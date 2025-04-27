Взрыв в порту Ирана: 8 погибших и более 750 пострадавших
Количество раненых в результате взрыва в крупнейшем коммерческом порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас возросло до более 750, также по меньшей мере 8 человек погибли.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщает Al Jazeera.
Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что таможенная администрация Ирана назвала причиной взрыва "запасы опасных товаров и химических материалов, хранящихся в районе порта", не уточняя подробностей.
Национальная иранская компания по переработке и распределению нефтепродуктов обнародовала заявление о том, что нефтяные объекты в этом районе не пострадали от взрыва.
Министр внутренних дел Эскандар Момени заявил, что вертолеты сбросили воду на пожар через несколько часов после первого взрыва.
"Все ресурсы из других городов и Тегерана были направлены... И мы надеемся, что сможем потушить пожар в течение ближайших часов", - заявил министр внутренних дел.
В кризисной организации провинции Гормозган сообщили, что пострадавших доставили в медицинские учреждения.
Что предшествовало
Взрыв прогремел утром в субботу, 26 апреля. Сильная взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров. Местное издание Fars News сообщает, что взрыв был слышен за 26 километров от эпицентра.
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https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Помните, я писал, что в Иране есть четыре объекта (вообще не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно просто уничтожить иранскую экономику?
Один из них - порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через
Теперь вопрос, а что таки рвануло? Оранжевый дым говорит о том, что это могла быть азотная кислота. Ее применяют, в том числе, как окислитель ракетного топлива.
Накануне в порт пришло судно из Китая с грузом перхлората аммония (аммониевая соль хлорной кислоты). Не горит, но сильно взрывается, давая все тот же оранжевый дым. Судно было подсанкционное, груз, разумеется, тоже.
Предполагать можно все, что угодно. И сварочные работы и курение, там, где еще не попало и диверсию. В Штатах в 88 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Долбануло так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Исключать работу одного известного учреждения, чье название так и переводится с иврита, тоже я бы не стал.
В любом случае, иранцы лишились большого количества важного компонента и это для нас хорошо.
Тому вибухівка на основі ПА використовується або терористами або туземними режимами, якім ***** на своїх громадян.
кацапи прислали
Слава СОУ! Слава Цахалу!
Порт в Бендер-Аббасе горит, пожар усиливается. Идет эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 км. Горит что-то ужасно ядовитое, из-за чего меры безопасности предпринимаются почти, как при химической атаке. Своими силами потушить не могут, придется ждать, пока само не выгорит.
Если порт сгорит, а я глянул на гугле - там все очень плотно, то у Ирана начнутся большие проблемы. Порт, конкретно этот терминал, переваривал 80 процентов всех контейнеров, поступающих в Иран.
Пока ясно, что загорелось уже на земле, что-то возле контейнеров. Почему хранили окислитель или какой-то похожий компонент ракетного топлива в гражданском порту - вопрос, я полагаю, излишний. Прятали среди обычных грузов.
Зараз основна версія - китайська (комуняцька) хімія для виробництва ракетного палива.
Звичайно що мирняк дуже помтраждає
Їзраїль не дрімає. Слава йому!!
😂
Згадайте недавній вибух кацапської селітри в порту Бейрута. Там ця селітра в якості добрива роками лежала і раптом величезний БАДАБУМ!