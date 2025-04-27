На юге за сутки уничтожено два вражеских танка, три боевые бронированные машины и более десятка мотоциклов, - Силы обороны

Два вражеских танка, три боевые бронированные машины и более десятка мотоциклов уничтожили Силы обороны Украины за минклу сутки на южном направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Силах обороны юга.

Боевые действия

На Новопавловском направлении противник совершил 6 атак на Привольное и Вольное Поле, Гуляйполе, Новодаровку и Новополь российские оккупанты массированно атаковали НАРами.

На Ореховском направлении наши защитники отбили 4 вражеских штурма в районе Малой Токмачки, Малых Щербаков и Степного.

На Приднепровском направлении противник совершил одну неудачную попытку штурмовых действий.

За вчера зафиксирован 271 вражеский обстрел с использованием 1100 боеприпасов.

Удары врага

За прошедшие сутки оккупанты нанесли почти 400 ударов дронами-камикадзе различных модификаций, в том числе применяли и барражирующие боеприпасы типа "Ланцет" и осуществили почти 300 сбросов с БпЛА, применив около 350 боеприпасов.

От ударов FPV страдали прифронтовые населенные пункты Николаевской, Херсонской, Запорожской и Днепропетровской областей.

Оккупационные войска нанесли 6 авиационных ударов по гражданскому населению и критической и социальной инфраструктуре, применив 8 управляемых авиабомб (КАБ) и 62 неуправляемые авиационные ракеты (НАР). В частности массированных авиационных ударов с применением КАБов подверглась Новоандреевка в Запорожской области, а неуправляемыми ракетами враг нанес удары по Новодаровке, Гуляйполю и Новополю.

Враг продолжает наносить огневое поражение из различных видов артиллерийского вооружения и РСЗО по прифронтовым территориям и населенным пунктам Николаевской, Херсонской, Запорожской областей.

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