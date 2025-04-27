В Белом доме сделали прогноз на следующие 100 дней Трампа, - Reuters
Президент Дональд Трамп и его администрация на этой неделе расскажут достижения первых 100 дней его пребывания в должности, а также рассмотрят следующие 100 дней, сосредоточившись на торговых сделках и мирных переговорах, сообщили официальные представители Белого дома.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.
На этой неделе Трамп планирует отправиться в Мичиган на митинг в честь 100-дневного рубежа. Белый дом намерен подчеркнуть его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента эффективности правительства Илона Маска по очистке федеральной бюрократии и сокращению расточительства.
Однако в то время, как чиновники Трампа восхваляют скорость и масштаб его усилий по перестройке американского общества, критики говорят, что Трамп попирает права граждан и неграждан, отчуждает союзников и угрожает превосходству США в мире.
При этом один из собеседников Reuters отметил, что у Трампа есть множество "подводных торпед", и изменения первых 100 дней будут продолжаться как "снежный ком, катящийся с горы".
Он также сказал, что администрация все еще работает над запретом на поездки для граждан из нескольких стран.
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Краще живий президент Трамп, ніж новий президент Венс. Трамп (через хаотичність рухів) ще здатний хоч інколи рухатися в правильному напрямі. Венс, схоже ні.
як все це знайомо... déjà vu зразка 2020/21років... Але за ним настав 22-гий...
Порядна людина вже б застрелилась, а воно ще відмічати їде...
на трампа чекають позиви у суді, протести, на спроби провести черговий імпічмент.
бо, наскільки відомо, ілона не змогла зламати колегію судів, чи як там у них зветься?
на жаль, у демократів немає харизматичного лідера. навіть ніколи і не було.
ну, окрім збоченця клінтона, що грає на саксі та тикає свій стрюк у всі дірки.
Але я щас, ***, життя готов віддать
Але я щас, ***, життя готов віддать
Життя готов Життя готов Життя готов віддать
Вова, ї"аш їх, бл"ть!
З мінусів усе інше.
Тому якщо карлик поспішає, ми маємо глибоко все обдумати. Взяти паузу як мінімум до кінця першої декади травня.
Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше. А потім нанести удар у відповідь…
Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.
Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.
А 9 травня українські вісники миру - ударні дрони камікадзе мають створити справжній салютний настрій над Красною площадью.
Гулять так гулять…
ЮРИЙ СИРОТЮК
Однак у кацапів інший Правитель - Сатана, що пише - вбивайте, грабуйте та насолоджуйтесь життям.
Думаю що рпц скоро змінить методичку - кацапи мучаться не будуть
Чекісти зробили висновки і реформують рф завдяки США втягуючи її в різні економічні проекти.Проблема,чи Україна здатна з її оліархічно клановою системою реформуватися на ті виклики **********