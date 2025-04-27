Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 948 640 осіб (+1030 за добу), 10 719 танків, 27 007 артсистем, 22 325 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 948 640 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,
- танків ‒ 10719 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,
- артилерійських систем – 27007 (+42) од,
- РСЗВ – 1373 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
- літаків – 370 (+0) од,
- гелікоптерів – 335 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),
- крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од,
- спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)
Топ коментарі
+14 Vitaliy Mauler #573781
показати весь коментар27.04.2025 08:10
+12 Марина Нєчаєва #561431
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+9 tarasii smila #448870
показати весь коментар27.04.2025 08:07
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Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
192! одиниці знищеної техніки та 1030! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні. Танків знову більше ніж ББМ.
Арта перевалила за 27000!, БПЛА перебільшили 34000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 948 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
квітень ц/р закінчується на одиницю
Арті для рекорду потрібно рівно 200 стволів, ще чотири доби???