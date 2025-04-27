Чоловік загинув у пожежі внаслідок удар БпЛА по Дніпропетровщині, - ОВА
Ввечері 27 квітня росіяни вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району безпілотником.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.
Внаслідок удару зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік.
"Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося. Травми виявилися занадто важкі. Співчуття рідним і близьким", - написав глава адміністрації.
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