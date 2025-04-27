У Білому домі зробили прогноз на наступні 100 днів Трампа, - Reuters

Президент Дональд Трамп і його адміністрація цього тижня розкажуть досягнення перших 100 днів його перебування на посаді, а також розглянуть наступні 100 днів, зосередившись на торговельних угодах і мирних переговорах, повідомили офіційні представники Білого дому.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

Цього тижня Трамп планує вирушити в Мічиган на мітинг на відзначення 100-денного рубежу. Білий дім має намір підкреслити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту ефективності уряду Ілона Маска з очищення федеральної бюрократії та скорочення марнотратства.

Однак у той час, як чиновники Трампа вихваляють швидкість і масштаб його зусиль із перебудови американського суспільства, критики кажуть, що Трамп зневажає права громадян і негромадян, відчужує союзників і загрожує перевазі США у світі.

При цьому один зі співрозмовників Reuters зазначив, що у Трампа є безліч "підводних торпед", і зміни перших 100 днів триватимуть як "сніжний ком, що котиться з гори".

Він також сказав, що адміністрація все ще працює над забороною на поїздки для громадян із кількох країн.

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