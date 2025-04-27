Общие боевые потери РФ с начала войны - около 948 640 человек (+1030 за сутки), 10 719 танков, 27 007 артсистем, 22 325 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 948 640 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 948640 (+1030) человек,
- танков - 10719 (+8) ед,
- боевых бронированных машин - 22325 (+5) ед,
- артиллерийских систем - 27007 (+42) ед,
- РСЗО - 1373 (+1) ед,
- средства ППО - 1145 (+0) ед,
- самолетов - 370 (+0) ед,
- вертолетов - 335 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 34011 (+114),
- крылатые ракеты - 3196 (+0),
- корабли /катера - 28 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 46187 (+136) ед,
- специальная техника - 3860 (+0)
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+21 Vitaliy Mauler #573781
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+14 Марина Нєчаєва #561431
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Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
Ще скажіть, що я пуйла пропоную лякати.
192! одиниці знищеної техніки та 1030! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні. Танків знову більше ніж ББМ.
Арта перевалила за 27000!, БПЛА перебільшили 34000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 948 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
квітень ц/р закінчується на одиницю
Арті для рекорду потрібно рівно 200 стволів, ще чотири доби???