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Новини Зеленський про припинення вогню
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РФ випустила по Україні майже 8,5 тисяч авіабомб, відколи з’явилась пропозиція США про повне припинення вогню, - Зеленський

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 11 березня, коли з'явилась пропозиція США про безумовне припинення вогню, росіяни скинули на Україну понад 8500 керованих авіаційних бомб.

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії. Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню, і згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції: припинити удари по цивільних об'єктах – хоча б це. Але вони там, у Москві, відповідають "шахедами", ракетами, артилерією та новими штурмами. Потрібна належна відповідь від світу – відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки – відчутні для Росії", - сказав президент.

Він додав, що тільки за минулу ніч росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів. За час від одинадцятого березня – коли Америка на перемовинах у Саудівській Аравії запропонувала повне й безумовне припинення вогню – росіяни застосували майже вісім з половиною тисяч авіабомб, майже двісті ракет різних типів, майже три тисячі "шахедів".

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"Абсолютна більшість із них – по звичайних містах, по цивільних мішенях. Це потрібно припинити. Росія повинна зупинити удари – і безумовно. Я дякую всім у світі, хто нам у цьому допомагає, хто допомагає робити дипломатію сильною", - підкреслив Зеленський.

Автор: 

Зеленський Володимир (23884) обстріл (28558) припинення вогню (160)


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Ти ж хизуався в минулому році що у нас з'являться власні КАБи.. і скільки власних КАБів ми запустили по кацапах?
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28.04.2025 00:02 Відповісти
Негарант.
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28.04.2025 00:10 Відповісти
нехай тюкає й тікає такими заявами в порожню бОшку Трампа ( капля навіть камінь точить)Вперше ПРИ ТРАМПОВІ Україні аплодували стоячи лідери країна у Ватикані , вперше Ватикан порушив протокол й посадив у перший ряд лідера УКРАЇНИ ,недалеко від Дона , не зважаючи що його місце повинно було бути у шостому...
ПЕРШИЙ міжнародний візит президента США з рейтингом 39% був присвячений не його рудій величності а труурній події на честь ГОЛОВНОЇ людини християнства, ну да тій самій головній у віруючих , котрі обрали МАГА президента ...
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28.04.2025 00:19 Відповісти
👏👏👏
зараз європейські лідери мають спільними зусиллями привести до влади у Ватикан НОРМАЛЬНОГО КЛАСИЧНОГО ЕВРОПЕЙСЬКОГО ПАПУ , я не якось очередного соціалиста- комуниста з нищоі латинської Америці , яка під контролем ФСБ
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28.04.2025 00:27 Відповісти
В Австралии есть кардинал украинец, хоть его шансы на избрание малы, будем надеяться на правильный выбор.
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28.04.2025 00:42 Відповісти
А хтось випустив 8 тис тупих відосиків
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28.04.2025 00:20 Відповісти
На кожну бімбу висер у телеграмі.
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28.04.2025 00:57 Відповісти
Зе, зроби подарунок українцям, зруйнуй той клятий кримський міст на 8 мая.
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28.04.2025 00:22 Відповісти
И по мацкве 9 мая на их пабедабесие. Только так!
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28.04.2025 00:44 Відповісти
 
 