Окупанти 408 разів вдарили по Запорізькій області за добу

Упродовж доби російські війська завдали 408 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти били по населених пунктах області з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.

Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоандріївці.

226 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Копані, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку.

168 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Копанів та Новодарівки.

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Повідомляється, що надійшло три повідомлення про пошкодження будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали.