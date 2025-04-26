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Новини Вибух у порту Ірану
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Вибух у порту Ірану: 8 загиблих та понад 750 постраждалих

порт,іран

Кількість поранених унаслідок вибуху в найбільшому комерційному порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас зросла до понад 750, також щонайменше 8 людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляє Al Jazeera.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що митна адміністрація Ірану назвала причиною вибуху "запаси небезпечних товарів і хімічних матеріалів, що зберігаються в районі порту", ​​не уточнюючи подробиць.

Також читайте: Іран і США провели в Омані третій раунд ядерних переговорів

Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафтопродуктів оприлюднила заяву про те, що нафтові об'єкти в цьому районі не постраждали від вибуху.

Міністр внутрішніх справ Ескандар Момені заявив, що гелікоптери скинули воду на пожежу через кілька годин після першого вибуху.

"Усі ресурси з інших міст і Тегерана були спрямовані... І ми сподіваємося, що зможемо загасити пожежу впродовж найближчих годин", - заявив міністр внутрішніх справ.

У кризовій організації провінції Гормозган повідомили, що постраждалих доставили до медичних установ.

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Що передувало

Вибух пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання Fars News повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру.

Автор: 

вибух (4464) Іран (2032) порт (2046)


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Топ коментарі
+7
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26.04.2025 23:33
+5
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26.04.2025 23:20
+5
Амери можуть , коли захочуть ...
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Помните, я писал, что в Иране есть четыре объекта (вообще не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно просто уничтожить иранскую экономику?

Один из них - порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через
Теперь вопрос, а что таки рвануло? Оранжевый дым говорит о том, что это могла быть азотная кислота. Ее применяют, в том числе, как окислитель ракетного топлива.

Накануне в порт пришло судно из Китая с грузом перхлората аммония (аммониевая соль хлорной кислоты). Не горит, но сильно взрывается, давая все тот же оранжевый дым. Судно было подсанкционное, груз, разумеется, тоже.

Предполагать можно все, что угодно. И сварочные работы и курение, там, где еще не попало и диверсию. В Штатах в 88 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Долбануло так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Исключать работу одного известного учреждения, чье название так и переводится с иврита, тоже я бы не стал.

В любом случае, иранцы лишились большого количества важного компонента и это для нас хорошо.
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26.04.2025 23:20
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Порт Шахід Раджаї є ************* контейнерним терміналом Ірану. Він обробляє понад третину морської торгівлі країни, підтримуючи торговельні зв'язки з 80 портами світу та 21 судноплавною компанією, нагадує dpa.
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26.04.2025 23:15 Відповісти
В Управлінні кризових ситуацій провінції Хормозган заявили, що вибухнули контейнери.
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26.04.2025 23:20 Відповісти
А щодо зниклих безвісти? Невідома кількість?
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26.04.2025 23:16 Відповісти
какаяразніца?
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26.04.2025 23:36 Відповісти
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26.04.2025 23:20 Відповісти
Амери можуть , коли захочуть ...
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Помните, я писал, что в Иране есть четыре объекта (вообще не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно просто уничтожить иранскую экономику?

Один из них - порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через
Теперь вопрос, а что таки рвануло? Оранжевый дым говорит о том, что это могла быть азотная кислота. Ее применяют, в том числе, как окислитель ракетного топлива.

Накануне в порт пришло судно из Китая с грузом перхлората аммония (аммониевая соль хлорной кислоты). Не горит, но сильно взрывается, давая все тот же оранжевый дым. Судно было подсанкционное, груз, разумеется, тоже.

Предполагать можно все, что угодно. И сварочные работы и курение, там, где еще не попало и диверсию. В Штатах в 88 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Долбануло так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Исключать работу одного известного учреждения, чье название так и переводится с иврита, тоже я бы не стал.

В любом случае, иранцы лишились большого количества важного компонента и это для нас хорошо.
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26.04.2025 23:20 Відповісти
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26.04.2025 23:32 Відповісти
А мож то й не амери.... 😁🇮🇱
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26.04.2025 23:44 Відповісти
Мавпі просто хтось дав гранати новоі системи і забули сказати, що техніка безпеки теж нової системи)
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26.04.2025 23:48 Відповісти
рязанський цукор
кацапи прислали
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26.04.2025 23:25 Відповісти
Аллах гневается
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26.04.2025 23:31 Відповісти
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26.04.2025 23:33 Відповісти
😂👍
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26.04.2025 23:49 Відповісти
Насрати взагалі на чалматих. Тобто навпаки-якщо вони всі здохнуть, Україні тільки краще буде!
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26.04.2025 23:36 Відповісти
Якраз тут Ізраїльский фронт працює на нашу користь.
Слава СОУ! Слава Цахалу!
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27.04.2025 00:02 Відповісти
Ізраїльский фронт працює виключно на власну користь.
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27.04.2025 00:35 Відповісти
Лучше бы в полет оправился недавно построенный иранский "дрононосец". Ну что есть.
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26.04.2025 23:42 Відповісти
іранці, це мавпи з гранатами.
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26.04.2025 23:46 Відповісти
https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер

Порт в Бендер-Аббасе горит, пожар усиливается. Идет эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 км. Горит что-то ужасно ядовитое, из-за чего меры безопасности предпринимаются почти, как при химической атаке. Своими силами потушить не могут, придется ждать, пока само не выгорит.

Если порт сгорит, а я глянул на гугле - там все очень плотно, то у Ирана начнутся большие проблемы. Порт, конкретно этот терминал, переваривал 80 процентов всех контейнеров, поступающих в Иран.

Пока ясно, что загорелось уже на земле, что-то возле контейнеров. Почему хранили окислитель или какой-то похожий компонент ракетного топлива в гражданском порту - вопрос, я полагаю, излишний. Прятали среди обычных грузов.
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26.04.2025 23:51 Відповісти
Вони так завжди роблять. Близнюки мордора.
Зараз основна версія - китайська (комуняцька) хімія для виробництва ракетного палива.
Звичайно що мирняк дуже помтраждає
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27.04.2025 00:01 Відповісти
З комуняцької кнр прийшов хімічний вантаж - сировина для ракетного палива.
Їзраїль не дрімає. Слава йому!!
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27.04.2025 00:00 Відповісти
Найсмішніше у всій цій історії, що сьогодні (!) відбувся черговий раунд перемовин між іраном і США.

😂
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27.04.2025 00:05 Відповісти
Пейджерів вам побільше!! Так щоб рушники з "голів" тугодумних ваших позлітали!!! 🙏📟📟📟📟
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27.04.2025 00:05 Відповісти
То розвантажувався контейнеровоз з пейджерами з Будапешта... 😂🤣
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27.04.2025 00:07 Відповісти
 
 