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Новости Взрыв в порту Ирана
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Взрыв в иранском порту: число погибших возросло до 28, около тысячи раненых, пожар до сих пор продолжается

Взрыв в порту Ирана

Количество погибших в результате мощного взрыва в крупнейшем коммерческом порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас возросло до 28. Около тысячи человек получили ранения. Пожар до сих пор тушат.

Об этом сообщает агентство AP, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что пожар в порту еще продолжается.

Из-за дыма от пожара власти Ирана закрыли школы и предприятия, расположенные неподалеку от порта.

Иранское государственное телевидение заявило, что предварительные расследования указывают на "халатность в хранении легковоспламеняющихся материалов на объекте".

Напомним, что взрыв в иранском порту прогремел утром в субботу, 26 апреля. Сильная взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров. Местное издание Fars News сообщает, что взрыв было слышно за 26 километров от эпицентра.

Читайте также: Взрыв в порту Ирана: 8 погибших и более 750 пострадавших

Автор: 

взрыв (6752) Иран (1796) порт (734)


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Топ комментарии
+30
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27.04.2025 17:43
+13
Гуманітарка детонує, кацапам та іншим терористам мала їхати
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27.04.2025 17:46
+13
А наших з боїнга не жалко? Ці козломорді щей на нас в суд подали
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27.04.2025 18:01
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Якісний полтавський підпал
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27.04.2025 17:40 Ответить
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27.04.2025 17:43 Ответить
Гуманітарка детонує, кацапам та іншим терористам мала їхати
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27.04.2025 17:46 Ответить
В порту якраз перебував китайський корабель з вантажем перхлорату амонію.
Застосовується у складі твердих ракетних палив та у складівибухових речовин. https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B1%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B2%D1%96_%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B8
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27.04.2025 19:04 Ответить
В Шахід прилетів "shahed"
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27.04.2025 17:47 Ответить
Непоганий "несчастный" випадок...
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27.04.2025 17:47 Ответить
оця клята бейрутська селітра, чи що там?
корейський уран?
кацапське гімно?
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27.04.2025 17:48 Ответить
Хто сіє вітер-пожинатиме бурю...
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27.04.2025 17:48 Ответить
У нас кажуть трішки не так: "Не засівай вітер - жнивам не зрадієш..."
Аятолли багато років "сіяли вітер між собою та сусідами... Тепер починаються "жнива"...
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27.04.2025 17:58 Ответить
Людей шкода, якщо там були ....
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27.04.2025 17:54 Ответить
яких людей тебе шкода? звідки там люди?
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27.04.2025 17:55 Ответить
А наших з боїнга не жалко? Ці козломорді щей на нас в суд подали
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27.04.2025 18:01 Ответить
А кацапів тобі теж шкода?
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27.04.2025 18:02 Ответить
Там не було людей - там були іранці .
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27.04.2025 18:23 Ответить
Правильний контейнер ізраільтяни прислали
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27.04.2025 17:59 Ответить
З пейджерами?
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27.04.2025 18:03 Ответить
Вот що "карма" неминуча робить, це вам, цибуліноголові, за "шахеди".
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27.04.2025 18:07 Ответить
Яка сумна новина
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27.04.2025 18:08 Ответить
А сандалі високо літали? А рушники з головами?
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27.04.2025 18:11 Ответить
Коли китайці постачають умовне "ракетне паливо" іранським аятоллам під виглядом цивільного вантажу - то потім доводиться бігати і суєтиться ....
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27.04.2025 18:23 Ответить
Эх раз, да еще раз да еще много-много много раз.

Так би на параші.
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27.04.2025 18:26 Ответить
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27.04.2025 18:35 Ответить
Цапня вчудила і зараз переведе стрілки на українців
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27.04.2025 18:44 Ответить
амне по барабану где что лишь би НАШИ дети вернулись
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27.04.2025 18:45 Ответить
здетонували склади з дитячим харчуванням
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27.04.2025 18:54 Ответить
 
 