Зеленський висловив Канаді співчуття через трагедію, яка сталася у Ванкувері

Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері, де під час вуличного фестивалю стався наїзд водія позашляховика в натовп людей.

Про це він написав у соцмережі Х, повідомляє Цензор.НЕТ.

"Жахлива трагедія на філіппінському фестивалі у Ванкувері, де чоловік в’їхав автомобілем у натовп, убивши та поранивши невинних людей. У цей скорботний день українці щиро розділяють біль канадців, жителів Ванкувера та філіппінської громади Канади. Наші співчуття родинам загиблих і побажання якнайшвидшого одужання всім пораненим", - написав глава держави.

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Трагедія у Ванкувері

У суботу ввечері, 26 квітня, на фестивалі у Ванкувері автівка в’їхала в натовп.

За останніми даними, 11 людей загинули, десятки людей зазнали поранень. Також ЗМІ повідомили, що правоохоронці затримали 30-річного чоловіка.

Підозрюваного у наїзді спочатку затримали місцеві жителі, які потім викликали поліцію.

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