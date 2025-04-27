Оккупанты 408 раз ударили по Запорожской области за сутки
В течение суток российские войска нанесли 408 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, оккупанты били по населенным пунктам области из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.
- Войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Гуляйполю и Новоандреевке.
- 226 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Копани, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
- 5 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Новоданиловку и Малую Токмачку.
- 168 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Копанов и Новодаровки.
Сообщается, что поступило три сообщения о повреждении домов и квартир. Мирные жители не пострадали.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль