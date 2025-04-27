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Новости Обстрелы Запорожской области
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Оккупанты 408 раз ударили по Запорожской области за сутки

обстрелы в Запорожье

В течение суток российские войска нанесли 408 ударов по 9 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОГА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, оккупанты били по населенным пунктам области из авиации, БпЛА различной модификации, РСЗО и артиллерии.

  • Войска РФ осуществили 9 авиационных ударов по Гуляйполю и Новоандреевке.
  • 226 БпЛА различной модификации атаковали Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Копани, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
  • 5 обстрелов из РСЗО накрыли Щербаки, Новоданиловку и Малую Токмачку.
  • 168 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного, Копанов и Новодаровки.

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Сообщается, что поступило три сообщения о повреждении домов и квартир. Мирные жители не пострадали.

Автор: 

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