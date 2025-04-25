Доба на Донеччині: РФ 24 рази била по області, 2 людини загинули, троє поранених. ФОТОрепортаж

Російські окупанти протягом доби 24 рази обстріляли Донеччину, внаслідок чого загинули 2 людини.

Про це повідомив глава ОВА Вадим Філашкін, передає Цензор.НЕТ.

Покровський район

У Мирнограді 1 людина загинула і 1 поранена. У Світлому Добропільської громади пошкоджено будинок і господарчі споруди. У Новоекономічному Гродівської громади зруйновано 3 будинки і 7 пошкоджено; у Малинівці зруйновано 7 будинків.

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Краматорський район

У Яровій Лиманської громади 1 людина загинула і 1 поранена, пошкоджено приватний будинок; у Старому Каравані пошкоджено 5 будинків. У Краматорську пошкоджено 30 багатоповерхівок, 2 приватні будинки, 10 адмінбудівель, 23 торгівельні об'єкти, 3 автомобілі і автобус. У Приюті Дружківської громади пошкоджено господарчу споруду. У Зорі Іллінівської ТГ пошкоджено 6 об'єктів. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки і 2 лінії електропередач.

Бахмутський район

У Сіверську пошкоджено 2 приватні будинки. У Никифорівці Соледарської ТГ 1 людина загинула і 1 поранена.

Російські окупанти протягом минулої доби 24 рази обстріляли Донеччину. У Мирнограді та Яровій загинули 2 людини, 3 особи дістали поранення. З лінії фронту евакуйовано 115 людей, зокрема 20 дітей.

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