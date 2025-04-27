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Зеленский после доклада Сырского: На многих направлениях фронта ситуация остается сложной, оккупанты продолжают попытки наступлений

Зеленский заслушал доклад Сырского

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте. По словам главы государства, на многих направлениях ситуация остается сложной.

Об этом президент сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже только на середину этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений. Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине стойкость", - рассказал глава государства.

Дополняется...

Автор: 

Зеленский Владимир (20409) боевые действия (4071) Александр Сырский (591)


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Топ комментарии
+12
Верховна Гнида - капітан очевидність
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27.04.2025 16:24
+11
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27.04.2025 16:41
+7
Творожнікова під трибунал. Разом з клованом.
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27.04.2025 16:31
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Верховна Гнида - капітан очевидність
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27.04.2025 16:24 Ответить
Творожнікова під трибунал. Разом з клованом.
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27.04.2025 16:31 Ответить
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27.04.2025 16:41 Ответить
Лисиця🇺🇦Кіцуне
@lisitcya
·
26 квіт.
В стрічці зʼявився твіт Радіобая, де він пишається криворізькою дипломатією.
Пише, що зараз краще, ніж було при мінських.
Просто розриває від такого.
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27.04.2025 16:42 Ответить
та звісно, коли катаєш по світу, свою лядь зе!скумбрію, не до якоїсь там війни.
фотосесії, шопінг, оплески сраколізів.
генерал на ставкє чєгоізолітє, шо у нас там, як ситуація? я, послухаю.
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27.04.2025 16:43 Ответить
Квартал Україна і вава у головній ролі - це наша реальність
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27.04.2025 17:04 Ответить
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27.04.2025 17:29 Ответить
на всех направлениях обосрались
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27.04.2025 17:33 Ответить
Зробили всіх разом.
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27.04.2025 17:55 Ответить
Стратегія Просирського та Буонопартія воювати мобілізованою піхотою в окопах з гівна та палок так собі ідея. Де балістичні ракети по Москві? В дупі Ермака?
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27.04.2025 17:55 Ответить
Зелю та сирського на гілляку!
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27.04.2025 18:05 Ответить
А що, потужні плани перемоги та миру не спрацювали? А ті, майже три десятки "безпекових угод", які ти підписало минулого року, вже задіяв? Теж не спрацювали? А що так? А повернутися до "Мінського договорняку" пробував? Чи трампон та кремляді проти, а в самого член тільки на піваніну стоїть, а "залізні яйця" то тільки акомпонимент грі на тій піваніні?

До речі: а чого ти згадав підписане при Пороху невизнання Криму московитським, але змовчав про підписану тобою "безпекову угоду", коли звертався до трампона? Якщо вже бикувати, то по повній! Чи сцикотно, бо може доведеться ховатися від власного народу десь (може й в США)? Так там тебе роздінуть як Пашу Лазаренка, а потім можуть ще й екстрадувати до України, якщо буде такий запит...

Єдине, що береже тобі життя і свободу - це продовження війни. І дєрьмак це розуміє (бо втрачаючи тебе він втрачає владу і все інше). Тому ви будете триматись за владу стільки, скільки вистачить сил і засобів, порушуючи всі закони, які заважають царювати, і знищуючи тих, хто може вам протистояти.
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27.04.2025 18:26 Ответить
Після Сум, Харкова, Києва і багатьох інших міст ситуація здається вкрай небезпечною, а не складною. Як можна сирському вірити, якщо за 1,5 року жодного успіху у нього не було. Залужного зняв, а цього тримає невідомо за які заслуги.
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27.04.2025 18:29 Ответить
 
 