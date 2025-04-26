Вибух у порту Ірану: 8 загиблих та понад 750 постраждалих

Кількість поранених унаслідок вибуху в найбільшому комерційному порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас зросла до понад 750, також щонайменше 8 людей загинули.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляє Al Jazeera.

Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що митна адміністрація Ірану назвала причиною вибуху "запаси небезпечних товарів і хімічних матеріалів, що зберігаються в районі порту", ​​не уточнюючи подробиць.

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Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафтопродуктів оприлюднила заяву про те, що нафтові об'єкти в цьому районі не постраждали від вибуху.

Міністр внутрішніх справ Ескандар Момені заявив, що гелікоптери скинули воду на пожежу через кілька годин після першого вибуху.

"Усі ресурси з інших міст і Тегерана були спрямовані... І ми сподіваємося, що зможемо загасити пожежу впродовж найближчих годин", - заявив міністр внутрішніх справ.

У кризовій організації провінції Гормозган повідомили, що постраждалих доставили до медичних установ.

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Що передувало

Вибух пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання Fars News повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру.