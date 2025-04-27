Окупанти 408 разів вдарили по Запорізькій області за добу
Упродовж доби російські війська завдали 408 ударів по 9 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, окупанти били по населених пунктах області з авіації, БпЛА різної модифікації, РСЗВ та артилерії.
- Війська РФ здійснили 9 авіаційних ударів по Гуляйполю та Новоандріївці.
- 226 БпЛА різної модифікації атакували Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Копані, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
- 5 обстрілів з РСЗВ накрили Щербаки, Новоданилівку та Малу Токмачку.
- 168 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Копанів та Новодарівки.
Повідомляється, що надійшло три повідомлення про пошкодження будинків та квартир. Мирні жителі не постраждали.
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