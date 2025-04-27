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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 948 640 человек (+1030 за сутки), 10 719 танков, 27 007 артсистем, 22 325 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 948 640 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 948640 (+1030) человек,
  • танков - 10719 (+8) ед,
  • боевых бронированных машин - 22325 (+5) ед,
  • артиллерийских систем - 27007 (+42) ед,
  • РСЗО - 1373 (+1) ед,
  • средства ППО - 1145 (+0) ед,
  • самолетов - 370 (+0) ед,
  • вертолетов - 335 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 34011 (+114),
  • крылатые ракеты - 3196 (+0),
  • корабли /катера - 28 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 46187 (+136) ед,
  • специальная техника - 3860 (+0)

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Потери РФ за 28 апреля

Автор: 

армия РФ (19269) Генштаб ВС (6294) ликвидация (3552) уничтожение (6949)


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Топ комментарии
+21
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27.04.2025 08:10
+14
Чому? На лаптєногіх навіть дуже впливає. Таке треба на мокшандії поширювати постійно. Бажано з фото 18+++. Та й наші колоборанти нехай погано сплять.
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27.04.2025 08:35
+14
Минув 4085 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1030! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні. Танків знову більше ніж ББМ.
Арта перевалила за 27000!, БПЛА перебільшили 34000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 948 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
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27.04.2025 09:05
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Правила форума Совет форумчан
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.04.2025 08:07 Ответить
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27.04.2025 08:10 Ответить
"Родился... Сдох... И пара дат...
Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
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27.04.2025 10:37 Ответить
Пятое фото - сам опорник?
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27.04.2025 11:53 Ответить
П'яту поставили з запасом. Мабуть ще один доходить.
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27.04.2025 12:07 Ответить
кацапів було більше пяти - порожній чорний квадратик для півнекорейців та іншої нечисті, яку заборонено портретити
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27.04.2025 13:04 Ответить
Чому? На лаптєногіх навіть дуже впливає. Таке треба на мокшандії поширювати постійно. Бажано з фото 18+++. Та й наші колоборанти нехай погано сплять.
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27.04.2025 08:35 Ответить
Телеграмм вони дивляться, факт. Досвід передірають у Мадяра та інших. Цензор в них заблоковано. СБУшнік Пасічник, президент ЛНР, погано спить? СБУшнік Ходаківський з "Востока"? Кримське СБУ? Сплять вони отлічно.
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27.04.2025 09:39 Ответить
До чого тут Цензор? І вся перелічена Вами п@здобратія? Їм так, їм поф. Я про пересічних. З нами вони воюють, а не пасічнікі/ходаківські.

Ще скажіть, що я пуйла пропоную лякати.
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27.04.2025 11:52 Ответить
Пересічні зеки, буряти та якути це не читають. Які з нами воюють і статистику Генштабу нашу не читають. Є подробний аналіз дописів Глосса, сина зама голови ЦРУ, що загинув на Донбассі в складі російського десанту. Він воював з нами, як з нацистами. Нічого іншого він ніколи не читав. Пуйло налякає балістика по Москві, якої в нас немає.
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27.04.2025 12:11 Ответить
як то не впливає? на тебе ж вплинула, змусила таки написати комент
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27.04.2025 08:59 Ответить
З яких це буйов, нешановний? Не подобається ,потєрь нет,все по плану, ви фсе врьотє ,так? Так,так ,а тепер бігом кабанчиком за хрюським кораблем мац ква
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27.04.2025 09:02 Ответить
за кораблем......
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27.04.2025 09:26 Ответить
"Остінерів" розігнать, організацію заборонить
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27.04.2025 09:45 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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27.04.2025 08:16 Ответить
Минув 4085 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1030! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні. Танків знову більше ніж ББМ.
Арта перевалила за 27000!, БПЛА перебільшили 34000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 948 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
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27.04.2025 09:05 Ответить
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27.04.2025 09:07 Ответить
Топ-5 місячих рекордів по авто: 2 469, 2 954, 3 472, 3 541, 3 545
квітень ц/р закінчується на одиницю
Арті для рекорду потрібно рівно 200 стволів, ще чотири доби???
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27.04.2025 09:31 Ответить
Шкода, що до дня побєдобєсія не буде мільйона гарних кацапів, але стабільність по утілізації-це ознака майстерності наших героїв-воїнів на полі бою! Слава Незламним в Героям ЗСУ! Велика дяка і пошана хлопцям та дівчатам!
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27.04.2025 10:56 Ответить
Ще б на день побєдобєсія, під час параду на красную площадь щось прилетіло...
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27.04.2025 11:54 Ответить
Тамбовська ОЗГ марнує час - накабздон сумує за ними...
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27.04.2025 12:00 Ответить
 
 