберзахищені зелені хлопці (і дівчата). І про те як їм терміново потрібно освоїти ще ХХХ мільйонів гривень на захист.
Чим більше зеленої кіберберзпеки, тим частіше збої та хакерські атаки рашистів.
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26.04.2025 09:38
+9
Результат припинення допомоги проти хакерів від США((
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26.04.2025 09:29
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Упали сервіси Нової пошти, ДІЯ не діє. До речі - ДІЯ, я вже забув коли діставав документи з гаманця, отакої.
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26.04.2025 09:10 Відповісти
Тільки що сплачувала за моб зв'язок - платіж успішний, а за інет - "помилка призначення платежу"..
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26.04.2025 09:17 Відповісти
Мені по НП сплати треба, додаток навіть створеної не бачить, а з компа 404
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26.04.2025 09:20 Відповісти
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26.04.2025 09:51 Відповісти
Результат припинення допомоги проти хакерів від США((
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26.04.2025 09:29 Відповісти
результат допомоги трампона кацапським хакерам
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26.04.2025 09:36 Відповісти
І тут довбням трампок насрав,диви як швидко Українських довбнів можна перетворити на кацапів,де всі кругом винні тількі їх сцарь ясне сонечко.
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26.04.2025 10:44 Відповісти
Результат 2019
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26.04.2025 09:39 Відповісти
ржачно-кривавий результат
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26.04.2025 11:11 Відповісти
Не зовсім так - це результат постійного розкрадання грошей на кіберзахист, з надією що США допомагатимуть вічно. Але тільки допомогу скасували.......
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26.04.2025 09:40 Відповісти
Ощад ні де не працює. Ані картка ані додаток.
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26.04.2025 09:32 Відповісти
Якщо в країні все зав'язано на платіжні системи і кожен збій це мільярдні збитки і незручності для громадян то чи не можна ці системи дублювати ? Як наприклад в літаках Боінг , вся електронна система має три дубляжа , одна зависла і переключають на запасну .
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26.04.2025 09:32 Відповісти
Є така система! Гроші налом....
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26.04.2025 10:03 Відповісти
Угу..Тільки що нею скористався-вернувся додому з магазину за бумажаними грошима,кріпко стискаючи в руках пластикову банківську карту.
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26.04.2025 11:12 Відповісти
Не прцюють тільки картки Ощадбанку, чі і іньших банков?
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26.04.2025 09:35 Відповісти
Не працюють додатки ПУМБ, Ukrsibbank. (c)
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26.04.2025 09:40 Відповісти
результат допомоги трампона кацапським хакерам
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26.04.2025 09:37 Відповісти
А при Байдене, кто помогал "хакерам"?)
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26.04.2025 09:41 Відповісти
При Байдені була допомога в кіберзахисі, при трампоні неає. Що дурнику не так?
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26.04.2025 09:48 Відповісти
Добикувались.
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26.04.2025 09:56 Відповісти
вася засохни,йди прати штани,в які тобі трампон насрав.
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26.04.2025 10:46 Відповісти
Варто тепер очікувати на ще одну порцію заказних статей про величного Хвьодорова, цифровізацію та те які вони всі кіберзахищені зелені хлопці (і дівчата). І про те як їм терміново потрібно освоїти ще ХХХ мільйонів гривень на захист.
Чим більше зеленої кіберберзпеки, тим частіше збої та хакерські атаки рашистів.
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26.04.2025 09:38 Відповісти
А як інакше, при владі в касаваротках та какошниках
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26.04.2025 09:40 Відповісти
А теперь вспомните, как зеленая власть пытается отказаться от налички и перейти на электронные деньги.
Страна просто станет.
Этого хочет Зеленский и его министры?
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26.04.2025 09:40 Відповісти
Ще і вибори проведе нажатіем кнопок в ОПі
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26.04.2025 09:42 Відповісти
А теперь вспомните, как зеленая власть пытается отказаться от налички и перейти на электронные деньги.
Этого хотят марионеточные власти всех стран-перевести на цифру,чтоб АБСОЛЮТНО контролировать человечество.
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26.04.2025 09:43 Відповісти
Шиза
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26.04.2025 09:46 Відповісти
Фейспалм.Да вы на Китай гляньте,там уже систему цифровых денег обкатали.Вышел на протест-система распознавания лиц(через камеры) тебя фиксирует,понижает социальный рейтинг до красного и блокирует финансовые счета,что практически ничего не можешь купить,пока не "поумнеешь".Более того,цифровые деньги будут иметь срок годности,не потратил вовремя-пропали.Это будет сделано специально для того,чтоб не смогли накопить ни на машину,ни на квартиру.Всё по заветам Клауса Шваба и его книги "Четвертая промышленная революция",которые звучат так "Чтоб все люди были нищие,но при этом счастливые".
Раззуйте глаза,многие уже давно об этом всё знают,а вы до сих в облаках витаете.
Для общего понимания,что думает народ Украины об этом,почитайте комменты под этим видео на Ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=rUmcSH-fzWQ Готівку забиратимуть? Запроваджують електронні гривні в Україні?
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26.04.2025 10:06 Відповісти
Да,забыл добавить немаловажный момент.Эти цифровые деньги вам принадлежать уже не будут,а владельцам серверов,на которых будут храниться данные.
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26.04.2025 10:11 Відповісти
Точно впевен , що цього дуже хоче Гетьманців .. тоді вже точно ніхто не укриє податків .
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26.04.2025 11:04 Відповісти
точно збій? може хакерська атака?
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26.04.2025 09:47 Відповісти
збій у "Дії" то дій у "Збії"...
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26.04.2025 09:54 Відповісти
Це вже засекречена інфа, згідно недавніх постанов чи законів.
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26.04.2025 10:03 Відповісти
📦У «Новій пошті» також повідомили про проблеми на стороні підрядника. Там зазначили, що мова не йде про хакерську атаку.

‼️Це не хакерська атака: очікується, що всі сервіси відновляться до 10:00, - пресслужба «Нової пошти»

- Увага на час постінгу даного повідомлення ↓
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26.04.2025 10:50 Відповісти
на сайт Нової Пошти теж неможливо зайти, щойно пробував
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26.04.2025 09:52 Відповісти
то зелені шулєра тестують проведення виборів онлайн із заздалегідь заданими результатами...
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26.04.2025 09:55 Відповісти
Жижиталізація ''геніалього'' хвьодорава у дії а Дія лягла і просить прутень у швіст і гриву.Повний треш. Хвьодоров ,готовий все вернуть взад за пару сотень мільйонів😃Геніально.
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26.04.2025 09:55 Відповісти
Позвикали до безналових платежів!!!! Так вам й треба!!!! А я з кішені грошикі дістав, відрахував, заплатив й щасливий. А ви нийте й далі.
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26.04.2025 10:09 Відповісти
електричним струмом теж не користуєшся?
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26.04.2025 10:57 Відповісти
А ти телефон в розетку пхаєш?
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26.04.2025 11:07 Відповісти
А як сплачуєти за телефон, інет, комуналку? Чергу в банку стоїте? Чи в автомат гроші пхаєте?
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26.04.2025 10:58 Відповісти
Ну ясна річ - постояти в черзі не для тінейджерів. А в який автомат треба гроші пхати? В автомат треба набої "заправляти".
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26.04.2025 11:11 Відповісти
То Ви з кварталу 95 походу, гумор однаковий
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26.04.2025 11:12 Відповісти
парадокс - по всій Україні масштабний збій електронних систем, а на сайті просто нашестя рашистських тролів!
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26.04.2025 10:09 Відповісти
тільки що пробував...сайт Ощаду не працює
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26.04.2025 10:12 Відповісти
також дивує чому Цензор під час війни не вимкнув коментарі
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26.04.2025 10:55 Відповісти
Ощадбанк не працює .народ стоїть в чергах....на інших терміналах теж...пробував інщі термінали різних банків....жопа...
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26.04.2025 10:10 Відповісти
всі якось забули що в країні ВІЙНА четвертий рік йде!
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26.04.2025 10:11 Відповісти
А за три роки можна було захистити систему,на захист якої виділяються міліони з бюджету,чи любі злочини,некомпетентність,халатність,брехню можна виправжати що " війна іде"?
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26.04.2025 10:52 Відповісти
Приват схоже теж. Не зміг оплатити на олх
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26.04.2025 10:15 Відповісти
Важливість кібербезпеки перебільшена- чи не так?)))
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26.04.2025 10:15 Відповісти
Усі сервіси тупо прив'язали до одного дата груп і ніхто навіть не подумав про резервний канал. Так припіднесли, що усе надійно. Або зажабили коштів на резерви. Навіть якщо і DDos.
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26.04.2025 10:55 Відповісти
Або розікрали
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26.04.2025 11:00 Відповісти
Всі сервіси відновлять. А москалям традиційно побажаємо хєр по всьому рилу. Росія повинна бути знищена!
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26.04.2025 10:54 Відповісти
За даними КВДА, сплатити за проїзд можна:
◽️ транспортною картою;
◽️ qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий - це брехня.
Проїхати можно тільки купивши бумажний квиток за готівкові кошти!!!
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26.04.2025 10:58 Відповісти
 
 