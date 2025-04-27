Мужчина погиб в пожаре в результате удара БПЛА по Днепропетровской области, - ОВА
Вечером 27 апреля россияне ударили по Новопавловской громаде Синельниковского района беспилотником.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
В результате удара загорелся частный дом. Ожоги получил 34-летний мужчина.
"Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге жизнь оборвалась. Травмы оказались слишком тяжелые. Соболезнования родным и близким", - написал глава администрации.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль