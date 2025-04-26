Еще 12 детей удалось вернуть с оккупированных Россией территорий

Еще 12 украинских детей удалось вернуть домой в рамках инициативы президента Украины Bring Kids Back UA.

Об этом сообщила директор Bring Kids Back UA Дарья Заривная, передает Цензор.НЕТ.

"Среди них - Богдан из многодетной семьи. Оккупационные власти угрожали забрать детей в интернат, если те не пойдут в российскую пропагандистскую школу. Богдана уже принудительно поставили на учет как призывника, в школе унижали за украинский язык, а его старшего брата забирали и пытали", - написала Заривная.



Удалось также вывезти семью, которая жила под постоянным давлением.

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10-летнего Егора россияне пытались отобрать у бабушки при попытке самостоятельно уехать. Вооруженные солдаты РФ разделили их и вывезли мальчика в неизвестном направлении. Благодаря помощи наших партнеров удалось организовать их эвакуацию. Теперь Егор снова рядом с бабушкой, в безопасности.

Также Заривная уточнила, что имя детей изменены из соображений безопасности.

Напомним, Украине удалось вернуть 1 250 детей, которых вывезли в Россию.