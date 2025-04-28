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Новости Мирный план Трампа
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Шумер раскритиковал подход Трампа к войне в Украине: Своими действиями ставит под угрозу отношения с европейскими союзниками и усиливает Китай и Иран

Чак Шумер раскритиковал Трампа

Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер осудил действия президента Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны, заявив, что Соединенные Штаты рискуют своими европейскими альянсами и делают страну "слабой" перед внешними врагами.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Шумер выступил против дипломатии, которая отклоняется от поддержки Украины и критикует Европу. Демократ считает, что Европа может потерять доверие к США.

Также лидер Демократической партии в Сенате предполагает, что стратегия Трампа может "придать сил" противникам Америки, таким как Китай и Иран.

"Хуже всего то, что это признак слабости Соединенных Штатов. Это посылает сигнал каждому диктатору в Китае, Северной Корее, Иране, что если вы встанете и будете запугивать Трампа, вы добьетесь своего", - считает он.

Шумер сказал, что было бы "моральной трагедией подставить Зеленского" и отказаться от переговоров о прекращении огня. Он считает, что президент "движется в этом направлении".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Предложение отдать часть территорий Украины ради прекращения огня является капитуляцией, - Писториус

Автор: 

Трамп Дональд (5286) война в Украине (3953) Шумер Чак (2)


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Топ комментарии
+4
Публічна критика політичних опонентів - ознака демократії.
Не подобається? Велкам ту раша, КНДР, БРСР, Іран.
Там у "парламенті" на адресу лінії Партії слова кривого не почуєш.
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28.04.2025 10:25
+2
Може трамп порозумнішає?
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28.04.2025 10:37
+1
Робота в них така: критикувати опонентів. Байдена так само критикував, чи мовчав в тряпочку?
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28.04.2025 10:08
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Робота в них така: критикувати опонентів. Байдена так само критикував, чи мовчав в тряпочку?
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28.04.2025 10:08 Ответить
це дем.партія! це як ярмак кловуна критикуватиме
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28.04.2025 10:21 Ответить
Публічна критика політичних опонентів - ознака демократії.
Не подобається? Велкам ту раша, КНДР, БРСР, Іран.
Там у "парламенті" на адресу лінії Партії слова кривого не почуєш.
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28.04.2025 10:25 Ответить
це, не може подобатись, чи не подобатись. це така робота. пустопорожній струс повітря, яке ніяк ні на що не впливає.
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28.04.2025 10:40 Ответить
Це макання у факти , підкацапничку
І поки ти , трампіська шавка, гарчиш на демократів Україна через тобі подібних опиняється у все більшій дупі
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28.04.2025 10:50 Ответить
А що ж поганого зробив Байде, довбойоб підкацапний ?
Надав Україні зброї на 150 млрд $ безкоштовно
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28.04.2025 10:48 Ответить
Цей Шумер часом не нащадок шумерської цивілізації?
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28.04.2025 10:36 Ответить
Боже . яких кінчених підкацапників завезли погарчати на прибічників України
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28.04.2025 10:51 Ответить
З-за кордону видніше...
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28.04.2025 10:54 Ответить
Заздриш , що виявися лохом і повірив у шашлики ...
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28.04.2025 10:57 Ответить
Гидую ухилянтом.
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28.04.2025 11:00 Ответить
Ну то бігом у ТЦК , ухилянте
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28.04.2025 11:02 Ответить
Ну правильно, що ти з України здриснув! Тут дебіли не потрібні.
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28.04.2025 11:05 Ответить
Може трамп порозумнішає?
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28.04.2025 10:37 Ответить
рудий фрік професійний банкрут.
так само, сша буде доведено до банкрутства, як що крім кип'ятіння води, нічого не робити.
принцип, ну, ми ж демократично обрали, то треба терпіти до кінця, погано закінчиться.
приклад тому, україна!
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28.04.2025 10:43 Ответить
Ну і що? Це просто заява. Ви зараз нічого не можете зробити, бо не маєте більшості у Конгресі. Треба було раніше чухатися, коли ще рудий клоун не був президентом. В тому числі і з лендлізом, який ваш президент так і не надав Україні. Хоча ви ж за нього і проголосували.
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28.04.2025 10:47 Ответить
Раніше , гнида, вони надали Україні зброї на 150$ млрд БЕЗКОШТОВНО
А через таких невдячних підлюк - так, вони на зараз мають меньшість ,але це виправиться
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28.04.2025 10:52 Ответить
 
 