Враг ударил дронами по Краматорску: повреждены дома и склады. ФОТОрепортаж
Ночью 28 апреля 2025 года войска РФ с использованием трех БПЛА "Герань-2" обстреляли Краматорск Донецкой области.
Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под ударом оказался частный сектор и промышленные объекты.
По предварительной информации, повреждены 4 частных дома, учреждения образования и культуры, складские помещения.
Обошлось без пострадавших.
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