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Новости Обстрел Краматорска
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Враг ударил дронами по Краматорску: повреждены дома и склады. ФОТОрепортаж

Краматорск после удара дронов

Ночью 28 апреля 2025 года войска РФ с использованием трех БПЛА "Герань-2" обстреляли Краматорск Донецкой области.

Об этом сообщил в фейсбуке мэр Краматорска Александр Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под ударом оказался частный сектор и промышленные объекты.

По предварительной информации, повреждены 4 частных дома, учреждения образования и культуры, складские помещения.

Обошлось без пострадавших.

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Краматорск после удара дронов
Краматорск после удара дронов
Краматорск после удара дронов
Краматорск после удара дронов

Автор: 

Краматорськ (2277) обстрел (27237) Донецкая область (9684) дроны (3939) Краматорский район (239)


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