Шумер раскритиковал подход Трампа к войне в Украине: Своими действиями ставит под угрозу отношения с европейскими союзниками и усиливает Китай и Иран
Лидер демократического меньшинства в Сенате США Чак Шумер осудил действия президента Дональда Трампа в отношении российско-украинской войны, заявив, что Соединенные Штаты рискуют своими европейскими альянсами и делают страну "слабой" перед внешними врагами.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Шумер выступил против дипломатии, которая отклоняется от поддержки Украины и критикует Европу. Демократ считает, что Европа может потерять доверие к США.
Также лидер Демократической партии в Сенате предполагает, что стратегия Трампа может "придать сил" противникам Америки, таким как Китай и Иран.
"Хуже всего то, что это признак слабости Соединенных Штатов. Это посылает сигнал каждому диктатору в Китае, Северной Корее, Иране, что если вы встанете и будете запугивать Трампа, вы добьетесь своего", - считает он.
Шумер сказал, что было бы "моральной трагедией подставить Зеленского" и отказаться от переговоров о прекращении огня. Он считает, что президент "движется в этом направлении".
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Не подобається? Велкам ту раша, КНДР, БРСР, Іран.
Там у "парламенті" на адресу лінії Партії слова кривого не почуєш.
І поки ти , трампіська шавка, гарчиш на демократів Україна через тобі подібних опиняється у все більшій дупі
Надав Україні зброї на 150 млрд $ безкоштовно
так само, сша буде доведено до банкрутства, як що крім кип'ятіння води, нічого не робити.
принцип, ну, ми ж демократично обрали, то треба терпіти до кінця, погано закінчиться.
приклад тому, україна!
А через таких невдячних підлюк - так, вони на зараз мають меньшість ,але це виправиться