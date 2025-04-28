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Новини Обстріл Краматорська
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Ворог ударив дронами по Краматорську: пошкоджено будинки на склади. ФОТОрепортаж

Краматорськ після удуру дронами

Вночі 28 квітня 2025 року війська РФ із використанням трьох БПлА "Герань-2" обстріляли Краматорськ Донецької області.

Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ударом опинився приватний сектор та промислові обʼєкти.

За попередньою інформацією, пошкоджено 4 приватні будинки, заклади освіти та культури, складські приміщення.

Обійшлося без постраждалих.

Також читайте: Доба на Донеччині: РФ 24 рази била по області, 2 людини загинули, троє поранених. ФОТОрепортаж

Краматорськ після удуру дронами
Краматорськ після удуру дронами
Краматорськ після удуру дронами
Краматорськ після удуру дронами

Автор: 

Краматорськ (655) обстріл (28558) Донецька область (8495) дрони (4723) Краматорський район (243)


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