Сутки в Донецкой области: два человека погибли и четыре ранены, обстрелам подверглись три района области. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки под обстрелами российских войск находились Покровский, Краматорский и Бахмутский районы Донецкой области, враг совершил 51 атаку, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об оперативной ситуации в области по состоянию на утро 26 апреля рассказал начальник Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает Цензор.НЕТ.

Покровский район

В Доброполье повреждены промышленные здания; в Белицком - хозяйственная постройка. В Криворожье поврежден дом. В Покровске повреждены многоэтажка и админздание. В Шаховской территориальной громаде повреждено 7 единиц техники. В Нововодяном Белозерской территориальной громады повреждены склад и 2 автомобиля. В Сергеевке Удачненской территориальной громады повреждены админздание, магазин и хозяйственные постройки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Войска РФ на мотоциклах пытались прорвать нашу оборону в районе Константинополя, - ОСГВ "Хортица"

Краматорский район

В Лимане повреждены 3 дома; в Яровой 2 человека погибли и 1 ранен, повреждены 9 домов; в Закитном 1 человек ранен, 1 дом поврежден. В Алексеево-Дружковке ранены 2 человека, 1 дом разрушен и 5 повреждены. В Ильиновке, Долгой Балке и Заре поврежден 31 объект. В Константиновке повреждены 5 админзданий, торговый павильон, предприятие, многоэтажка и 2 частных дома.

Также смотрите: Оккупант на грузовике сбил пешехода на "зебре" в захваченной Макеевке. ВИДЕО

Бахмутский район

В Северске повреждены 12 домов.

Отмечается, что за сутки россияне 51 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. Эвакуированы 252 человека, в том числе 22 ребенка.







