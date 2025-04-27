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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Чоловік загинув у пожежі внаслідок удар БпЛА по Дніпропетровщині, - ОВА

вибух

Ввечері 27 квітня росіяни вдарили по Новопавлівській громаді Синельниківського району безпілотником.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Внаслідок удару зайнявся приватний будинок. Опіки отримав 34-річний чоловік.

"Його везли до лікарні, аби врятувати. Та, на жаль, дорогою життя обірвалося. Травми виявилися занадто важкі. Співчуття рідним і близьким", - написав глава адміністрації.

Читайте: Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину: у Павлограді загинув чоловік, постраждала 14-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Автор: 

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