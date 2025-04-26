Вибух у порту Ірану: 8 загиблих та понад 750 постраждалих
Кількість поранених унаслідок вибуху в найбільшому комерційному порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас зросла до понад 750, також щонайменше 8 людей загинули.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на hromadske, про це повідомляє Al Jazeera.
Державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що митна адміністрація Ірану назвала причиною вибуху "запаси небезпечних товарів і хімічних матеріалів, що зберігаються в районі порту", не уточнюючи подробиць.
Національна іранська компанія з перероблення та розподілу нафтопродуктів оприлюднила заяву про те, що нафтові об'єкти в цьому районі не постраждали від вибуху.
Міністр внутрішніх справ Ескандар Момені заявив, що гелікоптери скинули воду на пожежу через кілька годин після першого вибуху.
"Усі ресурси з інших міст і Тегерана були спрямовані... І ми сподіваємося, що зможемо загасити пожежу впродовж найближчих годин", - заявив міністр внутрішніх справ.
У кризовій організації провінції Гормозган повідомили, що постраждалих доставили до медичних установ.
Що передувало
Вибух пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання Fars News повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру.
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https://t.me/voinasordoy Война с Ордой. Сергей Ауслендер
Помните, я писал, что в Иране есть четыре объекта (вообще не имеющих отношения к ядерной программе), разбомбив которые можно просто уничтожить иранскую экономику?
Один из них - порт в Бендер-Аббасе. Единственный в Иране глубоководный, единственный выход в мировой океан, огромная часть экспорта и почти весь импорт идут через
Теперь вопрос, а что таки рвануло? Оранжевый дым говорит о том, что это могла быть азотная кислота. Ее применяют, в том числе, как окислитель ракетного топлива.
Накануне в порт пришло судно из Китая с грузом перхлората аммония (аммониевая соль хлорной кислоты). Не горит, но сильно взрывается, давая все тот же оранжевый дым. Судно было подсанкционное, груз, разумеется, тоже.
Предполагать можно все, что угодно. И сварочные работы и курение, там, где еще не попало и диверсию. В Штатах в 88 году, например, в Неваде на заводе, где делали перхлорат аммония, решили проводить сварочные работы прямо на складе готовой продукции. Долбануло так, что в соседней Калифорнии зафиксировали 4-балльное землетрясение. Исключать работу одного известного учреждения, чье название так и переводится с иврита, тоже я бы не стал.
В любом случае, иранцы лишились большого количества важного компонента и это для нас хорошо.
кацапи прислали
Слава СОУ! Слава Цахалу!
Порт в Бендер-Аббасе горит, пожар усиливается. Идет эвакуация всех населенных пунктов в радиусе 20 км. Горит что-то ужасно ядовитое, из-за чего меры безопасности предпринимаются почти, как при химической атаке. Своими силами потушить не могут, придется ждать, пока само не выгорит.
Если порт сгорит, а я глянул на гугле - там все очень плотно, то у Ирана начнутся большие проблемы. Порт, конкретно этот терминал, переваривал 80 процентов всех контейнеров, поступающих в Иран.
Пока ясно, что загорелось уже на земле, что-то возле контейнеров. Почему хранили окислитель или какой-то похожий компонент ракетного топлива в гражданском порту - вопрос, я полагаю, излишний. Прятали среди обычных грузов.
Зараз основна версія - китайська (комуняцька) хімія для виробництва ракетного палива.
Звичайно що мирняк дуже помтраждає
Їзраїль не дрімає. Слава йому!!
😂