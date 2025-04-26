Київщину знову атакують "Шахеди": працює ППО

Зранку 26 квітня 2025 року Київську область атакують "Шахеди". Працює ППО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Київської ОВА.

"У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку. Дотримуйтеся інформаційної тиші – не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Більше інформації на цю хвилину не відомо.

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