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Новини Відносини РФ та США
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У США вже розглядають спільні проєкти з РФ, сподіваються реалізувати після підписання угоди про мир, - Bloomberg

Майбутня співпраця США та Росії

Спільні проєкти в Арктиці, а також співпраця в нафтовій, газовій галузях і у сфері рідкісноземельних мінералів із російських родовищ - це потенційні напрями, які США запропонують як частину мирного договору.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Bloomberg із посиланням на анонімні джерела.

За інформацією Bloomberg, Росія отримала додатковий поштовх після заяв Дональда Трампа про можливість укладення економічних угод після завершення війни. У зв'язку з цим у РФ вже готують пропозиції, які, на їхню думку, можуть зацікавити Вашингтон, зокрема й щодо зняття частини санкцій.

Збір пропозицій координує Кирило Дмитрієв, уповноважений Володимира Путіна з економічних питань, який, за даними видання, став одним із ключових комунікаторів із Білим домом.

Водночас джерела зазначають, що прямі переговори про такі проєкти наразі не ведуться, оскільки на шляху до відновлення економічної співпраці стоять серйозні перешкоди – серед них діючі санкції США та союзників, а також небажання Кремля відкривати доступ іноземним інвесторам до стратегічних секторів економіки.

У публікації наголошується, що акцент на можливих бізнес-угодах, передусім в енергетичній сфері, відображає підхід адміністрації Трампа до зовнішньої політики, який базується на транзакційному принципі.

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У разі реалізації таких домовленостей американські компанії могли б отримати важливу роль у постачанні російського та українського газу, нафти й електроенергії, у тому числі до Європи.

Водночас деякі російські посадовці, за даними джерел видання, сподіваються налагодити економічне партнерство зі США навіть у разі зриву переговорів про припинення війни в Україні.

Автор: 

росія (65244) співпраця (1055) США (22890)


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Топ коментарі
+22
Щоб не вийшло так, що американсько-кацапські спільні компанії будуть грабувати надра України.
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27.04.2025 07:40
+11
Та щоб рижі подавилися тими рідкоземельними металами.
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27.04.2025 07:45
+9
Там вже про все домовлено. Україна при зєлєнском стала обєктом, а не субєктом перемовин. Це сумна історія про те, як барани на вибори ходили
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27.04.2025 08:00
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27.04.2025 07:39 Відповісти
Та щоб рижі подавилися тими рідкоземельними металами.
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27.04.2025 07:45 Відповісти
Радіоактивними?
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27.04.2025 08:12 Відповісти
Ви впевнені, що на росії рідкоземів вистачить хоча б для одного рота? Я ні. Здається, Дмитрієв продає американцям повітря. Як він це робив в Україні.
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27.04.2025 08:35 Відповісти
Щоб не вийшло так, що американсько-кацапські спільні компанії будуть грабувати надра України.
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27.04.2025 07:40 Відповісти
Так і планувалося!
Або українські копалини продають (віддають, бо за них нічого не світить) трампу самі українці, а він продає далі Україну росії, і вони разом тельбушат українські надра (але Україна на це пішла "добровольно" - он же ж і підпис стоїть!), чи трамп дає можливість (а може, й допомагає) рашці захопити Україну, а далі те ж саме, але за примусом. Беспрограшна лотерея!

Якби не самі українці та ще та Європа! Заважають, падлюки, такому прекрасному плану!!!
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27.04.2025 09:18 Відповісти
Тут ще не все. Кацапи пишуть що для захисту російських компаній, котрі спільно з США розроблятимуть українські родовища, необхідно вводити певний військовий контингент.
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27.04.2025 09:28 Відповісти
именно тaк будет нa оккупировaнных территориях с точности до зaпятой
поэтому
ржaвый тaк дaвит нa зеленого обморокa, чтобы он подписaл договор про копaлыны
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27.04.2025 09:29 Відповісти
Так на це і розрахунок. Ще й премію миру дадуть.
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27.04.2025 10:20 Відповісти
Это маловероятно,так как премию мира обычно дают политикам демократам а придурковатый Трамп туда не вписывается,хотя в последнее время все в мире перевернулось.
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27.04.2025 10:32 Відповісти
Трамп з США зробить Нью-Параша.
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27.04.2025 07:40 Відповісти
США хочуть впевнитися що на кацапії досить ресурсів щоб платити репарації та контрибуції найближчі 50-70 років.
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27.04.2025 07:43 Відповісти
a кто в мире может х у йлa зaстaвить плaтить репaрaции?
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27.04.2025 09:30 Відповісти
Можуть, інакше не скасують санкції. Оркам простіше сплатити, аніж бути під санкціями.
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27.04.2025 10:33 Відповісти
будь ласка уточніт джерело, чи силку скинь
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27.04.2025 07:50 Відповісти
https://x.com/VictorKvert2008/status/1916259419924660533
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27.04.2025 08:18 Відповісти
Сообщают, что Президент Зеленский согласился на предложенные США временное перемирие со следующей недели и переговоры с орками, которые будет курировать глава его администрации Андрей Ермак.
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27.04.2025 08:42 Відповісти
Бабульки?
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27.04.2025 09:43 Відповісти
Адміни тут кацап розійшовся..
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27.04.2025 07:53 Відповісти
Умник, посмотри твиттеровский провластный аккаунт, а потом пиши чушь. Я такой же кацап, как и ты. Сегодня ночью принимали дроны в Житомире. И не рефлексуй на мой русский, потому что я могу еще на трех языках тебе написать
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27.04.2025 08:15 Відповісти
спочатку спробуй українською без Google, корегувальник ****
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27.04.2025 08:48 Відповісти
Це було не менуче,россія найбільша держава світу а населення меньше як в Бангладеші,необжиті простори та надра,рано чи пізно такі могутні держави-корпорації як США та Китай кинуть око на цю вічну мерзлоту і будуть дерибанити,головне нам вспіти відірвати свій шматок,ісконних українських земель
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27.04.2025 07:49 Відповісти
шановний це нас жерут живцем, і де ви бачити інше?
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27.04.2025 07:51 Відповісти
В Канаді теж багато необжитих територій і викопних джерел. Сильно її "рвуть"? То тільки в уяві Віткоффа та Трампа на росії всього багато і це всьо лежить на поверхні і тільки но чекає, коли вони прийдуть з лопатою.
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27.04.2025 08:44 Відповісти
Канаду не рвуть. Канаду трумп просто мріє проковтнути цілком. Чи ви не в курсі цього скандалу про 51-й штат?
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27.04.2025 09:21 Відповісти
По-перше, я маю на увазі Канаду не як державу, а як територію. По-друге, в Канаді велика територія, на якій багато потенційно привабливих ресурсів. Ви чули про величезні видобутки? Так, щось Канада експортує, але вона не на першому місті навіть по вугіллю. Чому? Мабуть тому, що там холодно. А в росії тепліше, щоб туди рванули працювати?
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27.04.2025 09:58 Відповісти
Вони (кацапи та піндоси) ще і ленд-ліз на військову допомогу підпишуть.
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27.04.2025 07:51 Відповісти
А наш зелений курдупель стане управляючим малоросії.
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27.04.2025 07:51 Відповісти
світ змінився, вік демократії закінчився, до влади прийшли діктатури і ядерна зброя
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27.04.2025 07:53 Відповісти
у вас ,а не в Нас
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27.04.2025 07:55 Відповісти
Тобто побиття рекрутів як при царі, це не диктатура?
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27.04.2025 09:48 Відповісти
який мир ,кацапи невдовзі стануть бомбити Вашингтон
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27.04.2025 07:54 Відповісти
Бабло їж жене до миру
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27.04.2025 07:56 Відповісти
Там вже про все домовлено. Україна при зєлєнском стала обєктом, а не субєктом перемовин. Це сумна історія про те, як барани на вибори ходили
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27.04.2025 08:00 Відповісти
Перший раз чую як кацапів називають - піндосами.!
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27.04.2025 08:10 Відповісти
Тільки не піндоси, а кацапи до 2014-го.
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27.04.2025 08:12 Відповісти
Ножки буша вже були , я пам'ятаю як в кацапії їх на кожному кутку бабці продавали , картонні коробки з сухим льодом стояли просто на тротуарах
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27.04.2025 08:02 Відповісти
Мир ! Дружба ! Жвачька !
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27.04.2025 08:05 Відповісти
Перед другою світовою у Німеччини з ссср теж була бурхлива співпраця.
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27.04.2025 08:04 Відповісти
У тромба явно роздвоєння особистості. З однії сторони довбиться в ясна з ******, з іншої - хоче Гренландію зацапати для захисту від ракет *****. Уже б чи хрестик зняв, чи труси одів.
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27.04.2025 08:09 Відповісти
Коли РФ звільниться від санкцій, вона стане в рази сильніше. І до нової війни підготується краще.
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27.04.2025 08:09 Відповісти
Трампон буде цьому радий, бо йому буде легше виконувати завдання ху...ла по розвалу ЄС, а там як рибентроп та молотова поділля що залишається
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27.04.2025 09:17 Відповісти
Не в рази. Багато санкцій вона обходить.
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27.04.2025 10:44 Відповісти
Трампони за "спільні проєкти" навіть всю Україну продадуть недопалку. Так вирішили виборці ЗЕ!
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27.04.2025 08:13 Відповісти
Відмінність від тебе виборці зе, країну захищають, а коли повернуться тоди і розберуться зі своїм вибором. А ти 2% так і будеш скулить на дивані.
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27.04.2025 09:13 Відповісти
Бабло перемогло об'єдналося зі Злом та відтрахали "світовий порядок ,заснований на правилах".
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27.04.2025 08:26 Відповісти
Шакали ******, це вони про надра на окупованих територіях України, смердючі прокацапькі ******** трампівські.
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27.04.2025 08:27 Відповісти
Як спішать,але не з Україною(
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27.04.2025 08:29 Відповісти
От і чудово, нехай русня їм віддає свої ресурси, а не Україна!
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27.04.2025 08:37 Відповісти
Зараз наш Зеленський оголосить чергове безглузде енергетичне/викопне/будь-яке перемир'я, замість того, щоб руйнувати російські НПЗ. Усі мають зрозуміти, що росію треба розібрати на шматочки, а не потакати їй. Росія це загроза усьому світу. Не Китай, не ХАМАС, а саме росія.
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27.04.2025 08:47 Відповісти
Политики должны уметь думать,даже идиот путин сделал выводы,а нация разминирователей Чонгара готова все ископаемые отдать чмошникам ахметке,бени и чуку,но пожадничать для американцев от которых зависит их существование.
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27.04.2025 08:51 Відповісти
Приїжджай і дій, а сидіти за рубежем і варнякати не дуже правильно. Швидше на бота схожий
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27.04.2025 09:08 Відповісти
тaк aмерикaнцы умыли руки, больше помощи не будет
поэтому
тут дaже зеленый полудурок ошaлел от 100 милиaрдов долгa, который по договору о копaлынaх пытaются повесить нa Укрaину.

если он подпишет, тaк может выйти, что Рaдa не успеет проголосовaть потому, что несколько бaтaльонов приедут в Киев с передкa с рaзъяснительной беседой.
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27.04.2025 09:35 Відповісти
Чонгар розмінований установкою УР-77"Метеорит", а твоя недооцінка спроможностей ворога привела до поразки у війні.
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27.04.2025 09:58 Відповісти
Хахаха,шестерки агента козыря придумывают новые сказки.
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27.04.2025 10:27 Відповісти
Ну, а крім ху... лостану можно ще КНДР підключити, диктаторів замало не буває, тім більше опущених
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27.04.2025 09:04 Відповісти
трампон всем в мире пошлины выставил, а с рашкой ему не терпится "наладить сотрудничество". И кто после этого будет утверждать, что он не x#йловский агент?
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27.04.2025 09:50 Відповісти
 
 