Зеленский после доклада Сырского: На многих направлениях фронта ситуация остается сложной, оккупанты продолжают попытки наступлений

Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте. По словам главы государства, на многих направлениях ситуация остается сложной.

Об этом президент сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.

"Уже только на середину этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений. Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине стойкость", - рассказал глава государства.

Дополняется...