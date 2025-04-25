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Новини Фото Обстріли Донеччини
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Доба на Донеччині: РФ 24 рази била по області, 2 людини загинули, троє поранених. ФОТОрепортаж

Російські окупанти протягом доби 24 рази обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 2 людини. 

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Світлому Добропільської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 3 будинки і 7 пошкоджено; у Малинівці зруйновано 7 будинків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни просунулися біля Сухої Балки та Ясенового на Донеччині, - КАРТИ

Краматорський район

У Яровій Лиманської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено приватний будинок; у Старому Каравані пошкоджено 5 будинків. У Краматорську пошкоджено 30 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 10 адмінбудівель, 23 торгівельні об'єкти, 3 автомобілі і автобус. У Приюті Дружківської громади пошкоджено господарчу споруду. У Зорі Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 лінії електропередач.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 приватні будинки. У Никифорівці Соледарської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.

Російські окупанти протягом минулої доби 24 рази обстріляли Донеччину. У Мирнограді та Яровій загинули 2 людини, 3 особи дістали поранення. З лінії фронту евакуйовано 115 людей, зокрема 20 дітей.

Читайте: Унаслідок ворожого обстрілу пошкоджено залізничний вокзал Краматорська, - Укрзалізниця

Наслідки обстрілів Донеччини. Є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Донеччини. Є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Донеччини. Є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Донеччини. Є загиблі та поранені
Наслідки обстрілів Донеччини. Є загиблі та поранені

Автор: 

Краматорськ (655) Донецька область (8491) Мирноград (55) Бахмутський район (397) Краматорський район (240) Покровський район (575) Сіверськ (84) Никифорівка (1) Приют (1) Костянтинівка (278) Ярова (3) Новоекономічне (9) Малинівка (9) Світле (1) Зоря (5) Старий Караван (2)


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