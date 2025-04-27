Вибух в іранському порту: кількість загиблих зросла до 28, близько тисячі поранених, пожежа досі триває
Кількість загиблих внаслідок потужного вибуху в найбільшому комерційному порту Шахід Раджаї в південному іранському місті Бандар-Аббас зросла до 28. Близько тисячі осіб зазнали поранень. Пожежу досі гасять.
Про це повідомляє агентство AP, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що пожежа в порту ще триває.
Через дим від пожежі влада Ірану закрила школи та підприємства, розташовані неподалік від порту.
Іранське державне телебачення заявило, що попередні розслідування вказують на "недбалість у зберіганні легкозаймистих матеріалів на об’єкті".
Нагадаємо, що вибух в іранському порту пролунав зранку в суботу, 26 квітня. Сильна вибухова хвиля вибила вікна в радіусі кількох кілометрів. Місцеве видання Fars News повідомляє, що вибух було чутно за 26 кілометрів від епіцентру.
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