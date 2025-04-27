Взрыв в порту Ирана: 8 погибших и более 750 пострадавших

Количество раненых в результате взрыва в крупнейшем коммерческом порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас возросло до более 750, также по меньшей мере 8 человек погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщает Al Jazeera.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что таможенная администрация Ирана назвала причиной взрыва "запасы опасных товаров и химических материалов, хранящихся в районе порта", не уточняя подробностей.

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Национальная иранская компания по переработке и распределению нефтепродуктов обнародовала заявление о том, что нефтяные объекты в этом районе не пострадали от взрыва.

Министр внутренних дел Эскандар Момени заявил, что вертолеты сбросили воду на пожар через несколько часов после первого взрыва.

"Все ресурсы из других городов и Тегерана были направлены... И мы надеемся, что сможем потушить пожар в течение ближайших часов", - заявил министр внутренних дел.

В кризисной организации провинции Гормозган сообщили, что пострадавших доставили в медицинские учреждения.

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Что предшествовало

Взрыв прогремел утром в субботу, 26 апреля. Сильная взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров. Местное издание Fars News сообщает, что взрыв был слышен за 26 километров от эпицентра.