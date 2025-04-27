В США уже рассматривают совместные проекты с РФ, которые надеются реализовать после подписания мирного соглашения, - Bloomberg
Совместные проекты в Арктике, а также сотрудничество в нефтяной, газовой отраслях и в сфере редкоземельных минералов из российских месторождений - это потенциальные направления, которые США предложат как часть мирного договора.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.
По информации Bloomberg, Россия получила дополнительный толчок после заявлений Дональда Трампа о возможности заключения экономических соглашений после завершения войны. В связи с этим в РФ уже готовят предложения, которые, по их мнению, могут заинтересовать Вашингтон, в том числе и по снятию части санкций.
Сбор предложений координирует Кирилл Дмитриев, уполномоченный Владимира Путина по экономическим вопросам, который, по данным издания, стал одним из ключевых коммуникаторов с Белым домом.
В то же время источники отмечают, что прямые переговоры о таких проектах пока не ведутся, поскольку на пути к восстановлению экономического сотрудничества стоят серьезные препятствия - среди них действующие санкции США и союзников, а также нежелание Кремля открывать доступ иностранным инвесторам к стратегическим секторам экономики.
В публикации отмечается, что акцент на возможных бизнес-сделках, прежде всего в энергетической сфере, отражает подход администрации Трампа к внешней политике, который базируется на транзакционном принципе.
В случае реализации таких договоренностей американские компании могли бы получить важную роль в поставках российского и украинского газа, нефти и электроэнергии, в том числе в Европу.
В то же время некоторые российские чиновники, по данным источников издания, надеются наладить экономическое партнерство с США даже в случае срыва переговоров о прекращении войны в Украине.
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Або українські копалини продають (віддають, бо за них нічого не світить) трампу самі українці, а він продає далі Україну росії, і вони разом тельбушат українські надра (але Україна на це пішла "добровольно" - он же ж і підпис стоїть!), чи трамп дає можливість (а може, й допомагає) рашці захопити Україну, а далі те ж саме, але за примусом. Беспрограшна лотерея!
Якби не самі українці та ще та Європа! Заважають, падлюки, такому прекрасному плану!!!
поэтому
ржaвый тaк дaвит нa зеленого обморокa, чтобы он подписaл договор про копaлыны
перемоглооб'єдналося зі Злом та відтрахали "світовий порядок ,заснований на правилах".
поэтому
тут дaже зеленый полудурок ошaлел от 100 милиaрдов долгa, который по договору о копaлынaх пытaются повесить нa Укрaину.
если он подпишет, тaк может выйти, что Рaдa не успеет проголосовaть потому, что несколько бaтaльонов приедут в Киев с передкa с рaзъяснительной беседой.
уровне, "включить свет - потекла слюна" .
МИР та росія - несумісні слова.
Звичайно ніякого миру не буде... Хто хоче повернутися до росії - може це легко зробити і без миру.