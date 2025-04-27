УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9105 відвідувачів онлайн
Новини Наїзд авто на натопв у Ванкувері
2 802 2

Зеленський висловив Канаді співчуття через трагедію, яка сталася у Ванкувері

Зеленський висловив співчуття Канаді

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері, де під час вуличного фестивалю стався наїзд водія позашляховика в натовп людей.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жахлива трагедія на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в’їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей. У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим", - написав глава держави.

Читайте також: Під час нападу на різдвяному ярмарку в Магдебурзі постраждала українка, вона у важкому стані, - МЗС

Трагедія у Ванкувері

У суботу ввечері, 26 квітня, на фестивалі у Ванкувері автівка в’їхала в натовп.

трагедія у Ванкувері

За останніми даними, 11 людей загинули, десятки людей зазнали поранень. Також ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали 30-річного чоловіка.

Підозрюваного у наїзді спочатку затримали місцеві жителі, які потім викликали поліцію.

Дивіться також: Авто в’їхало в натовп на різдвяному ярмарку в Німеччині, щонайменше одна людина загинула, десятки постраждалих, - ЗМІ. ВІДЕО (оновлено)

Автор: 

Зеленський Володимир (23884) Канада (2192) співчуття (67) наїзд (15)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Співчуваю
показати весь коментар
27.04.2025 21:07 Відповісти
Заздрю витримці канадців та їх повазі до закону.
показати весь коментар
27.04.2025 21:30 Відповісти
 
 