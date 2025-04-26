Ще 12 дітей вдалося повернути з окупованих Росією територій

Ще 12 українських дітей вдалося повернути додому в рамках ініціативи Президента України Bring Kids Back UA.

Про це повідомила директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна, передає Цензор.НЕТ.

"Серед них — Богдан із багатодітної родини. Окупаційна влада погрожувала забрати дітей до інтернату, якщо ті не підуть у російську пропагандистську школу. Богдана вже примусово поставили на облік як призовника, у школі принижували за українську мову, а його старшого брата забирали й катували", - написала Зарівна.



Вдалося також вивезти родину, яка жила під постійним тиском.

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10-річного Єгора росіяни намагалися відібрати в бабусі під час спроби самостійно виїхати. Озброєні солдати РФ розділили їх і вивезли хлопчика в невідомому напрямку. Завдяки допомозі наших партнерів вдалось організувати їхню евакуацію. Тепер Єгор знову поруч з бабусею, у безпеці.

Також Зарівна уточнила, що ім’я дітей змінені з міркувань безпеки.

Нагадаємо, Україні вдалося повернути 1 250 дітей, яких вивезли до Росії.