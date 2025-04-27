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Новини Зеленський про ситуацію на фронті
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Зеленський після доповіді Сирського: На багатьох напрямках фронту ситуація залишається складною, окупанти продовжують спроби наступів

Зеленський заслухав доповідь Сирського

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського щодо ситуації на фронті. За словами глави держави, на багатьох напрямках ситуація залишається складною.

Про це президент повідомив у телеграм, інформує Цензор.НЕТ.

"Вже тільки на середину цього дня відбулось майже 70 російських штурмів наших позицій. Бої тривають. Окупант продовжує спроби наступів. Я вдячний кожній бригаді, усім нашим воїнам, які захищають українські позиції та демонструють таку необхідну Україні стійкість", - розповів очільник держави.

Як розповів президент, найбільше боїв на Покровському, Краматорському, Лиманському та Курському напрямках.

"Наші військові продовжують активні захисні дії на території визначених районів Курської та Бєлгородської областей", - додав Зеленський.

Окрім цього, глава держави зауважив, що ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо.

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"Україна продовжує захищати свою незалежність і землю в боях. Ситуація на фронті та реальна активність російської армії доводять, що наявного тиску світу на Росію заради завершення цієї війни недостатньо. Скоро буде вже пів сотні днів, як РФ ігнорує пропозицію Сполучених Штатів щодо повного й безумовного припинення вогню. Україна прийняла цю пропозицію ще 11 березня. Потрібен більш відчутний тиск на Росію, щоб дати більше можливостей реальній дипломатії. Дякую всім у світі, хто з Україною", - заявив президент.

Також у своїй заяві Зеленський висловив особливу подяку 3-й бригаді оперативного призначення Національної гвардії України, яка відзначилася на Покровському напрямку, та 59-й окремій штурмовій бригаді Сил безпілотних систем. Також відзначено дії 225-го та 425-го окремих штурмових полків, 47-ї окремої механізованої бригади та 95-ї окремої десантно-штурмової бригади.

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Автор: 

Зеленський Володимир (23876) бойові дії (3825) Сирський Олександр (613)


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Топ коментарі
+7
Верховна Гнида - капітан очевидність
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27.04.2025 16:24
+7
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27.04.2025 16:41
+6
Творожнікова під трибунал. Разом з клованом.
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27.04.2025 16:31
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Верховна Гнида - капітан очевидність
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27.04.2025 16:24 Відповісти
Творожнікова під трибунал. Разом з клованом.
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27.04.2025 16:31 Відповісти
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27.04.2025 16:41 Відповісти
Лисиця🇺🇦Кіцуне
@lisitcya
·
26 квіт.
В стрічці зʼявився твіт Радіобая, де він пишається криворізькою дипломатією.
Пише, що зараз краще, ніж було при мінських.
Просто розриває від такого.
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27.04.2025 16:42 Відповісти
та звісно, коли катаєш по світу, свою лядь зе!скумбрію, не до якоїсь там війни.
фотосесії, шопінг, оплески сраколізів.
генерал на ставкє чєгоізолітє, шо у нас там, як ситуація? я, послухаю.
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27.04.2025 16:43 Відповісти
Квартал Україна і вава у головній ролі - це наша реальність
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27.04.2025 17:04 Відповісти
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27.04.2025 17:29 Відповісти
на всех направлениях обосрались
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27.04.2025 17:33 Відповісти
Зробили всіх разом.
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27.04.2025 17:55 Відповісти
Стратегія Просирського та Буонопартія воювати мобілізованою піхотою в окопах з гівна та палок так собі ідея. Де балістичні ракети по Москві? В дупі Ермака?
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27.04.2025 17:55 Відповісти
Зелю та сирського на гілляку!
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27.04.2025 18:05 Відповісти
А що, потужні плани перемоги та миру не спрацювали? А ті, майже три десятки "безпекових угод", які ти підписало минулого року, вже задіяв? Теж не спрацювали? А що так? А повернутися до "Мінського договорняку" пробував? Чи трампон та кремляді проти, а в самого член тільки на піваніну стоїть, а "залізні яйця" то тільки акомпонимент грі на тій піваніні?

До речі: а чого ти згадав підписане при Пороху невизнання Криму московитським, але змовчав про підписану тобою "безпекову угоду", коли звертався до трампона? Якщо вже бикувати, то по повній! Чи сцикотно, бо може доведеться ховатися від власного народу десь (може й в США)? Так там тебе роздінуть як Пашу Лазаренка, а потім можуть ще й екстрадувати до України, якщо буде такий запит...

Єдине, що береже тобі життя і свободу - це продовження війни. І дєрьмак це розуміє (бо втрачаючи тебе він втрачає владу і все інше). Тому ви будете триматись за владу стільки, скільки вистачить сил і засобів, порушуючи всі закони, які заважають царювати, і знищуючи тих, хто може вам протистояти.
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27.04.2025 18:26 Відповісти
Після Сум, Харкова, Києва і багатьох інших міст ситуація здається вкрай небезпечною, а не складною. Як можна сирському вірити, якщо за 1,5 року жодного успіху у нього не було. Залужного зняв, а цього тримає невідомо за які заслуги.
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27.04.2025 18:29 Відповісти
 
 