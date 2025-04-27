За сутки на фронте 174 боестолкновения. Больше всего атак на Лиманском, Торецком и Покровском направлениях, - Генштаб

Украинские защитники стойко сдерживают натиск оккупантов, нанося врагу значительные потери. В общем, за прошедшие сутки зафиксировано 174 боестолкновения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар, применив три ракеты и 114 авиаударов, сбросив 202 управляемые авиационные бомбы. Кроме этого, совершил почти 5000 обстрелов, в том числе 124 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2494 дронов-камикадзе.

Агрессор наносил авиаудары, в частности по районам населенных пунктов Новодмитровка, Михайловка, Рясное, Проходы, Миропольское Сумской области; Купянск Харьковской области; Новопавловка Днепропетровской области; Покровск, Котлино, Алексеевка, Богатирь, Яблоновка, Новополь Донецкой области; Гуляйполе, Новоандреевка Запорожской области; Веселое Херсонской области.

Бои на востоке

На Купянском направлении вчера состоялось четыре атаки захватчиков. Наши защитники отражали штурмовые действия противника неподалеку Новой Кругляковки и Загрызово.

На Лиманском направлении враг атаковал 22 раза. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Надия, Грековка, Новое, Новомихайловка и в направлении Серебрянки.

На Северском направлении наши воины успешно остановили три атаки противника в районах населенных пунктов Белогоровка и Верхнекаменское.

На Краматорском направлении оккупанты 13 раз атаковали в районах Часова Яра, Курдюмовки, Ступочек, Предтечиного и Белой Горы.

На Торецком направлении враг совершил 29 атак в районах Дружбы, Леонидовки, Крымского и Торецка.

На Покровском направлении наши защитники остановили 68 штурмовых действий агрессора вблизи населенных пунктов Сухая Балка, Елизаветовка, Новоторецкое, Проминь, Лысовка, Даченское, Удачное, Успеновка, Преображенка, Котляровка и Андреевка.

На Новопавловском направлении противник в течение прошлого дня совершил 13 атак неподалеку населенных пунктов Привольное, Днепроэнергия и Разлив.

Ситуация на юге и севере

На Ореховском направлении оккупационные войска четыре раза штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Степное, Малая Токмачка и Малые Щербаки.

На Приднепровском направлении наши защитники успешно остановили одну вражескую атаку.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника на Курском направлении. За прошедшие сутки враг нанес 20 авиаударов, сбросив при этом 37 управляемых авиационных бомб, совершил 296 обстрелов, 14 из них - из реактивных систем залпового огня. Украинские защитники остановили 15 штурмовых действий захватчиков.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по четырем районам сосредоточения личного состава, пункту управления БпЛА и двум артиллерийским средствам противника.

В общем, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составляют 1030 человек. Также украинские воины обезвредили 8 танков, 5 боевых бронированных машин, 42 артиллерийские системы, реактивную систему залпового огня, 114 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня и 136 единиц автомобильной техники оккупантов.

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