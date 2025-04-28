Ворог ударив дронами по Краматорську: пошкоджено будинки на склади. ФОТОрепортаж
Вночі 28 квітня 2025 року війська РФ із використанням трьох БПлА "Герань-2" обстріляли Краматорськ Донецької області.
Про це повідомив у фейсбуку мер Краматорська Олександр Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, під ударом опинився приватний сектор та промислові обʼєкти.
За попередньою інформацією, пошкоджено 4 приватні будинки, заклади освіти та культури, складські приміщення.
Обійшлося без постраждалих.
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