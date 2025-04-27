У США вже розглядають спільні проєкти з РФ, сподіваються реалізувати після підписання угоди про мир, - Bloomberg

Спільні проєкти в Арктиці, а також співпраця в нафтовій, газовій галузях і у сфері рідкісноземельних мінералів із російських родовищ - це потенційні напрями, які США запропонують як частину мирного договору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

За інформацією Bloomberg, Росія отримала додатковий поштовх після заяв Дональда Трампа про можливість укладення економічних угод після завершення війни. У зв'язку з цим у РФ вже готують пропозиції, які, на їхню думку, можуть зацікавити Вашингтон, зокрема й щодо зняття частини санкцій.

Збір пропозицій координує Кирило Дмитрієв, уповноважений Володимира Путіна з економічних питань, який, за даними видання, став одним із ключових комунікаторів із Білим домом.

Водночас джерела зазначають, що прямі переговори про такі проєкти наразі не ведуться, оскільки на шляху до відновлення економічної співпраці стоять серйозні перешкоди – серед них діючі санкції США та союзників, а також небажання Кремля відкривати доступ іноземним інвесторам до стратегічних секторів економіки.

У публікації наголошується, що акцент на можливих бізнес-угодах, передусім в енергетичній сфері, відображає підхід адміністрації Трампа до зовнішньої політики, який базується на транзакційному принципі.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ядерні перемовини Ірану та США: Тегеран заявляє про "розбіжності щодо основних питань", Вашингтон – про "прогрес в досягненні угоди"

У разі реалізації таких домовленостей американські компанії могли б отримати важливу роль у постачанні російського та українського газу, нафти й електроенергії, у тому числі до Європи.

Водночас деякі російські посадовці, за даними джерел видання, сподіваються налагодити економічне партнерство зі США навіть у разі зриву переговорів про припинення війни в Україні.