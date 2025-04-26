Сутки в Донецкой области: два человека погибли и четыре ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки под обстрелами российских войск находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, враг совершил 51 атаку, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 апреля рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.
Покровский район
В Доброполье повреждены промышленные здания; в Белицком - хозяйственная постройка. В Криворожье поврежден дом. В Покровске повреждены многоэтажка и админздание. В Шаховской территориальной громаде повреждено 7 единиц техники. В Нововодяном Белозерской территориальной громады повреждены склад и 2 автомобиля. В Сергеевке Удачненской территориальной громады повреждены админздание, магазин и хозяйственные постройки.
Краматорский район
В Лимане повреждены 3 дома; в Яровой 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 9 домов; в Закитном 1 человек ранен, 1 дом поврежден. В Алексеево-Дружковке ранены 2 человека, 1 дом разрушен и 5 повреждены. В Ильиновке, Долгой Балке и Заре поврежден 31 объект. В Константиновке повреждены 5 админзданий, торговый павильон, предприятие, многоэтажка и 2 частных дома.
Бахмутский район
В Северске повреждены 12 домов.
Отмечается, что за сутки россияне 51 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 252 человека, в том числе 22 ребенка.
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