РФ випустила по Україні майже 8,5 тисяч авіабомб, відколи з’явилась пропозиція США про повне припинення вогню, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що з 11 березня, коли з'явилась пропозиція США про безумовне припинення вогню, росіяни скинули на Україну понад 8500 керованих авіаційних бомб.

Про це він сказав у відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Україна готова рухатись максимально швидко у дипломатії. Ми 47 днів тому погодились на американську пропозицію безумовного припинення вогню, і згодом ми дали росіянам наші власні пропозиції: припинити удари по цивільних об'єктах – хоча б це. Але вони там, у Москві, відповідають "шахедами", ракетами, артилерією та новими штурмами. Потрібна належна відповідь від світу – відповідь новими санкціями та ще більшим тиском. Звісно, саме Америка може зробити найбільш відчутні кроки – відчутні для Росії", - сказав президент.

Він додав, що тільки за минулу ніч росіяни застосували проти України майже 150 ударних дронів. За час від одинадцятого березня – коли Америка на перемовинах у Саудівській Аравії запропонувала повне й безумовне припинення вогню – росіяни застосували майже вісім з половиною тисяч авіабомб, майже двісті ракет різних типів, майже три тисячі "шахедів".

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"Абсолютна більшість із них – по звичайних містах, по цивільних мішенях. Це потрібно припинити. Росія повинна зупинити удари – і безумовно. Я дякую всім у світі, хто нам у цьому допомагає, хто допомагає робити дипломатію сильною", - підкреслив Зеленський.