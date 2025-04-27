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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Мужчина погиб в пожаре в результате удара БПЛА по Днепропетровской области, - ОВА

вибух

Вечером 27 апреля россияне ударили по Новопавловской громаде Синельниковского района беспилотником.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

В результате удара загорелся частный дом. Ожоги получил 34-летний мужчина.

"Его везли в больницу, чтобы спасти. Но, к сожалению, по дороге жизнь оборвалась. Травмы оказались слишком тяжелые. Соболезнования родным и близким", - написал глава администрации.

Читайте: Ночью россияне обстреляли Днепропетровщину: в Павлограде погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка. ФОТОрепортаж

Автор: 

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