Четверо поранених, зокрема неповнолітній: ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в Покровському районі, якою рухався мікроавтобус

Російські війська завдали удару FPV-дроном по Покровському району, унаслідок чого постраждали люди, які перебували в мікроавтобусі.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"26 квітня 2025 року, о 07:15, війська рф завдали удару по Шахівській ОТГ. Ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в районі с. Никанорівка, по якій в цей час рухався мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок атаки дістали тілесні ушкодження четверо цивільних, які перебували в салоні. Серед постраждалих 16-річний юнак. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, контузії та опіки. Їм надано медичну допомогу.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Доба на Донеччині: дві людини загинули і чотири поранені, обстрілів зазнали три райони області. ФОТОрепортаж