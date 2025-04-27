У Білому домі зробили прогноз на наступні 100 днів Трампа, - Reuters
Президент Дональд Трамп і його адміністрація цього тижня розкажуть досягнення перших 100 днів його перебування на посаді, а також розглянуть наступні 100 днів, зосередившись на торговельних угодах і мирних переговорах, повідомили офіційні представники Білого дому.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
Цього тижня Трамп планує вирушити в Мічиган на мітинг на відзначення 100-денного рубежу. Білий дім має намір підкреслити його економічне бачення, висилку нелегальних іммігрантів, зміни у зовнішній політиці та роботу Департаменту ефективності уряду Ілона Маска з очищення федеральної бюрократії та скорочення марнотратства.
Однак у той час, як чиновники Трампа вихваляють швидкість і масштаб його зусиль із перебудови американського суспільства, критики кажуть, що Трамп зневажає права громадян і негромадян, відчужує союзників і загрожує перевазі США у світі.
При цьому один зі співрозмовників Reuters зазначив, що у Трампа є безліч "підводних торпед", і зміни перших 100 днів триватимуть як "сніжний ком, що котиться з гори".
Він також сказав, що адміністрація все ще працює над забороною на поїздки для громадян із кількох країн.
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як все це знайомо... déjà vu зразка 2020/21років... Але за ним настав 22-гий...
Порядна людина вже б застрелилась, а воно ще відмічати їде...
на трампа чекають позиви у суді, протести, на спроби провести черговий імпічмент.
бо, наскільки відомо, ілона не змогла зламати колегію судів, чи як там у них зветься?
на жаль, у демократів немає харизматичного лідера. навіть ніколи і не було.
ну, окрім збоченця клінтона, що грає на саксі та тикає свій стрюк у всі дірки.
Але я щас, ***, життя готов віддать
Але я щас, ***, життя готов віддать
Життя готов Життя готов Життя готов віддать
Вова, ї"аш їх, бл"ть!
З мінусів усе інше.
Тому якщо карлик поспішає, ми маємо глибоко все обдумати. Взяти паузу як мінімум до кінця першої декади травня.
Щоб показати, що цей російський «паслєдній і рєшитєльний» бой явний блеф, треба дати змогу їм атакувати якомога довше. А потім нанести удар у відповідь…
Бо після заяв Трампа, що ми теж винні у війні, нам нічого ловити на переговорах.
Всі ваньки які прийшли на нашу землю мають бути знищенні як і московська імперія.
А 9 травня українські вісники миру - ударні дрони камікадзе мають створити справжній салютний настрій над Красною площадью.
Гулять так гулять…
ЮРИЙ СИРОТЮК
Однак у кацапів інший Правитель - Сатана, що пише - вбивайте, грабуйте та насолоджуйтесь життям.
Думаю що рпц скоро змінить методичку - кацапи мучаться не будуть
Чекісти зробили висновки і реформують рф завдяки США втягуючи її в різні економічні проекти.Проблема,чи Україна здатна з її оліархічно клановою системою реформуватися на ті виклики **********