Мужчина погиб в пожаре в результате удара БПЛА по Днепропетровской области, - ОВА

Вечером 27 апреля россияне ударили по Новопавловской громаде Синельниковского района беспилотником.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В результате удара загорелся частный дом. Ожоги получил 34-летний мужчина.

"Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге жизнь оборвалась. Травмы оказались слишком тяжелые. Соболезнования родным и близким", - написал глава администрации.

Читайте: Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину: в Павлограде погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка. ФОТОрепортаж