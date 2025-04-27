Зеленський після доповіді Сирського: На багатьох напрямках фронту ситуація залишається складною, окупанти продовжують спроби наступів

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами глави держави, на багатьох напрямках ситуація залишається складною.

Про це президент повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість", - розповів очільник держави.

Як розповів президент, найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.

"Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей", - додав Зеленський.

Окрім цього, глава держави зауважив, що ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо.

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"Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях. Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня. Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною", - заявив президент.

Також у своїй заяві Зеленський висловив особливу подяку 3-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України, яка відзначилася на Покровському напрямку, та 59-й окремій штурмовій бригаді Сил безпілотних систем. Також відзначено дії 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 47-ї окремої механізованої бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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