Зеленський висловив Канаді співчуття через трагедію, яка сталася у Ванкувері
Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері, де під час вуличного фестивалю стався наїзд водія позашляховика в натовп людей.
Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.
"Жахлива трагедія на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в’їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей. У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим", - написав глава держави.
Трагедія у Ванкувері
У суботу ввечері, 26 квітня, на фестивалі у Ванкувері автівка в’їхала в натовп.
За останніми даними, 11 людей загинули, десятки людей зазнали поранень. Також ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали 30-річного чоловіка.
Підозрюваного у наїзді спочатку затримали місцеві жителі, які потім викликали поліцію.
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