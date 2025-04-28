Шумер раскритиковал подход Трампа к войне в Украине: Своими действиями ставит под угрозу отношения с европейскими союзниками и усиливает Китай и Иран

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер осудил действия президента Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны, заявив, что Соединенные Штаты рискуют своими европейскими альянсами и делают страну "слабой" перед внешними врагами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Шумер выступил против дипломатии, которая отклоняется от поддержки Украины и критикует Европу. Демократ считает, что Европа может потерять доверие к США.

Также лидер Демократической партии в Сенате предполагает, что стратегия Трампа может "придать сил" противникам Америки, таким как Китай и Иран.

"Хуже всего то, что это признак слабости Соединенных Штатов. Это посылает сигнал каждому диктатору в Китае, Северной Корее, Иране, что если вы встанете и будете запугивать Трампа, вы добьетесь своего", - считает он.

Шумер сказал, что было бы "моральной трагедией подставить Зеленского" и отказаться от переговоров о прекращении огня. Он считает, что президент "движется в этом направлении".

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