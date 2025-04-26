Масштабний збій платіжних систем в Україні: є перебої в роботі терміналів та "Дії", недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва (оновлено)

Зранку 26 квітня через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.

Як зазначається, фахівці банку працюють над усуненням несправності.

За даними КВДА, сплатити за проїзд можна:

◽️ транспортною картою;

◽️ qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;

◽️ паперовим qr-квитком.

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У соцмережах пишуть, що по всій Україні зафіксовано масштабний збій платіжних систем - розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях наразі неможливо. Зокрема, як зазначається, стався масштабний збій в роботі терміналів по всій країні.

Також користувачі повідомляють про збій у "Дії". Під час спроби входу в застосунок з'являється повідомлення: "На жаль, сталася помилка".

Також надходять скарги на перебої в роботі Apple Pay.