Общие боевые потери РФ с начала войны - около 948 640 человек (+1030 за сутки), 10 719 танков, 27 007 артсистем, 22 325 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 948 640 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.04.25 ориентировочно составляют:

личного состава - около 948640 (+1030) человек,

танков - 10719 (+8) ед,

боевых бронированных машин - 22325 (+5) ед,

артиллерийских систем - 27007 (+42) ед,

РСЗО - 1373 (+1) ед,

средства ППО - 1145 (+0) ед,

самолетов - 370 (+0) ед,

вертолетов - 335 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 34011 (+114),

крылатые ракеты - 3196 (+0),

корабли /катера - 28 (+0) ед,

подводные лодки - 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 46187 (+136) ед,

специальная техника - 3860 (+0)

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне продвинулись на Курщине, - DeepState. КАРТА