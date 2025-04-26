Киевскую область снова атакуют "Шахеды": работает ПВО

Утром 26 апреля 2025 года Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.

"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.

Больше информации на эту минуту не известно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Шахеды" атаковали Киевскую область: повреждены дома в Бориспольском районе