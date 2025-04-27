Зеленский после доклада Сырского: На многих направлениях фронта ситуация остается сложной, оккупанты продолжают попытки наступлений
Президент Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сирского о ситуации на фронте. По словам главы государства, на многих направлениях ситуация остается сложной.
Об этом президент сообщил в телеграм, информирует Цензор.НЕТ.
"Уже только на середину этого дня состоялось почти 70 российских штурмов наших позиций. Бои продолжаются. Оккупант продолжает попытки наступлений. Я благодарен каждой бригаде, всем нашим воинам, которые защищают украинские позиции и демонстрируют столь необходимую Украине стойкость", - рассказал глава государства.
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@lisitcya
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26 квіт.
В стрічці зʼявився твіт Радіобая, де він пишається криворізькою дипломатією.
Пише, що зараз краще, ніж було при мінських.
Просто розриває від такого.
фотосесії, шопінг, оплески сраколізів.
генерал на ставкє чєгоізолітє, шо у нас там, як ситуація? я, послухаю.
До речі: а чого ти згадав підписане при Пороху невизнання Криму московитським, але змовчав про підписану тобою "безпекову угоду", коли звертався до трампона? Якщо вже бикувати, то по повній! Чи сцикотно, бо може доведеться ховатися від власного народу десь (може й в США)? Так там тебе роздінуть як Пашу Лазаренка, а потім можуть ще й екстрадувати до України, якщо буде такий запит...
Єдине, що береже тобі життя і свободу - це продовження війни. І дєрьмак це розуміє (бо втрачаючи тебе він втрачає владу і все інше). Тому ви будете триматись за владу стільки, скільки вистачить сил і засобів, порушуючи всі закони, які заважають царювати, і знищуючи тих, хто може вам протистояти.