В США уже рассматривают совместные проекты с РФ, которые надеются реализовать после подписания мирного соглашения, - Bloomberg

Совместные проекты в Арктике, а также сотрудничество в нефтяной, газовой отраслях и в сфере редкоземельных минералов из российских месторождений - это потенциальные направления, которые США предложат как часть мирного договора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По информации Bloomberg, Россия получила дополнительный толчок после заявлений Дональда Трампа о возможности заключения экономических соглашений после завершения войны. В связи с этим в РФ уже готовят предложения, которые, по их мнению, могут заинтересовать Вашингтон, в том числе и по снятию части санкций.

Сбор предложений координирует Кирилл Дмитриев, уполномоченный Владимира Путина по экономическим вопросам, который, по данным издания, стал одним из ключевых коммуникаторов с Белым домом.

В то же время источники отмечают, что прямые переговоры о таких проектах пока не ведутся, поскольку на пути к восстановлению экономического сотрудничества стоят серьезные препятствия - среди них действующие санкции США и союзников, а также нежелание Кремля открывать доступ иностранным инвесторам к стратегическим секторам экономики.

В публикации отмечается, что акцент на возможных бизнес-сделках, прежде всего в энергетической сфере, отражает подход администрации Трампа к внешней политике, который базируется на транзакционном принципе.

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В случае реализации таких договоренностей американские компании могли бы получить важную роль в поставках российского и украинского газа, нефти и электроэнергии, в том числе в Европу.

В то же время некоторые российские чиновники, по данным источников издания, надеются наладить экономическое партнерство с США даже в случае срыва переговоров о прекращении войны в Украине.