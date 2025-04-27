Взрыв в иранском порту: число погибших возросло до 28, около тысячи раненых, пожар до сих пор продолжается

Количество погибших в результате мощного взрыва в крупнейшем коммерческом порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас возросло до 28. Около тысячи человек получили ранения. Пожар до сих пор тушат.

Об этом сообщает агентство AP, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пожар в порту еще продолжается.

Из-за дыма от пожара власти Ирана закрыли школы и предприятия, расположенные неподалеку от порта.

Иранское государственное телевидение заявило, что предварительные расследования указывают на "халатность в хранении легковоспламеняющихся материалов на объекте".

Напомним, что взрыв в иранском порту прогремел утром в субботу, 26 апреля. Сильная взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров. Местное издание Fars News сообщает, что взрыв было слышно за 26 километров от эпицентра.

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