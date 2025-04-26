Доба на Донеччині: дві людини загинули і чотири поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж

Протягом минулої доби під обстрілами російських військ перебували Покровський, Краматорський та Бахмутський райони Донецької області, ворог здійснив 51 атаку, унаслідок чого є загиблі та поранені.

Про оперативну ситуацію в області станом на ранок 26 квітня розповів начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Добропіллі пошкоджено промислові будівлі; у Білицькому - господарчу споруду. У Криворіжжі пошкоджено будинок. У Покровську пошкоджено багатоповерхівку і адмінбудівлю. У Шахівській територіальній громаді пошкоджено 7 одиниць техніки. У Нововодяному Білозерської територіальної громади пошкоджено склад і 2 автівки. У Сергіївці Удачненської територіальної громади пошкоджено адмінбудівлю, крамницю і господарчі споруди.

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Краматорський район

У Лимані пошкоджено 3 будинки; у Яровій 2 людини загинули і 1 поранена, пошкоджено 9 будинків; у Закітному 1 людина поранена, 1 будинок пошкоджено. В Олексієво-Дружківці поранено 2 людини, 1 будинок зруйновано і 5 пошкоджено. В Іллінівці, Довгій Балці і Зорі пошкоджено 31 об'єкт. У Костянтинівці пошкоджено 5 адмінбудівель, торговий павільйон, підприємство, багатоповерхівку і 2 приватні будинки.

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Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 12 будинків.

Зазначається, що за добу росіяни 51 раз обстріляли населені пункти Донеччини. Евакуйовано 252 людини, зокрема 22 дитини.







