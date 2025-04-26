Масштабний збій платіжних систем в Україні: є перебої в роботі терміналів та "Дії", недоступна безконтактна оплата проїзду в метро Києва (оновлено)
Зранку 26 квітня через технічний збій у "Ощадбанку" тимчасово недоступна безконтактна оплата проїзду на турнікетах метро в Києві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Як зазначається, фахівці банку працюють над усуненням несправності.
За даними КВДА, сплатити за проїзд можна:
◽️ транспортною картою;
◽️ qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий;
◽️ паперовим qr-квитком.
У соцмережах пишуть, що по всій Україні зафіксовано масштабний збій платіжних систем - розрахуватися карткою в магазинах, метро та інших місцях наразі неможливо. Зокрема, як зазначається, стався масштабний збій в роботі терміналів по всій країні.
Також користувачі повідомляють про збій у "Дії". Під час спроби входу в застосунок з'являється повідомлення: "На жаль, сталася помилка".
Також надходять скарги на перебої в роботі Apple Pay.
Будь ласка, зачекайте...
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Чим більше зеленої кіберберзпеки, тим частіше збої та хакерські атаки рашистів.
Страна просто станет.
Этого хочет Зеленский и его министры?
Этого хотят марионеточные власти всех стран-перевести на цифру,чтоб АБСОЛЮТНО контролировать человечество.
Раззуйте глаза,многие уже давно об этом всё знают,а вы до сих в облаках витаете.
Для общего понимания,что думает народ Украины об этом,почитайте комменты под этим видео на Ютубе.
https://www.youtube.com/watch?v=rUmcSH-fzWQ Готівку забиратимуть? Запроваджують електронні гривні в Україні?
‼️Це не хакерська атака: очікується, що всі сервіси відновляться до 10:00, - пресслужба «Нової пошти»
- Увага на час постінгу даного повідомлення ↓
◽️ транспортною картою;
◽️ qr-кодом, згенерованим у застосунку Київ Цифровий - це брехня.
Проїхати можно тільки купивши бумажний квиток за готівкові кошти!!!