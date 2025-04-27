На півдні за добу знищено два ворожі танки, три бойові броньовані машини і більше десятка мотоциклів, - Сили оборони

Два ворожі танки, три бойові броньовані машини і більше десятка мотоциклів знищили Сили оборони Украіни за минклу добу на південному напрямку.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Силах оборони півдня.

Бойові дії

На Новопавлівському напрямку противник здійснив 6 атак на Привільне і Вільне Поле. Гуляйполе, Новодарівку і Новопіль російські окупанти масовано атакували НАРами.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили 4 ворожі штурми в районі Малоі Токмачки, Малих Щербаків і Степового.

На Придніпровському напрямку противник здійснив одну невдалу спробу штурмових дій.

За вчора зафіксовано 271 ворожий обстріл з використанням 1100 боєприпасів.

Удари ворога

Впродовж минулої доби окупанти нанесли майже 400 ударів дронами-камікадзе різних модифікацій, зокрема застосовували і баражуючі боєприпаси типу "Ланцет" та здійснили майже 300 скидів з БпЛА, застосувавши близько 350 боєприпасів.

Від ударів FPV потерпали прифронтові населені пункти Миколаївської, Херсонської, Запорізької та Дніпропетровської областей.

Окупаційні війська завдали 6 авіаційних ударів по цивільному населенню та критичній і соціальній інфраструктурі, застосувавши 8 керованих авіабомб (КАБ) та 62 некеровані авіаційні ракети (НАР). Зокрема масованих авіаційних ударів із застосуванням КАБів зазнала Новоандріівка в Запорізкій області, а некерованими ракетами ворог завдав ударів по Новодарівці, Гуляйполю і Новополю.

Ворог продовжує завдавати вогневого ураження з різних видів артилерійського озброєння та РСЗВ по прифронтових територіях і населених пунктах Миколаївської, Херсонської, Запорізької областей.

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