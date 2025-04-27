Зеленский выразил Канаде соболезнования в связи с трагедией, произошедшей в Ванкувере
Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования в связи с трагедией в Ванкувере, где во время уличного фестиваля произошел наезд водителя внедорожника в толпу людей.
Об этом он написал в соцсети Х, сообщает Цензор.НЕТ.
"Ужасная трагедия на филиппинском фестивале в Ванкувере, где мужчина въехал автомобилем в толпу, убив и ранив невинных людей. В этот скорбный день украинцы искренне разделяют боль канадцев, жителей Ванкувера и филиппинской общины Канады. Наши соболезнования семьям погибших и пожелания скорейшего выздоровления всем раненым", - написал глава государства.
Трагедия в Ванкувере
В субботу вечером, 26 апреля, на фестивале в Ванкувере автомобиль въехал в толпу.
По последним данным, 11 человек погибли, десятки людей получили ранения. Также СМИ сообщили, что правоохранители задержали 30-летнего мужчину.
Подозреваемого в наезде сначала задержали местные жители, которые затем вызвали полицию.
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