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Новини Обстріли Донеччини
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Четверо поранених, зокрема неповнолітній: ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в Покровському районі, якою рухався мікроавтобус

Обстріли на Донеччині

Російські війська завдали удару FPV-дроном по Покровському району, унаслідок чого постраждали люди, які перебували в мікроавтобусі.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

"26 квітня 2025 року, о 07:15, війська рф завдали удару по Шахівській ОТГ. Ворожий FPV-дрон влучив в автодорогу в районі с. Никанорівка, по якій в цей час рухався мікроавтобус", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, внаслідок атаки дістали тілесні ушкодження четверо цивільних, які перебували в салоні. Серед постраждалих 16-річний юнак. У потерпілих діагностовано мінно-вибухові травми, множинні осколкові поранення, контузії та опіки. Їм надано медичну допомогу.

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обстріл (28533) Донецька область (8484) Покровський район (573) Шахове (1)


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Так це Українці, на московитів напали, за словами старого Трампа?
Йому б, до лікаря звернутися, бо пізніше, і памперси не спасатимуть!
Гадить буде, прямо на людях!
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26.04.2025 10:56 Відповісти
 
 