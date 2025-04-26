Киевскую область снова атакуют "Шахеды": работает ПВО
Утром 26 апреля 2025 года Киевскую область атакуют "Шахеды". Работает ПВО.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Киевской ОГА.
"В воздушном пространстве зафиксирован БпЛА. Силы ПВО работают по целям. Находитесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Позаботьтесь о собственной безопасности. Соблюдайте информационную тишину - не фиксируйте и не выкладывайте в сеть работу наших защитников", - говорится в сообщении.
Больше информации на эту минуту не известно.
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