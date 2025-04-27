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Новини Вибух у порту Ірану
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Вибух в іранському порту: кількість загиблих зросла до 28, близько тисячі поранених, пожежа досі триває

Вибух в порту Ірану

Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху в найбільшому комерційному порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас зросла до 28. Близько тисячі осіб зазнали поранень. Пожежу досі гасять.

Про це повідомляє агентство AP, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що пожежа в порту ще триває.

Через дим від пожежі влада Ірану закрила школи та підприємства, розташовані неподалік від порту.

Іранське державне телебачення заявило, що попередні розслідування вказують на "недбалість у зберіганні легкозаймистих матеріалів на об’єкті".

Нагадаємо, що вибух в іранському порту пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання Fars News повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру.

Читайте також: Вибух у порту Ірану: 8 загиблих та понад 750 постраждалих

Автор: 

вибух (4464) Іран (2035) порт (2047)


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Топ коментарі
+22
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27.04.2025 17:43
+9
Гуманітарка детонує, кацапам та іншим терористам мала їхати
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27.04.2025 17:46
+7
оця клята бейрутська селітра, чи що там?
корейський уран?
кацапське гімно?
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27.04.2025 17:48
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Якісний полтавський підпал
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27.04.2025 17:40 Відповісти
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27.04.2025 17:43 Відповісти
Гуманітарка детонує, кацапам та іншим терористам мала їхати
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27.04.2025 17:46 Відповісти
В Шахід прилетів "shahed"
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27.04.2025 17:47 Відповісти
Непоганий "несчастный" випадок...
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27.04.2025 17:47 Відповісти
оця клята бейрутська селітра, чи що там?
корейський уран?
кацапське гімно?
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27.04.2025 17:48 Відповісти
Хто сіє вітер-пожинатиме бурю...
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27.04.2025 17:48 Відповісти
У нас кажуть трішки не так: "Не засівай вітер - жнивам не зрадієш..."
Аятолли багато років "сіяли вітер між собою та сусідами... Тепер починаються "жнива"...
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27.04.2025 17:58 Відповісти
Людей шкода, якщо там були ....
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27.04.2025 17:54 Відповісти
яких людей тебе шкода? звідки там люди?
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27.04.2025 17:55 Відповісти
А наших з боїнга не жалко? Ці козломорді щей на нас в суд подали
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27.04.2025 18:01 Відповісти
А кацапів тобі теж шкода?
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27.04.2025 18:02 Відповісти
Там не було людей - там були іранці .
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27.04.2025 18:23 Відповісти
Правильний контейнер ізраільтяни прислали
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27.04.2025 17:59 Відповісти
З пейджерами?
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27.04.2025 18:03 Відповісти
Вот що "карма" неминуча робить, це вам, цибуліноголові, за "шахеди".
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27.04.2025 18:07 Відповісти
Яка сумна новина
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27.04.2025 18:08 Відповісти
А сандалі високо літали? А рушники з головами?
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27.04.2025 18:11 Відповісти
Коли китайці постачають умовне "ракетне паливо" іранським аятоллам під виглядом цивільного вантажу - то потім доводиться бігати і суєтиться ....
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27.04.2025 18:23 Відповісти
Эх раз, да еще раз да еще много-много много раз.

Так би на параші.
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27.04.2025 18:26 Відповісти
 
 