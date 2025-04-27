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Новости Отношения РФ и США
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В США уже рассматривают совместные проекты с РФ, которые надеются реализовать после подписания мирного соглашения, - Bloomberg

Будущее сотрудничество США и России

Совместные проекты в Арктике, а также сотрудничество в нефтяной, газовой отраслях и в сфере редкоземельных минералов из российских месторождений - это потенциальные направления, которые США предложат как часть мирного договора.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Bloomberg со ссылкой на анонимные источники.

По информации Bloomberg, Россия получила дополнительный толчок после заявлений Дональда Трампа о возможности заключения экономических соглашений после завершения войны. В связи с этим в РФ уже готовят предложения, которые, по их мнению, могут заинтересовать Вашингтон, в том числе и по снятию части санкций.

Сбор предложений координирует Кирилл Дмитриев, уполномоченный Владимира Путина по экономическим вопросам, который, по данным издания, стал одним из ключевых коммуникаторов с Белым домом.

В то же время источники отмечают, что прямые переговоры о таких проектах пока не ведутся, поскольку на пути к восстановлению экономического сотрудничества стоят серьезные препятствия - среди них действующие санкции США и союзников, а также нежелание Кремля открывать доступ иностранным инвесторам к стратегическим секторам экономики.

В публикации отмечается, что акцент на возможных бизнес-сделках, прежде всего в энергетической сфере, отражает подход администрации Трампа к внешней политике, который базируется на транзакционном принципе.

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В случае реализации таких договоренностей американские компании могли бы получить важную роль в поставках российского и украинского газа, нефти и электроэнергии, в том числе в Европу.

В то же время некоторые российские чиновники, по данным источников издания, надеются наладить экономическое партнерство с США даже в случае срыва переговоров о прекращении войны в Украине.

Автор: 

россия (95585) сотрудничество (749) США (26709)


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Топ комментарии
+26
Щоб не вийшло так, що американсько-кацапські спільні компанії будуть грабувати надра України.
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27.04.2025 07:40
+14
Та щоб рижі подавилися тими рідкоземельними металами.
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27.04.2025 07:45
+10
Там вже про все домовлено. Україна при зєлєнском стала обєктом, а не субєктом перемовин. Це сумна історія про те, як барани на вибори ходили
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27.04.2025 08:00
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Мир, дружба, жвачка
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27.04.2025 07:39 Ответить
Та щоб рижі подавилися тими рідкоземельними металами.
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27.04.2025 07:45 Ответить
Радіоактивними?
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27.04.2025 08:12 Ответить
Ви впевнені, що на росії рідкоземів вистачить хоча б для одного рота? Я ні. Здається, Дмитрієв продає американцям повітря. Як він це робив в Україні.
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27.04.2025 08:35 Ответить
Щоб не вийшло так, що американсько-кацапські спільні компанії будуть грабувати надра України.
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27.04.2025 07:40 Ответить
Так і планувалося!
Або українські копалини продають (віддають, бо за них нічого не світить) трампу самі українці, а він продає далі Україну росії, і вони разом тельбушат українські надра (але Україна на це пішла "добровольно" - он же ж і підпис стоїть!), чи трамп дає можливість (а може, й допомагає) рашці захопити Україну, а далі те ж саме, але за примусом. Беспрограшна лотерея!

Якби не самі українці та ще та Європа! Заважають, падлюки, такому прекрасному плану!!!
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27.04.2025 09:18 Ответить
Тут ще не все. Кацапи пишуть що для захисту російських компаній, котрі спільно з США розроблятимуть українські родовища, необхідно вводити певний військовий контингент.
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27.04.2025 09:28 Ответить
именно тaк будет нa оккупировaнных территориях с точности до зaпятой
поэтому
ржaвый тaк дaвит нa зеленого обморокa, чтобы он подписaл договор про копaлыны
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27.04.2025 09:29 Ответить
Так на це і розрахунок. Ще й премію миру дадуть.
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27.04.2025 10:20 Ответить
Это маловероятно,так как премию мира обычно дают политикам демократам а придурковатый Трамп туда не вписывается,хотя в последнее время все в мире перевернулось.
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27.04.2025 10:32 Ответить
Трамп з США зробить Нью-Параша.
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27.04.2025 07:40 Ответить
США хочуть впевнитися що на кацапії досить ресурсів щоб платити репарації та контрибуції найближчі 50-70 років.
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27.04.2025 07:43 Ответить
a кто в мире может х у йлa зaстaвить плaтить репaрaции?
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27.04.2025 09:30 Ответить
Можуть, інакше не скасують санкції. Оркам простіше сплатити, аніж бути під санкціями.
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27.04.2025 10:33 Ответить
будь ласка уточніт джерело, чи силку скинь
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27.04.2025 07:50 Ответить
https://x.com/VictorKvert2008/status/1916259419924660533
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27.04.2025 08:18 Ответить
Сообщают, что Президент Зеленский согласился на предложенные США временное перемирие со следующей недели и переговоры с орками, которые будет курировать глава его администрации Андрей Ермак.
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27.04.2025 08:42 Ответить
Бабульки?
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27.04.2025 09:43 Ответить
Адміни тут кацап розійшовся..
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27.04.2025 07:53 Ответить
Умник, посмотри твиттеровский провластный аккаунт, а потом пиши чушь. Я такой же кацап, как и ты. Сегодня ночью принимали дроны в Житомире. И не рефлексуй на мой русский, потому что я могу еще на трех языках тебе написать
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27.04.2025 08:15 Ответить
спочатку спробуй українською без Google, корегувальник ****
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27.04.2025 08:48 Ответить
Це було не менуче,россія найбільша держава світу а населення меньше як в Бангладеші,необжиті простори та надра,рано чи пізно такі могутні держави-корпорації як США та Китай кинуть око на цю вічну мерзлоту і будуть дерибанити,головне нам вспіти відірвати свій шматок,ісконних українських земель
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27.04.2025 07:49 Ответить
шановний це нас жерут живцем, і де ви бачити інше?
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27.04.2025 07:51 Ответить
В Канаді теж багато необжитих територій і викопних джерел. Сильно її "рвуть"? То тільки в уяві Віткоффа та Трампа на росії всього багато і це всьо лежить на поверхні і тільки но чекає, коли вони прийдуть з лопатою.
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27.04.2025 08:44 Ответить
Канаду не рвуть. Канаду трумп просто мріє проковтнути цілком. Чи ви не в курсі цього скандалу про 51-й штат?
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27.04.2025 09:21 Ответить
По-перше, я маю на увазі Канаду не як державу, а як територію. По-друге, в Канаді велика територія, на якій багато потенційно привабливих ресурсів. Ви чули про величезні видобутки? Так, щось Канада експортує, але вона не на першому місті навіть по вугіллю. Чому? Мабуть тому, що там холодно. А в росії тепліше, щоб туди рванули працювати?
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27.04.2025 09:58 Ответить
Вони (кацапи та піндоси) ще і ленд-ліз на військову допомогу підпишуть.
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27.04.2025 07:51 Ответить
А наш зелений курдупель стане управляючим малоросії.
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27.04.2025 07:51 Ответить
світ змінився, вік демократії закінчився, до влади прийшли діктатури і ядерна зброя
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27.04.2025 07:53 Ответить
у вас ,а не в Нас
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27.04.2025 07:55 Ответить
Тобто побиття рекрутів як при царі, це не диктатура?
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27.04.2025 09:48 Ответить
який мир ,кацапи невдовзі стануть бомбити Вашингтон
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27.04.2025 07:54 Ответить
Бабло їж жене до миру
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27.04.2025 07:56 Ответить
Там вже про все домовлено. Україна при зєлєнском стала обєктом, а не субєктом перемовин. Це сумна історія про те, як барани на вибори ходили
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27.04.2025 08:00 Ответить
Перший раз чую як кацапів називають - піндосами.!
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27.04.2025 08:10 Ответить
Тільки не піндоси, а кацапи до 2014-го.
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27.04.2025 08:12 Ответить
Ножки буша вже були , я пам'ятаю як в кацапії їх на кожному кутку бабці продавали , картонні коробки з сухим льодом стояли просто на тротуарах
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27.04.2025 08:02 Ответить
Мир ! Дружба ! Жвачька !
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27.04.2025 08:05 Ответить
Перед другою світовою у Німеччини з ссср теж була бурхлива співпраця.
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27.04.2025 08:04 Ответить
У тромба явно роздвоєння особистості. З однії сторони довбиться в ясна з ******, з іншої - хоче Гренландію зацапати для захисту від ракет *****. Уже б чи хрестик зняв, чи труси одів.
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27.04.2025 08:09 Ответить
Коли РФ звільниться від санкцій, вона стане в рази сильніше. І до нової війни підготується краще.
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27.04.2025 08:09 Ответить
Трампон буде цьому радий, бо йому буде легше виконувати завдання ху...ла по розвалу ЄС, а там як рибентроп та молотова поділля що залишається
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27.04.2025 09:17 Ответить
Не в рази. Багато санкцій вона обходить.
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27.04.2025 10:44 Ответить
Трампони за "спільні проєкти" навіть всю Україну продадуть недопалку. Так вирішили виборці ЗЕ!
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27.04.2025 08:13 Ответить
Відмінність від тебе виборці зе, країну захищають, а коли повернуться тоди і розберуться зі своїм вибором. А ти 2% так і будеш скулить на дивані.
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27.04.2025 09:13 Ответить
Ну і насмішив! А агенти з США і Європи повідомляють, що всі язичні виборці ЗЕ з Дніпра, Запоріжжя, Києва зараз в США і Європі! Стверджують що "им так удобнее"
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27.04.2025 11:15 Ответить
Бабло перемогло об'єдналося зі Злом та відтрахали "світовий порядок ,заснований на правилах".
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27.04.2025 08:26 Ответить
Шакали ******, це вони про надра на окупованих територіях України, смердючі прокацапькі ******** трампівські.
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27.04.2025 08:27 Ответить
Як спішать,але не з Україною(
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27.04.2025 08:29 Ответить
От і чудово, нехай русня їм віддає свої ресурси, а не Україна!
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27.04.2025 08:37 Ответить
Зараз наш Зеленський оголосить чергове безглузде енергетичне/викопне/будь-яке перемир'я, замість того, щоб руйнувати російські НПЗ. Усі мають зрозуміти, що росію треба розібрати на шматочки, а не потакати їй. Росія це загроза усьому світу. Не Китай, не ХАМАС, а саме росія.
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27.04.2025 08:47 Ответить
Политики должны уметь думать,даже идиот путин сделал выводы,а нация разминирователей Чонгара готова все ископаемые отдать чмошникам ахметке,бени и чуку,но пожадничать для американцев от которых зависит их существование.
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27.04.2025 08:51 Ответить
Приїжджай і дій, а сидіти за рубежем і варнякати не дуже правильно. Швидше на бота схожий
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27.04.2025 09:08 Ответить
тaк aмерикaнцы умыли руки, больше помощи не будет
поэтому
тут дaже зеленый полудурок ошaлел от 100 милиaрдов долгa, который по договору о копaлынaх пытaются повесить нa Укрaину.

если он подпишет, тaк может выйти, что Рaдa не успеет проголосовaть потому, что несколько бaтaльонов приедут в Киев с передкa с рaзъяснительной беседой.
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27.04.2025 09:35 Ответить
Чонгар розмінований установкою УР-77"Метеорит", а твоя недооцінка спроможностей ворога привела до поразки у війні.
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27.04.2025 09:58 Ответить
Хахаха,шестерки агента козыря придумывают новые сказки.
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27.04.2025 10:27 Ответить
Об этом писал Залужный, судя по твоей убогой логикє - он тоже агент
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27.04.2025 10:52 Ответить
Конечно писал,потому что тоже соучастник преступления и такая же шестерка сына грушника.
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27.04.2025 10:56 Ответить
можно подуимать ты ГРУ не обслуживал - в комсомольских значках и пионерских галстуках.
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27.04.2025 10:59 Ответить
Плохо выкручиваешься,сын грушника управляет страной воюющей против россии,искать этому идиотизму оправдание в значках может только такой же агент гру,только туповатый.
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27.04.2025 11:02 Ответить
плохо ты скрываешь свою красножопость - и твои родители были ворами(несунами) и ты прислуживал красножопым.
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27.04.2025 11:26 Ответить
Вонючий помощник вонючего регионала был,есть и будет воришкой.
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27.04.2025 12:12 Ответить
Ти занепокоєний чужими статками? Не переймайся, бо ти крав би на порядок більше.
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27.04.2025 12:15 Ответить
Дурик офисный,преступления ларечника волнют всех,статки созданные на обворовывании армии это не статки,это доказательства для приговора.
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27.04.2025 12:22 Ответить
волнуют всех и в том числе и тебя, но тебя на порядок больше, так как ты завистлив, хотел бы занять место вора, но вельми бездарен. Хотя следует тебя похвалить - ты рефлекторно не стал спорить, что украл бы на порядок больше, так как это произошло бы на том же рефлекторно-собачьем
уровне, "включить свет - потекла слюна" .
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27.04.2025 12:29 Ответить
Остынь,твои нелепые эмоции здесь неуместны,но они красиво доказывают мою правоту,агент козырь и его шестерки - это агентура гру.
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27.04.2025 12:47 Ответить
Какие эмоции? Эмоционируешь тут лишь ты, завистливо мечтая занять место воришки . Ведь это колхозное чувство всеобщего-общего имущества ты впитал с молоком папани, который если не таскал металл с завода, то нёс сумки из кухни.А теперь тебя гложет чесотка "видит око да зуб не ймёт".
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27.04.2025 12:54 Ответить
Мазон №607480 реєстрація: 24.04.2025
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27.04.2025 10:50 Ответить
Ну, а крім ху... лостану можно ще КНДР підключити, диктаторів замало не буває, тім більше опущених
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27.04.2025 09:04 Ответить
трампон всем в мире пошлины выставил, а с рашкой ему не терпится "наладить сотрудничество". И кто после этого будет утверждать, что он не x#йловский агент?
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27.04.2025 09:50 Ответить
А Китаю это не выгодно.
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27.04.2025 11:00 Ответить
булуберг ще та журношлюха
МИР та росія - несумісні слова.
Звичайно ніякого миру не буде... Хто хоче повернутися до росії - може це легко зробити і без миру.
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27.04.2025 13:02 Ответить
 
 