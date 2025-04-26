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Новости Атака шахедов на Киевщину
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Киевскую область снова атакуют "Шахеды": работает ПВО

ПВО над Киевской областью

Утром 26 апреля 2025 года Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" атаковали Киевскую область: повреждены дома в Бориспольском районе

Автор: 

Киевская область (4138) ПВО (2755) Шахед (1003)


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Топ комментарии
+5
Як на мою думку, то вже пізно щось виправляти. Зебіли зробили свою справу у 2019 року, загнали країну за такий плінсус, що витягнути її з тієї прірви неможливо нікому, вони замість "Армії, мови, віри, ЄС і НАТО" проголосували за своє знищення, свою смерть через "какую разницу", "сойддьомся посередине" і "перестать струлять". А ще їх Лідор тягнув подивитися в очко пуйла і побачити там мир, бо на його думку війну не закінчував Порошенко, бо на ній наживався. То закінчив війну Боневтік Янелох Потужно-Брехливий? Де наше Азовське море і Запорізька АЕС? Де наша Ново-Каховська ГЕС і дамба? Де наші Маріуполь майже вся Луганщина і більша частина Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя та частини Харківської областей? Де наша економіка, яку будували всі покоління? Де красиві міста, які розбив ракетами терорист номер один, якому відкрив двері Боневтік? Де наші 10 мільйонів громадян? Вони втекли до ЄС, поспіхом покидаючи "зелену країну мрій Боневтіка Потужного" і там собі знайшли прихисток і своїм дітям і точно 9 мільйонів ніколи не повернуться, навіть якщо тут буде мир. Ось що натворили зебіли у 2019 році, а сьогоднішня події, то всього-навсього наслідки вибору 2019 року.
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26.04.2025 09:53
+3
А ніхто не помітив закономірності - лиш немає найвеличнішого неймовірні атаки на Київ? Совпадение - не думаю...
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26.04.2025 09:29
+2
Сьогодні читав історію чоловіка, який був зебілом, але виправив свою помилку через війну. Отже він у 2019 проголосував по приколу, потім зрозумів що все буде тільки гірше і поїхав працювати у Польщу. Однак повернувся у 2022 і вступив у ЗСУ. Втратив обидві ноги без можливості протезування, проте повернув повагу односельчан до себе. Отже тільки так можна виправити свій вибір у 2019.
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26.04.2025 09:36
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А ніхто не помітив закономірності - лиш немає найвеличнішого неймовірні атаки на Київ? Совпадение - не думаю...
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26.04.2025 09:29 Ответить
шахеды летали и летают внезависимости от того есть зеля в киеве или нет,єто уже как утренний кофе или вечерний виски,рутина
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26.04.2025 09:31 Ответить
тобі з подляковського ж опи видніше. що скаже подляк, то боти розказують на цн у коментах.
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26.04.2025 10:46 Ответить
Сьогодні читав історію чоловіка, який був зебілом, але виправив свою помилку через війну. Отже він у 2019 проголосував по приколу, потім зрозумів що все буде тільки гірше і поїхав працювати у Польщу. Однак повернувся у 2022 і вступив у ЗСУ. Втратив обидві ноги без можливості протезування, проте повернув повагу односельчан до себе. Отже тільки так можна виправити свій вибір у 2019.
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26.04.2025 09:36 Ответить
Як на мою думку, то вже пізно щось виправляти. Зебіли зробили свою справу у 2019 року, загнали країну за такий плінсус, що витягнути її з тієї прірви неможливо нікому, вони замість "Армії, мови, віри, ЄС і НАТО" проголосували за своє знищення, свою смерть через "какую разницу", "сойддьомся посередине" і "перестать струлять". А ще їх Лідор тягнув подивитися в очко пуйла і побачити там мир, бо на його думку війну не закінчував Порошенко, бо на ній наживався. То закінчив війну Боневтік Янелох Потужно-Брехливий? Де наше Азовське море і Запорізька АЕС? Де наша Ново-Каховська ГЕС і дамба? Де наші Маріуполь майже вся Луганщина і більша частина Донеччини, Херсонщини, Запоріжжя та частини Харківської областей? Де наша економіка, яку будували всі покоління? Де красиві міста, які розбив ракетами терорист номер один, якому відкрив двері Боневтік? Де наші 10 мільйонів громадян? Вони втекли до ЄС, поспіхом покидаючи "зелену країну мрій Боневтіка Потужного" і там собі знайшли прихисток і своїм дітям і точно 9 мільйонів ніколи не повернуться, навіть якщо тут буде мир. Ось що натворили зебіли у 2019 році, а сьогоднішня події, то всього-навсього наслідки вибору 2019 року.
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26.04.2025 09:53 Ответить
Та ні, не Зеленський, то Трамп розмінував Чонгар. А Байден відвів наші війська з 30-ти ділянок на Донбасі, з потужних укриттів, які за мільярди зробили попередники, а відвів Байден наші війська в чисте поле, всі гроші на фортифікації, які дав той же Байден вкрали, виходить що команда Байдена. А знищені ракетні програми, які створили "бариги" "Нептун", " Грім 2_сапсан", " Вільху", "Стугну" знищував німець Шольц, а Боневтік найчесніша людина в світі. Сотні мільярдів доларів США, які виділені на оборону і виплати військовим та пенсіонерам і вчителям, яким обіцяв по 4 штуки баксів Боневтік, половину вкрав польськиий президент Дуда і перевів їх в криптовалюту, та вивів в офшори, відправивши на захід для збирання цих "гаманців" арестовича, братів шефірів, ханумака та іншу сволоту. До речі, вся та прислуга Боневтіка, як тільки виїхали за кордон, то почали лити бруд на Україну і прославляти ворога, то це мабуть також їх заставили зробити оті піндоси, а Боневтік патріот і герой???
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26.04.2025 10:30 Ответить
Чорнобиль - похорони Папи - Шахеди на Київщині - сюр!
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26.04.2025 09:40 Ответить
А де наші, Шахеди, Верби, Пекло, Трембіти? Гундосик давно в відосиках відзвітував, що наробили всього. Чи дружбани Зеленого такі як Кірющенко розікрали гроші і нічого схожого на Шахед не зробили?
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26.04.2025 10:14 Ответить
А хто винен? Вся влада в руках президента і Верховного Головнокомандувача Зе, яку він забрав, порушивши Конституцію і інші законодавчі акти. То якщо сів одночасно на всі посади, то і відповідай. Чи відповідати мають інші, а Володька тільки цірювати і літати на українському літаку по всьому світу за український бюджет і знімати відоси, напяливши на себе військову форму і дня не служивши, чотирижди відкосивши? Ви не гайте часу, а мерщій на ринок, бо такі як ви розберуть портрети для вишивання бісером Боневтіка Потужно-Брехливого.
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26.04.2025 10:34 Ответить
 
 