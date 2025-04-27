РФ выпустила по Украине почти 8,5 тысяч авиабомб с момента появления предложения США о полном прекращении огня, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что с 11 марта, когда появилось предложение США о безусловном прекращении огня, россияне сбросили на Украину более 8500 управляемых авиационных бомб.

Об этом он сказал в видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Украина готова двигаться максимально быстро в дипломатии. Мы 47 дней назад согласились на американское предложение безусловного прекращения огня, и впоследствии мы дали россиянам наши собственные предложения: прекратить удары по гражданским объектам - хотя бы это. Но они там, в Москве, отвечают "шахедами", ракетами, артиллерией и новыми штурмами. Нужен надлежащий ответ от мира - ответ новыми санкциями и еще большим давлением. Конечно, именно Америка может сделать наиболее ощутимые шаги - ощутимые для России", - сказал президент.

Он добавил, что только за минувшую ночь россияне применили против Украины почти 150 ударных дронов. За время с одиннадцатого марта - когда Америка на переговорах в Саудовской Аравии предложила полное и безусловное прекращение огня - россияне применили почти восемь с половиной тысяч авиабомб, почти двести ракет различных типов, почти три тысячи "шахедов".

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"Абсолютное большинство из них - по обычным городам, по гражданским мишеням. Это нужно прекратить. Россия должна остановить удары - и безусловно. Я благодарю всех в мире, кто нам в этом помогает, кто помогает делать дипломатию сильной", - подчеркнул Зеленский.