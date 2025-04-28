Враг ударил дронами по Краматорску: повреждены дома и склады. ФОТОрепортаж

Ночью 28 апреля 2025 года войска РФ с использованием трех БПЛА "Герань-2" обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударом оказался частный сектор и промышленные объекты.

По предварительной информации, повреждены 4 частных дома, учреждения образования и культуры, складские помещения.

Обошлось без пострадавших.

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