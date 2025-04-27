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Новини 100 днів Трампа
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У Білому домі зробили прогноз на наступні 100 днів Трампа, - Reuters

трамп

Президент Дональд Трамп і його адміністрація цього тижня розкажуть досягнення перших 100 днів його перебування на посаді, а також розглянуть наступні 100 днів, зосередившись на торговельних угодах і мирних переговорах, повідомили офіційні представники Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Цього тижня Трамп планує вирушити в Мічиган на мітинг на відзначення 100-денного рубежу. Білий дім має намір підкреслити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту ефективності уряду Ілона Маска з очищення федеральної бюрократії та скорочення марнотратства.

Однак у той час, як чиновники Трампа вихваляють швидкість і масштаб його зусиль із перебудови американського суспільства, критики кажуть, що Трамп зневажає права громадян і негромадян, відчужує союзників і загрожує перевазі США у світі.

При цьому один зі співрозмовників Reuters зазначив, що у Трампа є безліч "підводних торпед", і зміни перших 100 днів триватимуть як "сніжний ком, що котиться з гори".

Він також сказав, що адміністрація все ще працює над забороною на поїздки для громадян із кількох країн.

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Автор: 

США (22890) Трамп Дональд (5696)


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Топ коментарі
+11
в прошлый раз, трампу пришлось взять в правительство, опытных, умных функционеров(взрослые в комнате), которые смогли остановить большинство его идиотских затей, в этот раз набрал лично преданных идиотов, ******, наркомана/олигарха, конспирологов и других отбросов "мывсепрезедентов" ... и понеслась душа в рай
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27.04.2025 11:46
+7
Трампа ковбасить не по дитячому - в демократичному світі давно таких їбанатів не було
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27.04.2025 11:46
+4
"на відзначення 100-денного рубежу"
Порядна людина вже б застрелилась, а воно ще відмічати їде...
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27.04.2025 11:46
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100 dniej krasnowa bez rojali ...,Mieloni ne widergit !
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27.04.2025 11:38 Відповісти
Одного дуже відомого Краснова самі ж кацапи повісили у Лефортовській тюрмі у 1947-му році. Аґент Краснов дуже відомий? 🤔
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27.04.2025 11:50 Відповісти
W krugah mawzoleja Nu O4en6 !
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27.04.2025 11:55 Відповісти
Потім встановили йому памятник.
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27.04.2025 13:00 Відповісти
Наступних 100 днів для правління трампона може і не бути, завалять в Мічігані! 😁
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27.04.2025 11:43 Відповісти
Будуть везти як папу : за склом)))Там лиш з гранатомета треба працювати,підствольного)
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27.04.2025 11:46 Відповісти
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B9%D0%BC%D1%81_%D0%93%D0%B0%D1%80%D1%84%D1%96%D0%BB%D0%B4#%D0%92%D0%B1%D0%B8%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 Ось справжній прогноз президентства на наступні 100 днів.
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27.04.2025 11:52 Відповісти
Пане, та Ви садист))) бажаєте, щоб трамбон стільки мучався?))
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27.04.2025 12:02 Відповісти
Мої друзі-індуїсти сказали, що 144 роки (12*12) триває "небесне колесо", типу повний цикл, події повторюються і всьо такоє......
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27.04.2025 12:10 Відповісти
Марина, чи немає у Вас жіночої інформації, в якій валюті отримають зарплату ті, хто вічно ображає Трампа: в юанях, корейських вонях, чи іранських ріалах? Чи є у вихідні подвійна оплата, а на свята потрійна; як у Європі.
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27.04.2025 13:03 Відповісти
СВЯТІ СЛОВА !!!!!
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27.04.2025 12:41 Відповісти
Сто днів - ні*уа, наступні сто днів - велике ні*уа. Прогноз Білого дому - це не прогноз, а плани, чи вірніше - "хотєлки".
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27.04.2025 11:43 Відповісти
чиновники трупа тільки й тим заклопотані, щоб вихвалятись...
як все це знайомо... déjà vu зразка 2020/21років... Але за ним настав 22-гий...
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27.04.2025 11:45 Відповісти
в прошлый раз, трампу пришлось взять в правительство, опытных, умных функционеров(взрослые в комнате), которые смогли остановить большинство его идиотских затей, в этот раз набрал лично преданных идиотов, ******, наркомана/олигарха, конспирологов и других отбросов "мывсепрезедентов" ... и понеслась душа в рай
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27.04.2025 11:46 Відповісти
"на відзначення 100-денного рубежу"
Порядна людина вже б застрелилась, а воно ще відмічати їде...
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27.04.2025 11:46 Відповісти
Трампа ковбасить не по дитячому - в демократичному світі давно таких їбанатів не було
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27.04.2025 11:46 Відповісти
тут навіть не треба бути мольфаром або дофіга політиком.
на трампа чекають позиви у суді, протести, на спроби провести черговий імпічмент.
бо, наскільки відомо, ілона не змогла зламати колегію судів, чи як там у них зветься?
на жаль, у демократів немає харизматичного лідера. навіть ніколи і не було.
ну, окрім збоченця клінтона, що грає на саксі та тикає свій стрюк у всі дірки.
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27.04.2025 11:46 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=j8ruflACXhc Я за тебе не голосував в первом турі
Але я щас, ***, життя готов віддать
Але я щас, ***, життя готов віддать
Життя готов Життя готов Життя готов віддать
Вова, ї"аш їх, бл"ть!
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27.04.2025 11:50 Відповісти
Шо за х...ня????
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27.04.2025 11:55 Відповісти
тицьніть на текст та оцініть жополизів лідора у реміксованій версії.
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27.04.2025 12:12 Відповісти
З плюсів за 100 днів - мігрвнтм перестали стрибати через кордон практично зовсім.
З мінусів усе інше.
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27.04.2025 11:50 Відповісти
А обіцянка перекинути через кордон 1.5 млн латиносів?
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27.04.2025 11:59 Відповісти
жидєнько досягнень, як для фана фана трумпа,нє?
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27.04.2025 12:01 Відповісти
"досягнення перших 100 днів його перебування на посаді" - Китай висадився на атолі під носом філіпінців як раз перед найбільшими маневрами Штати-Філіпіни. Ось це і є головною оцінкою правління додіка - Китай ВЖЕ послав його наФуй чим і оцінив самого додіка і його шоблу. Такого відвертого ляпаса Штати ще НІКОЛИ не отримували. Ніколи!
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27.04.2025 11:52 Відповісти
Тепер путін намагається рятувати ситуацію Трампом.

Тому якщо карлик поспішає, ми маємо глибоко все обдумати. Взяти паузу як мінімум до кінця першої декади травня.

Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше. А потім нанести удар у відповідь…

Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.

Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.

А 9 травня українські вісники миру - ударні дрони камікадзе мають створити справжній салютний настрій над Красною площадью.

Гулять так гулять…
ЮРИЙ СИРОТЮК
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27.04.2025 11:54 Відповісти
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27.04.2025 11:59 Відповісти
Все вірно - Христос мучився та терпів - і християни повинні...
Однак у кацапів інший Правитель - Сатана, що пише - вбивайте, грабуйте та насолоджуйтесь життям.
Думаю що рпц скоро змінить методичку - кацапи мучаться не будуть
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27.04.2025 12:58 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100010348691707&comment_id=Y29tbWVudDo5NTQ3NDc2MTEyMDM2NzQwXzEzODA4NjQ3MTYyNjkyNzg%3D&__cft__[0]=AZWZ1jL5RI8ylMrOlU78-j85aMSaAllRTed1J_ylkso_tFDYghPQqZVpH0QMSJibz5dNTXJCmfC0Ada38UNm_a-uquV2qQYMzJ9mm3W0ZFzn0afWc3fAhCLTOozuMRzg9OQd_-YVYrBsriRCY_09jQAoDroX1M515ayd6WSwCWrLyeZjN6nW0eTjeLZ86DpsjrfNFGVjKTfpep6-i8uXV_u5&__tn__=R-R Анатолій Арсентійович Євчук

Чекісти зробили висновки і реформують рф завдяки США втягуючи її в різні економічні проекти.Проблема,чи Україна здатна з її оліархічно клановою системою реформуватися на ті виклики **********
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27.04.2025 12:01 Відповісти
Буде демонструвати зацілований анус?
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27.04.2025 12:11 Відповісти
Я про торгівельні угоди і "2 мільярди щоденно"
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27.04.2025 12:16 Відповісти
Мічіганці, тільки не схибте цього разу ! Цільте трішки правіше на кілька сантиметрів !
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27.04.2025 12:15 Відповісти
Трам ***,где санкции на украинского ларечника-афериста,пора вводить.
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27.04.2025 12:18 Відповісти
Да понятно что будет.Успешнее успешного,лучшее из прекрасного,прелестное богатое богатство!И начнут продавать в трамповском магазине кепки с надписью "TRAMP-2032".А кто не будет радоваться прекрасной успешной исключительной удаче и счастью,к тем прийдет ФБР.
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27.04.2025 12:30 Відповісти
Намагатимуться переконати американців, що трампон насмоктав більше, ніж насрав.
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27.04.2025 12:52 Відповісти
Чому 100 днів? Це такий страх, що далі чим на 100 днів не прогнозувати життя Трампа?
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27.04.2025 12:59 Відповісти
 
 