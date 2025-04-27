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Новости 100 дней Трампа
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В Белом доме сделали прогноз на следующие 100 дней Трампа, - Reuters

трамп

Президент Дональд Трамп и его администрация на этой неделе расскажут достижения первых 100 дней его пребывания в должности, а также рассмотрят следующие 100 дней, сосредоточившись на торговых сделках и мирных переговорах, сообщили официальные представители Белого дома.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Reuters.

На этой неделе Трамп планирует отправиться в Мичиган на митинг в честь 100-дневного рубежа. Белый дом намерен подчеркнуть его экономическое видение, высылку нелегальных иммигрантов, изменения во внешней политике и работу Департамента эффективности правительства Илона Маска по очистке федеральной бюрократии и сокращению расточительства.

Однако в то время, как чиновники Трампа восхваляют скорость и масштаб его усилий по перестройке американского общества, критики говорят, что Трамп попирает права граждан и неграждан, отчуждает союзников и угрожает превосходству США в мире.

При этом один из собеседников Reuters отметил, что у Трампа есть множество "подводных торпед", и изменения первых 100 дней будут продолжаться как "снежный ком, катящийся с горы".

Он также сказал, что администрация все еще работает над запретом на поездки для граждан из нескольких стран.

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Автор: 

США (26709) Трамп Дональд (5275)


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Топ комментарии
+15
в прошлый раз, трампу пришлось взять в правительство, опытных, умных функционеров(взрослые в комнате), которые смогли остановить большинство его идиотских затей, в этот раз набрал лично преданных идиотов, ******, наркомана/олигарха, конспирологов и других отбросов "мывсепрезедентов" ... и понеслась душа в рай
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27.04.2025 11:46
+9
Трампа ковбасить не по дитячому - в демократичному світі давно таких їбанатів не було
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27.04.2025 11:46
+6
"на відзначення 100-денного рубежу"
Порядна людина вже б застрелилась, а воно ще відмічати їде...
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27.04.2025 11:46
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100 dniej krasnowa bez rojali ...,Mieloni ne widergit !
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27.04.2025 11:38 Ответить
Одного дуже відомого Краснова самі ж кацапи повісили у Лефортовській тюрмі у 1947-му році. Аґент Краснов дуже відомий? 🤔
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27.04.2025 11:50 Ответить
W krugah mawzoleja Nu O4en6 !
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27.04.2025 11:55 Ответить
Потім встановили йому памятник.
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27.04.2025 13:00 Ответить
Ну так, на Дону. Тут нічому дивуватися. Кауапи каноніжували царя Ніколая Второго, якого за масові вбивства, які він почав ще під час своєї коронації 1896 року на Ходинському полі під час роздачі халявної ковбаси загинуло 1400 кацапів і скалічіло ще 1300, а продовжив щокрема у січні 1905 року розстрілом очолюваної попом Гапоном демонстрації, яка несла царю чєлєбітную про покращення умов життя простих кацапів, коли розстріляли 1000 чєлєбітників і скалічили ще 300, а закінчив бійнею мільцонів у Першій світовій війні. Кацапи - вони такі....мазохісти!
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27.04.2025 13:50 Ответить
Наступних 100 днів для правління трампона може і не бути, завалять в Мічігані! 😁
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27.04.2025 11:43 Ответить
Будуть везти як папу : за склом)))Там лиш з гранатомета треба працювати,підствольного)
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27.04.2025 11:46 Ответить
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4#%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 Ось справжній прогноз президентства на наступні 100 днів.
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27.04.2025 11:52 Ответить
Пане, та Ви садист))) бажаєте, щоб трамбон стільки мучався?))
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27.04.2025 12:02 Ответить
Мої друзі-індуїсти сказали, що 144 роки (12*12) триває "небесне колесо", типу повний цикл, події повторюються і всьо такоє......
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27.04.2025 12:10 Ответить
Юрію, у Вас гугл перекладач з мокшанської невірно переклав моє ім'я при зверненні. Це по-перше. По-друге, що за сексизм по відношенню до жінки? Ви гей? По-третє - Ви сц@кло, що тількі жіночій пост не сподобався? І в-четверте - якщо Ви щось коментуєте за гроші - не проецируйте на іншіх, не всі, хто тут на форумах відпрацьовують свої срублі, як Ви.
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27.04.2025 13:21 Ответить
Помиляєтесь; Трампа ображають інші. Може жіноча інтуїція підкаже, для чого вони це роблять.Я на польських виданнях читав новини про Україну; ніхто не використовує таких слів, як у нас на адресу поляків і Трампа.
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27.04.2025 13:41 Ответить
Я на польських виданнях читав новини... А на парканах чи під виданнями?
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27.04.2025 14:00 Ответить
Я вище відповіла.
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27.04.2025 14:19 Ответить
До речі, того ж року (1881) завалили і раша-сцаря. А автором конструкції бімби (терміну "граната" тоді ще майже не придумали) був українець. 👍
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27.04.2025 13:30 Ответить
СВЯТІ СЛОВА !!!!!
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27.04.2025 12:41 Ответить
Ні в якому разі!
Краще живий президент Трамп, ніж новий президент Венс. Трамп (через хаотичність рухів) ще здатний хоч інколи рухатися в правильному напрямі. Венс, схоже ні.
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27.04.2025 13:42 Ответить
Венс теж не бессмертний! 😁
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27.04.2025 13:54 Ответить
Сто днів - ні*уа, наступні сто днів - велике ні*уа. Прогноз Білого дому - це не прогноз, а плани, чи вірніше - "хотєлки".
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27.04.2025 11:43 Ответить
чиновники трупа тільки й тим заклопотані, щоб вихвалятись...
як все це знайомо... déjà vu зразка 2020/21років... Але за ним настав 22-гий...
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27.04.2025 11:45 Ответить
в прошлый раз, трампу пришлось взять в правительство, опытных, умных функционеров(взрослые в комнате), которые смогли остановить большинство его идиотских затей, в этот раз набрал лично преданных идиотов, ******, наркомана/олигарха, конспирологов и других отбросов "мывсепрезедентов" ... и понеслась душа в рай
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27.04.2025 11:46 Ответить
"на відзначення 100-денного рубежу"
Порядна людина вже б застрелилась, а воно ще відмічати їде...
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27.04.2025 11:46 Ответить
Трампа ковбасить не по дитячому - в демократичному світі давно таких їбанатів не було
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27.04.2025 11:46 Ответить
тут навіть не треба бути мольфаром або дофіга політиком.
на трампа чекають позиви у суді, протести, на спроби провести черговий імпічмент.
бо, наскільки відомо, ілона не змогла зламати колегію судів, чи як там у них зветься?
на жаль, у демократів немає харизматичного лідера. навіть ніколи і не було.
ну, окрім збоченця клінтона, що грає на саксі та тикає свій стрюк у всі дірки.
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27.04.2025 11:46 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=j8ruflACXhc Я за тебе не голосував в первом турі
Але я щас, ***, життя готов віддать
Але я щас, ***, життя готов віддать
Життя готов Життя готов Життя готов віддать
Вова, ї"аш їх, бл"ть!
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27.04.2025 11:50 Ответить
Шо за х...ня????
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27.04.2025 11:55 Ответить
тицьніть на текст та оцініть жополизів лідора у реміксованій версії.
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27.04.2025 12:12 Ответить
З плюсів за 100 днів - мігрвнтм перестали стрибати через кордон практично зовсім.
З мінусів усе інше.
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27.04.2025 11:50 Ответить
А обіцянка перекинути через кордон 1.5 млн латиносів?
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27.04.2025 11:59 Ответить
жидєнько досягнень, як для фана фана трумпа,нє?
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27.04.2025 12:01 Ответить
"досягнення перших 100 днів його перебування на посаді" - Китай висадився на атолі під носом філіпінців як раз перед найбільшими маневрами Штати-Філіпіни. Ось це і є головною оцінкою правління додіка - Китай ВЖЕ послав його наФуй чим і оцінив самого додіка і його шоблу. Такого відвертого ляпаса Штати ще НІКОЛИ не отримували. Ніколи!
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27.04.2025 11:52 Ответить
Тепер путін намагається рятувати ситуацію Трампом.

Тому якщо карлик поспішає, ми маємо глибоко все обдумати. Взяти паузу як мінімум до кінця першої декади травня.

Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше. А потім нанести удар у відповідь…

Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.

Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.

А 9 травня українські вісники миру - ударні дрони камікадзе мають створити справжній салютний настрій над Красною площадью.

Гулять так гулять…
ЮРИЙ СИРОТЮК
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27.04.2025 11:54 Ответить
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27.04.2025 11:59 Ответить
Все вірно - Христос мучився та терпів - і християни повинні...
Однак у кацапів інший Правитель - Сатана, що пише - вбивайте, грабуйте та насолоджуйтесь життям.
Думаю що рпц скоро змінить методичку - кацапи мучаться не будуть
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27.04.2025 12:58 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010348691707&comment_id=Y29tbWVudDo5NTQ3NDc2MTEyMDM2NzQwXzEzODA4NjQ3MTYyNjkyNzg%3D&__cft__[0]=AZWZ1jL5RI8ylMrOlU78-j85aMSaAllRTed1J_ylkso_tFDYghPQqZVpH0QMSJibz5dNTXJCmfC0Ada38UNm_a-uquV2qQYMzJ9mm3W0ZFzn0afWc3fAhCLTOozuMRzg9OQd_-YVYrBsriRCY_09jQAoDroX1M515ayd6WSwCWrLyeZjN6nW0eTjeLZ86DpsjrfNFGVjKTfpep6-i8uXV_u5&__tn__=R-R Анатолій Арсентійович Євчук

Чекісти зробили висновки і реформують рф завдяки США втягуючи її в різні економічні проекти.Проблема,чи Україна здатна з її оліархічно клановою системою реформуватися на ті виклики **********
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27.04.2025 12:01 Ответить
Буде демонструвати зацілований анус?
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27.04.2025 12:11 Ответить
Я про торгівельні угоди і "2 мільярди щоденно"
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27.04.2025 12:16 Ответить
Мічіганці, тільки не схибте цього разу ! Цільте трішки правіше на кілька сантиметрів !
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27.04.2025 12:15 Ответить
Трам ***,где санкции на украинского ларечника-афериста,пора вводить.
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27.04.2025 12:18 Ответить
Да понятно что будет.Успешнее успешного,лучшее из прекрасного,прелестное богатое богатство!И начнут продавать в трамповском магазине кепки с надписью "TRAMP-2032".А кто не будет радоваться прекрасной успешной исключительной удаче и счастью,к тем прийдет ФБР.
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27.04.2025 12:30 Ответить
Намагатимуться переконати американців, що трампон насмоктав більше, ніж насрав.
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27.04.2025 12:52 Ответить
Чому 100 днів? Це такий страх, що далі чим на 100 днів не прогнозувати життя Трампа?
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27.04.2025 12:59 Ответить
🤡
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27.04.2025 13:16 Ответить
План матиме назву "Просрати все!"
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27.04.2025 13:21 Ответить
Прогноз чи діагноз?
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27.04.2025 14:10 Ответить
 
 