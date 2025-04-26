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Новости Обстрелы Донетчины
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Четверо раненых, в том числе несовершеннолетний: вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в Покровском районе, по которой двигался микроавтобус

Обстрелы в Донецкой области

Российские войска нанесли удар FPV-дроном по Покровскому району, в результате чего пострадали люди, которые находились в микроавтобусе.

Об этом сообщили в Донецкой областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

"26 апреля 2025 года, в 07:15, войска рф нанесли удар по Шаховской ОТГ. Вражеский FPV-дрон попал в автодорогу в районе с. Никаноровка, по которой в это время двигался микроавтобус", - говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате атаки получили телесные повреждения четверо гражданских, которые находились в салоне. Среди пострадавших 16-летний юноша. У пострадавших диагностированы минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения, контузии и ожоги. Им оказана медицинская помощь.

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обстрел (27212) Донецкая область (9674) Покровский район (564) Шахово (1)


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Так це Українці, на московитів напали, за словами старого Трампа?
Йому б, до лікаря звернутися, бо пізніше, і памперси не спасатимуть!
Гадить буде, прямо на людях!
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26.04.2025 10:56 Ответить
 
 