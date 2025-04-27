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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 948 640 осіб (+1030 за добу), 10 719 танків, 27 007 артсистем, 22 325 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 948 640 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.04.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу ‒ близько 948640 (+1030) осіб,
  • танків ‒ 10719 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22325 (+5) од,
  • артилерійських систем – 27007 (+42) од,
  • РСЗВ  – 1373 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1145 (+0) од,
  • літаків – 370 (+0) од,
  • гелікоптерів – 335 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 34011 (+114),
  • крилаті ракети ‒ 3196 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 46187 (+136) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3860 (+0)

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Втрати РФ за 28 квітня

Автор: 

армія рф (17419) Генштаб ЗС (6593) ліквідація (3934) знищення (7262)


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Топ коментарі
+14
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27.04.2025 08:10
+12
Чому? На лаптєногіх навіть дуже впливає. Таке треба на мокшандії поширювати постійно. Бажано з фото 18+++. Та й наші колоборанти нехай погано сплять.
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27.04.2025 08:35
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.04.2025 08:07
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Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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27.04.2025 08:07 Відповісти
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27.04.2025 08:10 Відповісти
"Родился... Сдох... И пара дат...
Итог каких-то жалких дней...
Гниёт кацап... Гниёт бурят...
Кормя "вяличием" червей...".
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27.04.2025 10:37 Відповісти
Чому? На лаптєногіх навіть дуже впливає. Таке треба на мокшандії поширювати постійно. Бажано з фото 18+++. Та й наші колоборанти нехай погано сплять.
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27.04.2025 08:35 Відповісти
Телеграмм вони дивляться, факт. Досвід передірають у Мадяра та інших. Цензор в них заблоковано. СБУшнік Пасічник, президент ЛНР, погано спить? СБУшнік Ходаківський з "Востока"? Кримське СБУ? Сплять вони отлічно.
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27.04.2025 09:39 Відповісти
як то не впливає? на тебе ж вплинула, змусила таки написати комент
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27.04.2025 08:59 Відповісти
З яких це буйов, нешановний? Не подобається ,потєрь нет,все по плану, ви фсе врьотє ,так? Так,так ,а тепер бігом кабанчиком за хрюським кораблем мац ква
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27.04.2025 09:02 Відповісти
за кораблем......
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27.04.2025 09:26 Відповісти
"Остінерів" розігнать, організацію заборонить
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27.04.2025 09:45 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
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27.04.2025 08:16 Відповісти
Минув 4085 день москальсько-української війни.
192! одиниці знищеної техніки та 1030! чумардосів за день.
Логістика супер, арта та броня присутні. Танків знову більше ніж ББМ.
Арта перевалила за 27000!, БПЛА перебільшили 34000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 948 000 це більше, ніж все населення такого регіону, як Тамбовська область.
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27.04.2025 09:05 Відповісти
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27.04.2025 09:07 Відповісти
Топ-5 місячих рекордів по авто: 2 469, 2 954, 3 472, 3 541, 3 545
квітень ц/р закінчується на одиницю
Арті для рекорду потрібно рівно 200 стволів, ще чотири доби???
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27.04.2025 09:31 Відповісти
 
 