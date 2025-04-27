В Белом доме сделали прогноз на следующие 100 дней Трампа, - Reuters

Президент Дональд Трамп и его администрация на этой неделе расскажут достижения первых 100 дней его пребывания в должности, а также рассмотрят следующие 100 дней, сосредоточившись на торговых сделках и мирных переговорах, сообщили официальные представители Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

На этой неделе Трамп планирует отправиться в Мичиган на митинг в честь 100-дневного рубежа. Белый дом намерен подчеркнуть его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента эффективности правительства Илона Маска по очистке федеральной бюрократии и сокращению расточительства.

Однако в то время, как чиновники Трампа восхваляют скорость и масштаб его усилий по перестройке американского общества, критики говорят, что Трамп попирает права граждан и неграждан, отчуждает союзников и угрожает превосходству США в мире.

При этом один из собеседников Reuters отметил, что у Трампа есть множество "подводных торпед", и изменения первых 100 дней будут продолжаться как "снежный ком, катящийся с горы".

Он также сказал, что администрация все еще работает над запретом на поездки для граждан из нескольких стран.

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