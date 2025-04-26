Четверо поранених, зокрема неповнолітній: ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в Покровському районі, якою рухався мікроавтобус
Російські війська завдали удару FPV-дроном по Покровському району, унаслідок чого постраждали люди, які перебували в мікроавтобусі.
Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
"26 квітня 2025 року, о 07:15, війська рф завдали удару по Шахівській ОТГ. Ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в районі с. Никанорівка, по якій в цей час рухався мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, внаслідок атаки дістали тілесні ушкодження четверо цивільних, які перебували в салоні. Серед постраждалих 16-річний юнак. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, контузії та опіки. Їм надано медичну допомогу.
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Йому б, до лікаря звернутися, бо пізніше, і памперси не спасатимуть!
Гадить буде, прямо на людях!