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Новости Взрыв в порту Ирана
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Взрыв в порту Ирана: 8 погибших и более 750 пострадавших

порт,іран

Количество раненых в результате взрыва в крупнейшем коммерческом порту Шахид Раджаи в южном иранском городе Бандар-Аббас возросло до более 750, также по меньшей мере 8 человек погибли.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на hromadske, об этом сообщает Al Jazeera.

Государственное информационное агентство IRNA сообщило, что таможенная администрация Ирана назвала причиной взрыва "запасы опасных товаров и химических материалов, хранящихся в районе порта", не уточняя подробностей.

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Национальная иранская компания по переработке и распределению нефтепродуктов обнародовала заявление о том, что нефтяные объекты в этом районе не пострадали от взрыва.

Министр внутренних дел Эскандар Момени заявил, что вертолеты сбросили воду на пожар через несколько часов после первого взрыва.

"Все ресурсы из других городов и Тегерана были направлены... И мы надеемся, что сможем потушить пожар в течение ближайших часов", - заявил министр внутренних дел.

В кризисной организации провинции Гормозган сообщили, что пострадавших доставили в медицинские учреждения.

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Что предшествовало

Взрыв прогремел утром в субботу, 26 апреля. Сильная взрывная волна выбила окна в радиусе нескольких километров. Местное издание Fars News сообщает, что взрыв был слышен за 26 километров от эпицентра.

Автор: 

взрыв (6752) Иран (1796) порт (734)


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Топ комментарии
+22
Амери можуть , коли захочуть ...
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Помните, я писал, что в Иране есть четыре объекта (вообще не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно просто уничтожить иранскую экономику?

Один из них - порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через
Теперь вопрос, а что таки рвануло? Оранжевый дым говорит о том, что это могла быть азотная кислота. Ее применяют, в том числе, как окислитель ракетного топлива.

Накануне в порт пришло судно из Китая с грузом перхлората аммония (аммониевая соль хлорной кислоты). Не горит, но сильно взрывается, давая все тот же оранжевый дым. Судно было подсанкционное, груз, разумеется, тоже.

Предполагать можно все, что угодно. И сварочные работы и курение, там, где еще не попало и диверсию. В Штатах в 88 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Долбануло так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Исключать работу одного известного учреждения, чье название так и переводится с иврита, тоже я бы не стал.

В любом случае, иранцы лишились большого количества важного компонента и это для нас хорошо.
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26.04.2025 23:20
+18
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Порт в Бендер-Аббасе горит, пожар усиливается. Идет эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 км. Горит что-то ужасно ядовитое, из-за чего меры безопасности предпринимаются почти, как при химической атаке. Своими силами потушить не могут, придется ждать, пока само не выгорит.

Если порт сгорит, а я глянул на гугле - там все очень плотно, то у Ирана начнутся большие проблемы. Порт, конкретно этот терминал, переваривал 80 процентов всех контейнеров, поступающих в Иран.

Пока ясно, что загорелось уже на земле, что-то возле контейнеров. Почему хранили окислитель или какой-то похожий компонент ракетного топлива в гражданском порту - вопрос, я полагаю, излишний. Прятали среди обычных грузов.
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26.04.2025 23:51
+17
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26.04.2025 23:33
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Правила форума Совет форумчан
Порт Шахід Раджаї є ************* контейнерним терміналом Ірану. Він обробляє понад третину морської торгівлі країни, підтримуючи торговельні зв'язки з 80 портами світу та 21 судноплавною компанією, нагадує dpa.
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26.04.2025 23:15 Ответить
В Управлінні кризових ситуацій провінції Хормозган заявили, що вибухнули контейнери.
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26.04.2025 23:20 Ответить
Пейджери
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27.04.2025 08:39 Ответить
А щодо зниклих безвісти? Невідома кількість?
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26.04.2025 23:16 Ответить
какаяразніца?
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26.04.2025 23:36 Ответить
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26.04.2025 23:20 Ответить
Амери можуть , коли захочуть ...
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Помните, я писал, что в Иране есть четыре объекта (вообще не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно просто уничтожить иранскую экономику?

Один из них - порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через
Теперь вопрос, а что таки рвануло? Оранжевый дым говорит о том, что это могла быть азотная кислота. Ее применяют, в том числе, как окислитель ракетного топлива.

Накануне в порт пришло судно из Китая с грузом перхлората аммония (аммониевая соль хлорной кислоты). Не горит, но сильно взрывается, давая все тот же оранжевый дым. Судно было подсанкционное, груз, разумеется, тоже.

Предполагать можно все, что угодно. И сварочные работы и курение, там, где еще не попало и диверсию. В Штатах в 88 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Долбануло так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Исключать работу одного известного учреждения, чье название так и переводится с иврита, тоже я бы не стал.

В любом случае, иранцы лишились большого количества важного компонента и это для нас хорошо.
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26.04.2025 23:20 Ответить
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26.04.2025 23:32 Ответить
А мож то й не амери.... 😁🇮🇱
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26.04.2025 23:44 Ответить
Мавпі просто хтось дав гранати новоі системи і забули сказати, що техніка безпеки теж нової системи)
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26.04.2025 23:48 Ответить
перхлорат аммонію досить чутливий до ударів чи тертя, тому такий результат при великі кількості перхлорату амонію не викликає подиву. У розвинених країнах його вже давно не використовують в якості компонента військових ВР саме через високу небезпеку у користуванні. Раніше у Європі такі суміші на основі ПА з додаванням до 50% дінітротолуолу та нітрату натрія називались шеддітами. У совку був аналог - амоналнітріт (до ПА додавали 10% суміші вазеліну, парафіну і каніфолі). В Італії, Франції таку вибухівку виробляли під назвою пераммон та бластін. В Японії вибухівку на основі ПА називали карлітами. У військовій справі після ПСВ її перестали використовувати через небезпеку. Навіть у совку амоналнітріт у гірничій справі після другої світової перестали викорстовувати через небезпеку.
Тому вибухівка на основі ПА використовується або терористами або туземними режимами, якім ***** на своїх громадян.
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27.04.2025 01:14 Ответить
Це основа ********* твердого ракетного палива 75%, іншого поки не вигадали..на основі порохів ракет вже нема
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27.04.2025 08:20 Ответить
Може і ізраїльтани побешкетували в порту! 😁
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27.04.2025 11:04 Ответить
рязанський цукор
кацапи прислали
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26.04.2025 23:25 Ответить
Аллах гневается
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26.04.2025 23:31 Ответить
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26.04.2025 23:33 Ответить
😂👍
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26.04.2025 23:49 Ответить
Насрати взагалі на чалматих. Тобто навпаки-якщо вони всі здохнуть, Україні тільки краще буде!
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26.04.2025 23:36 Ответить
Якраз тут Ізраїльский фронт працює на нашу користь.
Слава СОУ! Слава Цахалу!
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27.04.2025 00:02 Ответить
Ізраїльский фронт працює виключно на власну користь.
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27.04.2025 00:35 Ответить
Цілі наші співпадають
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27.04.2025 08:41 Ответить
Лучше бы в полет оправился недавно построенный иранский "дрононосец". Ну что есть.
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26.04.2025 23:42 Ответить
іранці, це мавпи з гранатами.
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26.04.2025 23:46 Ответить
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Порт в Бендер-Аббасе горит, пожар усиливается. Идет эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 км. Горит что-то ужасно ядовитое, из-за чего меры безопасности предпринимаются почти, как при химической атаке. Своими силами потушить не могут, придется ждать, пока само не выгорит.

Если порт сгорит, а я глянул на гугле - там все очень плотно, то у Ирана начнутся большие проблемы. Порт, конкретно этот терминал, переваривал 80 процентов всех контейнеров, поступающих в Иран.

Пока ясно, что загорелось уже на земле, что-то возле контейнеров. Почему хранили окислитель или какой-то похожий компонент ракетного топлива в гражданском порту - вопрос, я полагаю, излишний. Прятали среди обычных грузов.
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26.04.2025 23:51 Ответить
Вони так завжди роблять. Близнюки мордора.
Зараз основна версія - китайська (комуняцька) хімія для виробництва ракетного палива.
Звичайно що мирняк дуже помтраждає
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27.04.2025 00:01 Ответить
З комуняцької кнр прийшов хімічний вантаж - сировина для ракетного палива.
Їзраїль не дрімає. Слава йому!!
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27.04.2025 00:00 Ответить
Найсмішніше у всій цій історії, що сьогодні (!) відбувся черговий раунд перемовин між іраном і США.

😂
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27.04.2025 00:05 Ответить
Пейджерів вам побільше!! Так щоб рушники з "голів" тугодумних ваших позлітали!!! 🙏📟📟📟📟
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27.04.2025 00:05 Ответить
То розвантажувався контейнеровоз з пейджерами з Будапешта... 😂🤣
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27.04.2025 00:07 Ответить
Не с этого ли порта отправлялись первые Шахеды в рф, которые теперь русня сама делает... как бы там ни было, поделом им.
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27.04.2025 02:07 Ответить
Ні не з цього 100%...мопеди йдуть через каспій
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27.04.2025 08:22 Ответить
Напевно шахед прилетів
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27.04.2025 05:28 Ответить
Напевно сигарети без фільтра курили
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27.04.2025 06:42 Ответить
"Моссад" знає свою справу
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27.04.2025 08:28 Ответить
Бабахнути могло і без Моссаду.
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27.04.2025 10:08 Ответить
А могло і не бабахнути без "моссаду", бо США ведуть перемовини і не будуть робити такі кроки самі, а Іран все зрозуміє правильно.
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27.04.2025 10:34 Ответить
Якщо нітрат амонію зберігався в великій кількості в одному місці без належного поводження з ним ( навіть в мішках) вибух все рівно ,рано, чи пізніше, стався б.
Згадайте недавній вибух кацапської селітри в порту Бейрута. Там ця селітра в якості добрива роками лежала і раптом величезний БАДАБУМ!
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27.04.2025 10:06 Ответить
Велика занепокоєність, що лише один порт.
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27.04.2025 10:35 Ответить
 
 